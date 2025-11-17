ניצחון לכצנלסון כפר סבא, תיכון חדש ת"א הביסה

בחמישי האחרון, התקיימו ברחבי הארץ משחקים במסגרת שלב הבתים של אליפות התיכונים בכדורסל. לאחר סדרת משחקים מרתקים ומותחים, נרשמו כתוצאות הבאות: בבית ב' ניצחה נבחרת תיכון כצנלסון כפר סבא מול מקיף שש שנתי קריית שרת חולון, בתוצאה 49:67.

בנוסף, בבית ג' נפגשו מקיף היובל הרצליה ותיכון ע"ש יצחק בן צבי קרית אונו, כאשר המשחק הסתיים בתוצאה 67:90 לטובת היובל הרצליה. בבית ה' התמודדה נבחרת תיכון בן יהודה נס ציונה מול מקיף חקלאי נהלל וניצחה בתוצאה 76:88, ובבית ו' תיכון חדש תל אביב ובליך רמת גן נפגשו במשחק אנרגטי בו נבחרת תיכון חדש תל אביב ניצחה בתוצאה 51:85.

בליגת התלמידות, בה משתתפות תשע קבוצות מבתי ספר ברחבי הארץ, נמשכים השבוע משחקי שלב הבתים. ברביעי האחרון, התחרו חוות הנוער הציוני מול גימנסיה ראלית ראשון לציון במשחק שהסתיים בתוצאה 50:60 לטובת חוות הנוער הציוני. המשחק היה מלא באנרגיה ושיתופי פעולה מרשימים בין השחקניות.

לא רק המגרשים היו במוקד, הקהל ביציעים תרם רבות לאווירה הספורטיבית. האולמות ברחבי הארץ התמלאו בתלמידים ותלמידות, מורים והורים, ויצרו אווירה סוחפת שתמכה בכל נקודה ובכל מהלך. העידוד של הקהל הוסיף לכל משחק שכבה נוספת של אנרגיה, מרץ ותחרותיות.

שבוע המשחקים הציג לא מעט תוצאות מרשימות. בנבחרות התלמידים, מקיף היובל הרצליה רשמה ניצחון שלישי בשלבי המקודמות ונבחרות רמות ים – בית חינוך ניסויי מכמורת, תיכון כצנלסון כפר סבא, ותיכון אליעזר בן יהודה נס ציונה, רשמו שני ניצחונות כל אחת. בנבחרות התלמידות חוות הנוער הציוני מובילה עד כה עם שני ניצחונות וארבעה נקודות.

רכז הכדורסל בהתאחדות הספורט לבתי הספר, רועי לוין, ציין: “העונה מתקדמת באופן מרשים. רואים כבר את הכישרון הרב, ההתלהבות והמחויבות של השחקנים והשחקניות. יש כאן את כל התנאים לעונה מרתקת עם ציפייה גדולה לקראת שלבי ההכרעה. בכל משחק העונה, אנו עדים ליכולות הספורטיביים המרשימים של הכדורסל הצעיר בישראל”.