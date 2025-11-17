"חלק מהשחקנים הרחיבו את זה לבני משפחה"

פרשת הונאת הביטוח הלאומי נכנסה לחיינו כבר לפני כמה חודשים, כשמאז עברו מים בנהר. אמיר שהרבני, מנהל אגף החקירות של הביטוח הלאומי, עלה לדבר על הכל בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ וחשף פרטים חדשים על הפרשה.

מה אתה יכול לומר לנו על החשיפה של התוכנית עם 49 השחקנים שיצטרכו להחזיר מיליוני שקלים.

”אכן אנחנו נדרוש מכלל השחקנים שנחקרו ובמסגרת החקירה הצלחנו להוכיח שנקבעו להם אחוזי נכות במרמה עם חוות דעת רפואיות מזויפות, את כלל התיקים אנו פותחים, מעמידים את השחקנים בפני ועדות חוזרות ואת כל סכומי הכסף הביטוח הלאומי ידרוש חזרה”.

בחישובים שלכם חישבתם בכמה כסף מדובר?

”כמה מיליוני שקלים”.

יש שחקנים בכירים גם בעניין.

”כן, פעילים בליגת העל, יש שחקנים גם מהלאומית ושופטים. יש שחקנים ברמה הגבוהה ביותר בליגה הישראלית. צריך לזכור ש-49 הללו הם אותם שחקנים שכבר הספיקו לעמוד בפני ועדה של הביטוח הלאומי ולהונות אותה, יש עוד המון כאלה שלא הספיקו לעבור בוועדה”.

זאת אומרת החקירה שלכם מנעה עוד רמאויות.

”בוודאי, יש גם כאלה שהם לא שחקני כדורגל, אך הגיעו מכך שהשחקנים הרחיבו את העניין לשאר המשפחה שלהם ופתאום אתה רואה את האמא מקבלת או הדודה מקבלת. והקשר הוא לאותו עורך דין ואותו רופא”.

מה יקרה עם אותם שחקנים שיכולים לעמוד לדין, זה פלילי כבר.

”במקום בו נצליח להוכיח שהשחקן ידע על תהליך המרמה, הדרישה שלנו מהפרקליטות הייתה לא לוותר, גם נגד אותם שחקנים להגיש כתבי אישום. לא יכול להיות שאותם שחקנים לא יעמדו לדין, אני מקווה שהפרקליטות תאמץ את ההמלצה שלנו”.

בכמה כאלה מדובר?

“להערכתי 7-8 שחקנים שהצלחנו להוכיח זאת מפריצה של הטלפונים הניידים שלהם, ראינו שיח שמראה מודעות כלפי מה שהם עומדים לעשות אל מול הביטוח הלאומי”.

8 שחקנים, זה יכול להגיע לעונשי מאסר?

”זה כבר עניין של בתי המשפט, אך סעיפי האישום הם קשים – קבלת דבר במרמה, הגשת בדיקות כוזבות, סל העבירות הוא סל קשה”.

מגיע לאגף החקירות של הביטוח הלאומי כל הכבוד, היה יכול להיות כאן פרשה של רמאות של שנים מול הביטוח הלאומי על חשבון הכסף שלנו. ניקח אותך קדימה, אני שומע שגם בכדורסל יש כל מיני שחקנים שהוציאו אחוזי נכות שלא מגיעים להם. אתם בודקים את זה?

”כרגע אני לא יכול להגיד שום דבר בנושא הזה, אני לא יכול להתייחס למשהו שהוא לא הפרשה הנוכחית. רק רוצה להזכיר לכולם, אתמול הביטוח הלאומי פרסם את הדוחות שעסקו בביטחון התזונתי, ראינו שמיליון ילדים נמצאים שם, אותם כספים שהשחקנים קיבלו במרמה נועדו לאותם הילדים, ולקשישים, למילואימניקים ונפגעי פעולות האיבה. צריך להוקיע ולעקור מהשורש את כל תופעות המרמה נגד מוסדות המדינה”.

יש עוד שחקנים שייחקרו בהמשך? יש לכם עוד ידיעות מודיעיניות על מעורבים שתגיעו אליהם בהמשך?

”הגענו לכל מי שקיבל או ניסה לקבל, כלומר מבחינת שחקני הכדורגל סיימנו, אך יש את אותם אלה שהגיעו לעניין דרך שחקני הכדורגל ואני מאמין שנפגוש אותם בחודש-חודשיים הקרובים”.