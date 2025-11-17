יום רביעי, 19.11.2025 שעה 16:18
כדורסל ישראלי  >> ליגת התיכונים

ניצחון לכצנלסון כפר סבא, תיכון חדש ת"א הביסה

ליגת התיכונים בכדורסל: נבחרת התיכון מהשרון גברה 49:67 על מקיף קריית שרת חולון, הנבחרת מתל אביב רשמה 51:85 על בליך רמת גן. שאר התוצאות בפנים

|
כצנלסון כפר סבא מול קריית שרת חולון (ארז עוזיר)
כצנלסון כפר סבא מול קריית שרת חולון (ארז עוזיר)

בחמישי האחרון, התקיימו ברחבי הארץ משחקים במסגרת שלב הבתים של אליפות התיכונים בכדורסל. לאחר סדרת משחקים מרתקים ומותחים, נרשמו כתוצאות הבאות: בבית ב' ניצחה נבחרת תיכון כצנלסון כפר סבא מול מקיף שש שנתי קריית שרת חולון, בתוצאה 49:67.

בנוסף, בבית ג' נפגשו מקיף היובל הרצליה ותיכון ע"ש יצחק בן צבי קרית אונו, כאשר המשחק הסתיים בתוצאה 67:90 לטובת היובל הרצליה. בבית ה' התמודדה נבחרת תיכון בן יהודה נס ציונה מול מקיף חקלאי נהלל וניצחה בתוצאה 76:88, ובבית ו' תיכון חדש תל אביב ובליך רמת גן נפגשו במשחק אנרגטי בו נבחרת תיכון חדש תל אביב ניצחה בתוצאה 51:85. 

בליגת התלמידות, בה משתתפות תשע קבוצות מבתי ספר ברחבי הארץ, נמשכים השבוע משחקי שלב הבתים. ברביעי האחרון, התחרו חוות הנוער הציוני מול גימנסיה ראלית ראשון לציון במשחק שהסתיים בתוצאה 50:60 לטובת חוות הנוער הציוני. המשחק היה מלא באנרגיה ושיתופי פעולה מרשימים בין השחקניות.

לא רק המגרשים היו במוקד, הקהל ביציעים תרם רבות לאווירה הספורטיבית. האולמות ברחבי הארץ התמלאו בתלמידים ותלמידות, מורים והורים, ויצרו אווירה סוחפת שתמכה בכל נקודה ובכל מהלך. העידוד של הקהל הוסיף לכל משחק שכבה נוספת של אנרגיה, מרץ ותחרותיות.

שבוע המשחקים הציג לא מעט תוצאות מרשימות. בנבחרות התלמידים, מקיף היובל הרצליה רשמה ניצחון שלישי בשלבי המקודמות ונבחרות רמות ים – בית חינוך ניסויי מכמורת, תיכון כצנלסון כפר סבא, ותיכון אליעזר בן יהודה נס ציונה, רשמו שני ניצחונות כל אחת. בנבחרות התלמידות חוות הנוער הציוני מובילה עד כה עם שני ניצחונות וארבעה נקודות. 

רכז הכדורסל בהתאחדות הספורט לבתי הספר, רועי לוין, ציין: “העונה מתקדמת באופן מרשים. רואים כבר את הכישרון הרב, ההתלהבות והמחויבות של השחקנים והשחקניות. יש כאן את כל התנאים לעונה מרתקת עם ציפייה גדולה לקראת שלבי ההכרעה. בכל משחק העונה, אנו עדים ליכולות הספורטיביים המרשימים של הכדורסל הצעיר בישראל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראל כדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */