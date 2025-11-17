"אפשרנו לישראל לעשות טבח בעם הפלסטיני"

מאמן מנצ׳סטר סיטי, פפ גווארדיולה, התבטא פעם נוספת באופן חריף נגד ישראל בריאיון לרשת התקשורת הקטלונית RAC1. זוהי אינה הפעם הראשונה שבה גווארדיולה מביע עמדות קשות נגד ישראל, והפעם הוא אף החריף את טון הביקורת.

גווארדיולה אמר: "העולם השאיר את פלסטין לבד. לא עשינו שום דבר. הם אינם אשמים בכך שנולדו שם. כולנו אפשרנו להם, לישראל, להרוס עם שלם. הנזק כבר נעשה והוא בלתי הפיך".

המאמן הוסיף דברי ביקורת על המנהיגות העולמית: "אני לא יכול לדמיין שיש אדם בעולם שיכול להגן על הטבח בעזה. הילדים שלנו היו יכולים להיות שם ולהירצח רק בגלל שהם נולדו שם. יש לי מעט מאוד אמונה במנהיגים. הם יעשו כל מה שצריך כדי להישאר בשלטון".

בנוסף לציטוטים הפוליטיים החריפים, גווארדיולה התייחס גם למשמעות של משחק הידידות המתוכנן בין קטלוניה לפלסטין, והציג את חשיבותו בעיניו: "זה הרבה מעבר לסמלי. כיום הכל ידוע, ועם המשחק הזה הפלסטינים יראו שיש חלק בעולם שחושב עליהם".

הוא הרחיב על כך שהמשחק נושא מסר רחב יותר: "הסמליות עוזרת להעלות מודעות, אבל מאחוריה חייב להיות משהו שמניע. תמיד יש סיבה להפגין, ובמקרה הזה זו משחק כדורגל. זה סמלי, אבל עדיף שהפלסטינים יוכלו לחשוב שלרגע אנחנו שם, והאצטדיון מביא שמחה".