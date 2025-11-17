דקה 28: גרמניה - סלובקיה 0:1

מחזור הסיום במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026 ממשיך בשעה זו, כאשר במוקד המשחק בין נבחרת גרמניה שמארחת את נבחרת סלובקיה, כשתיקו יספיק לביתיים כדי לעלות אוטומטית לטורניר שייערך בקיץ הקרוב. במקביל, הולנד מארחת את ליטא על מנת להבטיח רשמית את ההעפלה.

גרמניה – סלובקיה 0:1

החבורה של יוליאן נגלסמן פוגשת את חניכיו של פרנצ’סקו קלצונה לקרב ישיר על ראשות בית 1 ועל הכרטיס האוטומטי לגביע העולם, בו תזכה זו שתסיים בפסגה, כאשר המפסידה הולכת לפלייאוף. הסלובקים יצטרכו את הניצחון על מנת להפתיע את המאנשאפט ולסיים מעליהם בבית, לגרמנים יספיק גם תיקו הודות להפרש שערים עדיף כשטרם שריקת הפתיחה שתי הנבחרות עם 12 נקודות.

דקה 18, שער! גרמניה עלתה ל-0:1: קרן עלתה לרחבה וחזרה אחורה, הכדור עבר ימינה לג’ושוע קימיך, שהעלה אותו במדויק לשחקן הגבוה במגרש. כל מה שנשאר לניק וולטמאדה הוא רק לנגוח לרשת.

הולנד – ליטא 0:1

האורנג’ עלתה מעשית למונדיאל ואין תרחיש שנראה הגיוני על מנת למנוע מהמארחים את הכרטיס האוטומטי לתחרות שתתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, בזכות פער של 3 נקודות בפסגה מפולין השנייה והפרש שערים עדיף ב-13 על הפולנים, כל זאת לפני המשחק כמובן. מבחינת הליטאים שנמצאים במקום האחרון בבית 7, הקמפיין גמור והם כבר לא יגיעו אפילו לפלייאוף.

דקה 16, שער! הולנד עלתה ל-0:1: שחקן ליטאי ניסה למסור, פרנקי דה יונג קרא את המהלך ובנגיעה שלח לעומק את טיג’אני ריינדרס, שנשאר מול השוער וסיים מקרוב לחיבורים הרחוקים.

מלטה – פולין 0:0

רוברט לבנדובסקי וחבריו מיקמו את עצמם במקום השני בבית 7, אך כנראה ולא יעפילו אוטומטית למונדיאל לאחר שהם כאמור בהפרש שלוש נקודות מהמוליכה ההולנדית ובהבדל מאזן שערים נחות, כך שככל הנראה יעפילו לפלייאוף. המלטזים איבדו כל סיכוי לעלות לטורניר העולמי דרך המוקדמות האלה.

חי, תוצאות נוספות

מונטנגרו – קרואטיה 0:2

צ'כיה – גיברלטר 0:2

צפון אירלנד – לוקסמבורג 0:0