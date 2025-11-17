טויוטה קורולה עם שני מיליון ק"מ שעדיין תקינה

מעט מאוד מכוניות בעולם מצליחות לחרוג מעבר למיליון קילומטרים, ורק קומץ מהן ממשיך הלאה כשהמנוע ותיבת ההילוכים עדיין מקוריים. אבל מקרה אחד, שהגיע מניו זילנד בסוף 2022, הפך לשיא נדיר שהדהים את עולם הרכב: טויוטה קורולה 1993 שעברה מעל שני מיליון קילומטרים תוך כדי שהיא שומרת על חלקים מרכזיים זהים לאלה שיצאו מהמפעל.

במרכז הסיפור עומד גרהם הבלי (Graeme Hebley), איש משלוחים ותיק שבבעלותו נמצא הרכב מאז שנת 2000. כשהוא קנה את הקורולה, המונה הציג כ-80 אלף ק״מ בלבד - מספר רגיל לחלוטין למכונית בת שבע שנים. אף אחד לא שיער שכעבור יותר משני עשורים היא תהפוך לאחת הקורולות המתועדות ביותר בהיסטוריה, עם הקילומטראז' הגבוה ביותר בעולם.

גרהם הבלי נהג בקורולה מדי יום במסגרת מסלול הפצת עיתונים קבוע. מסלול זה כלל נסיעה אינטנסיבית במיוחד של כ־5,000 ק״מ בשבוע – נתון שמסביר את הצמיחה המהירה בקילומטראז'. לפי הדיווחים, הוא נסע מאות קילומטרים בכל יום, שבעה ימים בשבוע, מה שהפך את הרכב ל”סוס עבודה” אמיתי.

אחד המרכיבים המפתיעים ביותר בסיפור הוא העובדה שהמנוע ותיבת ההילוכים של הקורולה נשארו מקוריים לכל אורך הדרך. לא מדובר בהיעדר טיפולים, להפך: הבלי דאג להביא את הרכב למוסך באופן תדיר ביותר - פעם אחת בכל שבועיים. שם בוצעו החלפות שמנים קבועות, החלפת רצועת טיימינג בתדירות גבוהה וטיפולי בלאי שוטפים.

הכתבות שפורסמו מעבר לים מציינות כי רצועת הטיימינג, למשל, הוחלפה כמעט 20 פעמים במהלך השנים. זהו טיפול שנחשב שגרתי, אך בתדירות נסיעה כזו הוא הופך לחיוני ביותר – בכך למעשה נשמרו המערכות הפנימיות של המנוע בעומס חריג שנמשך לאורך עשרות שנים.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

התחזוקה הקפדנית אפשרה לרכב להמשיך לנסוע באופן אמין גם כשהמספרים על השעון הפכו כמעט בלתי נתפסים. למרות גיל הרכב והקילומטראז' המפחיד, אין שום עדות כאמור לתיקון גדול של המנוע או החלפת תיבת הילוכים. כל המקורות שדיווחו על הסיפור מציינים במפורש: המנוע והתיבה מקוריים.

הקורולה המדוברת שייכת לדור ה-E100, שנודע כבר בתקופתו כעמיד, פשוט ואמין. זהו דור שיוצר בין 1991 ל-1998 ונחשב עד היום לאחד המוצלחים בהיסטוריה של טויוטה. העובדה שהרכב הזה שרד מעל שני מיליון ק״מ רק חיזקה את המוניטין ההיסטורי של הדגם כרכב “כמעט בלתי נגמר”.

הבלי עצמו סיפר בראיונות כי הוא מעולם לא התייחס לקורולה כרכב חלש או מזדקן, אלא ככלי עבודה שמקבל טיפול רציף – ולכן הוא ממשיך לתפקד ללא הפרעות. הוא אף הקפיד לנסוע עם שמן איכותי, להחליף מסננים בזמן ולבדוק רעשים חריגים כבר בשלבים מוקדמים, לפני שהפכו לבעיות אמיתיות.

הסיפור הפך לוויראלי בעיקר משום שהוא מהווה הוכחה נדירה למה שאנשי מקצוע בעולם הרכב טוענים שנים: מנוע בעירה פנימית פשוט, שנבנה היטב ומטופל בקפדנות, מסוגל לעבור קילומטראז' אדיר בלי תיקונים כבדים. במקרה של הקורולה הניו זילנדית, העובדות רק מחזקות את הקביעה האמורה.

