שדרוג אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן יוצא לדרך

חברת יפה נוף ועיריית חיפה החלו בפרויקט שיפוץ ושדרוג מקיף של אצטדיון האתלטיקה בשכונת נווה שאנן בחיפה, זאת במסגרת היערכות העיר לקראת אירועי המכביה לנוער, כחלק מאירועי המכביה, שיתקיימו בחודשים יוני ויולי 2026.

העבודות כוללות שיפוץ יסודי של היציעים, איטום מבני הבטון, התקנת כיסאות חדשים וקירוי גג היציע המרכזי, במטרה לשפר את חוויית הצפייה והנוחות עבור הספורטאים והקהל. בנוסף, יפה נוף מבצעת עבודות פיתוח נוף ודרכי גישה מונגשות, לטובת יצירת סביבת ספורט נעימה, ירוקה ונגישה לכלל המשתמשים.

ראש עיריית חיפה יונה יהב אמר: "שיפוץ אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן הוא צעד חשוב בחיזוק תשתיות הספורט של חיפה, ובעיקר בהשקעה בדור הבא של הספורטאים שלנו. אצטדיון מתקדם אינו רק מקום להתחרות בו, הוא סביבה שמעצבת אופי, מטמיעה משמעת וערכים, ומשמשת בית לצעירים שמבקשים לפרוץ קדימה. במסגרת ההיערכות למכביה לנוער 2026, אנחנו מחזקים לא רק את המתקן עצמו באופן שיהפוך להיות מקום שנעים להגיע אליו, אלא גם את המחויבות שלנו למצוינות עירונית, לקהילה חזקה ולחינוך דרך ספורט. חיפה תהיה מוכנה לאירועים ובעיקר תהיה גאה במתקן שיארח משחקים, ובאירוח בו של ספורטאים צעירים יהודים מכל העולם".

אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן מבחוץ (בסט אדריכלים ומתכנני ערים)

אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן (בסט אדריכלים ומתכנני ערים)

יו״ר יפה נוף ד"ר אסף גסטפרוינד: "אצטדיון האתלטיקה בנווה שאנן הוא נכס ספורטיבי חשוב למטרופולין חיפה. אנו גאים להוביל את פרויקט השדרוג לקראת המכביה, ולספק לתושבים ולספורטאים תשתית ראויה ובסטנדרט בינלאומי״. פרויקט השיפוץ צפוי להסתיים במהלך שנת 2026, לקראת פתיחת אירועי המכביה.