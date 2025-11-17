יום שני, 17.11.2025 שעה 13:42
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

49 שחקנים יחויבו להחזיר מיליונים לביטוח לאומי

חשיפת "שיחת היום": כחלק מחקירת פרשת ההונאה, 49 שחקני כדורגל, בהם כוכבים בכירים, יזומנו לוועדות רפואיות חוזרות ויידרשו להשיב כסף שקיבלו במרמה

|
התפתחות בפרשה (דוברות המשטרה, ארכיון)
התפתחות בפרשה (דוברות המשטרה, ארכיון)

חקירת ההונאה שביצעו שחקני כדורגל מול הביטוח הלאומי עולה שלב. לאחרונה החל הביטוח הלאומי לשלוח מכתבים ל-49 שחקנים, שבהם דרישה להתייצב מחדש בפני ועדה רפואית, כך נחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.. במקביל, הודיע המוסד כי קביעות הנכות שניתנו להם בעבר, יבוטלו והשחקנים יידרשו להשיב את כלל הכספים שקיבלו שלא כדין.

ההערכה היא כי מדובר בסכומים של מיליוני שקלים, שקיבלו אותם שחקנים בהם כוכבי כדורגל ישראלים בעקבות הונאת קצבאות הנכות.

הפרשה נחשפה בחודש מאי האחרון, לאחר שנה וחצי של חקירה סמויה שביצעו אגף החקירות של הביטוח הלאומי וביקורת הפנים. לפי החשד, עורכי דין, רופאים ושחקנים בכירים ביצעו הונאה רחבת היקף, שבמסגרתה נקבעו לשחקנים אחוזי נכות פיקטיביים וקצבאות נכות הועברו אליהם במשך שנים, בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים.

החקירה בעיצומה (רועי כפיר)החקירה בעיצומה (רועי כפיר)

בחומרי החקירה עלה כי רופא מסוים תיאם לכאורה עם עורכי דין מועדי ועדות רפואיות ואף סיפק מסמכים מזויפים, שתרמו לקביעת אחוזי נכות שאינם משקפים את מצבם הרפואי של השחקנים. אותם שחקנים דיווחו על אובדן כושר עבודה, אך בפועל המשיכו לשחק באופן מלא בקבוצותיהם ולקבל קצבאות חודשיות של אלפי שקלים.

בהמשך לכך, הביטוח הלאומי הוציא הודעה רשמית שנכתבה על ידי מיכאלה כהן, דוברת הביטוח הלאומי: “בעקבות הפרסומים בחודש מאי, עם הפיכת החקירה לגלויה על ידי חוקרי הביטוח הלאומי והיחידה לפשעים במרחב ציון בה נמצא ששחקני כדורגל מליגת העל ומליגות נוספות נחשדו בקבלת נכויות במרמה מהביטוח הלאומי, על נכויות פיקטיביות, שלא היו”. 

“הביטוח הלאומי מעדכן ש-49 תיקים של שחקני כדורגל נפתחו מחדש, כלל 49 השחקנים יעמדו בפני ועדה רפואית חוזרת והקביעות נכות שנקבעו להם יבוטלו. הביטוח הלאומי מדגיש, כי כל מי שימצא שלקח כספי ציבור שלא כדין, יאלץ להחזיר את הכספים לקופה הציבורית”, הוסיפה. 

אמיר שהרבני, מנהל אגף החקירות של הביטוח הלאומי, הוסיף: "בעבודה משותפת עם היחידה לפשעים במרחב ציון והפרקליטות, החקירה ממשיכה  ונתפסו מעורבים נוספים. עיבדו את הנתונים ואנו ממשיכים לחקור במלוא המרץ. מדובר בחקירה מאוד סבוכה ומורכבת שדורשת הרבה שיתוף פעולה ומשאבים רבים ואין לי ספק שכשהפרטים יחשפו הציבור יבין שמתייחסים לכספים שלו ברצינות גדולה ולא נשקוט עד שכל הכספים יוחזרו כדין".

