יום שני, 17.11.2025 שעה 22:15
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

דקה 28: גרמניה - סלובקיה 0:1

מוקדמות מונדיאל, מחזור 10: וולטמאדה שוב כבש והעלה את המארחת ליתרון במשחק על הכרטיס למונדיאל. עוד כעת: הולנד - ליטא 0:1, מלטה - פולין 0:0

|
לירוי סאנה עם הכדור (IMAGO)
לירוי סאנה עם הכדור (IMAGO)

מחזור הסיום במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026 ממשיך בשעה זו, כאשר במוקד המשחק בין נבחרת גרמניה שמארחת את נבחרת סלובקיה, כשתיקו יספיק לביתיים כדי לעלות אוטומטית לטורניר שייערך בקיץ הקרוב. במקביל, הולנד מארחת את ליטא על מנת להבטיח רשמית את ההעפלה.

גרמניה – סלובקיה 0:1

החבורה של יוליאן נגלסמן פוגשת את חניכיו של פרנצ’סקו קלצונה לקרב ישיר על ראשות בית 1 ועל הכרטיס האוטומטי לגביע העולם, בו תזכה זו שתסיים בפסגה, כאשר המפסידה הולכת לפלייאוף. הסלובקים יצטרכו את הניצחון על מנת להפתיע את המאנשאפט ולסיים מעליהם בבית, לגרמנים יספיק גם תיקו הודות להפרש שערים עדיף כשטרם שריקת הפתיחה שתי הנבחרות עם 12 נקודות.

דקה 18, שער! גרמניה עלתה ל-0:1: קרן עלתה לרחבה וחזרה אחורה, הכדור עבר ימינה לג’ושוע קימיך, שהעלה אותו במדויק לשחקן הגבוה במגרש. כל מה שנשאר לניק וולטמאדה הוא רק לנגוח לרשת.

הולנד – ליטא 0:1

האורנג’ עלתה מעשית למונדיאל ואין תרחיש שנראה הגיוני על מנת למנוע  מהמארחים את הכרטיס האוטומטי לתחרות שתתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, בזכות פער של 3 נקודות בפסגה מפולין השנייה והפרש שערים עדיף ב-13 על הפולנים, כל זאת לפני המשחק כמובן. מבחינת הליטאים שנמצאים במקום האחרון בבית 7, הקמפיין גמור והם כבר לא יגיעו אפילו לפלייאוף.

דקה 16, שער! הולנד עלתה ל-0:1: שחקן ליטאי ניסה למסור, פרנקי דה יונג קרא את המהלך ובנגיעה שלח לעומק את טיג’אני ריינדרס, שנשאר מול השוער וסיים מקרוב לחיבורים הרחוקים.

מלטה – פולין 0:0

רוברט לבנדובסקי וחבריו מיקמו את עצמם במקום השני בבית 7, אך כנראה ולא יעפילו אוטומטית למונדיאל לאחר שהם כאמור בהפרש שלוש נקודות מהמוליכה ההולנדית ובהבדל מאזן שערים נחות, כך שככל הנראה יעפילו לפלייאוף. המלטזים איבדו כל סיכוי לעלות לטורניר העולמי דרך המוקדמות האלה.

חי, תוצאות נוספות

מונטנגרו – קרואטיה 0:2

צ'כיה – גיברלטר 0:2

צפון אירלנד – לוקסמבורג 0:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר ים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */