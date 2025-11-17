יום רביעי, 19.11.2025 שעה 16:17
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"האולטראס? זה עצוב, חיסרון משמעותי בדרבי"

אוהד האדומים, יזהר שי, אמר בראיון ל"שיחת היום": "ניסיתי לגשר על הפערים בין ינאי לאולטראס ולא הצלחתי. מקווה שתמצא הדרך להחזיר את הקהל להפועל"

|
עופר ינאי עם האוהדים ביציע (חגי מיכאלי)
עופר ינאי עם האוהדים ביציע (חגי מיכאלי)

הדרבי התל אביבי הראשון לעונת 2025/26 בליגת ווינר סל ייערך הערב (שני, 20:50), כשהפועל תל אביב תפגוש כמארחת את מכבי תל אביב בהיכל מנורה במסגרת המחזור השישי. חבר הכנסת והשר לשעבר ואוהד האדומים, יזהר שי, ששכל ב-7.10 את בנו הלוחם ירון שי ז”ל שהיה גם כן אוהד הפועל, עלה לדבר על המאבק בין שני צידי העיר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה שלומך?
”מתכוננים”.

מתכונן כבר מעכשיו?
”בכל זאת לדרבי חוקים משלו, צריך להכין את הנפש בעיקר”.

מה אתה חושב על העניין שהצבא דימה את שחקני הפועל ת”א למטרות כיבוש?
”סיפור תמוה, אני מניח שזה חוש הומור רע של מישהו, בוא נדפדף הלאה”.

רומן סורקין ודן אוטורו (רדאד גרומן סורקין ודן אוטורו (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את בר טימור עושה את הסוויץ’, ביורוליג איטודיס לא סופר אותו, היום הפועל צריכה אותו במיטבו.
”הוא שחקן נשמה עם אופי של מנהיג, לצערי ביורוליג הוא לא מקבל מספיק דקות ואני מקווה שהיום הוא יבוא לידי ביטוי. בר כבר הוכיח בעונה שעברה ובעונות קודמות שיש רגעים שהוא סוחף את הקבוצה איתו. אני מאוד אוהב אותו ברמה האישית”.

מה אתה חושב על החרם של האולטראס והמחאה נגד ינאי?
”מאוד עצוב לי, הסיטואציה לא נכונה משני צידי המתרס, הייתי רוצה לראות מצב בו מגשרים על הפערים, אך זה נראה רחוק מלקרות. זו קבוצה גדולה מאוד של אוהדי הפועל שיכולה להיות משמעותית היום, בטח בדרבי”.

ניסית להתערב שם ולהביא לסולחה?
”אני אחד מאותם אנשים שניסו לעזור, לגשר על פערים, לצערי אני אישית לא הצלחתי ואני מקווה שתמצא הדרך הנכונה להחזיר את הקהל לקבוצה. זה קהל מאוד מסור, אני לא חושב שיש דוגמה בספורט הישראלי לקהל כל כך נאמן. מצד שני, יש קבוצה שהגיעה להישגים פנטסטיים עם בעלים שרוצה למשוך אותה קדימה”.

אוהדי הפועל תל אביב בהיכל מנורה מבטחים (רועי כפיר)אוהדי הפועל תל אביב בהיכל מנורה מבטחים (רועי כפיר)

כמה זה חיסרון שאין את האולטראס בדרבי?
”חיסרון משמעותי, זה שחקן נוסף על המגרש והם גורם מאוד משמעותי בדחיפה של השחקנים. רואים את זה בניצחונות ובעיקר בהפסדים, אני לא יודע אם יש קבוצה נוספת בספורט הישראלי שנוכחות הקהל כל כך משמעותית עבורה כמו אוהדי הפועל ת”א. דרבי זה הדבר, חבל מאוד שקבוצה גדולה של אוהדים לא תהיה במגרש, החוסר שלהם יורגש ללא ספק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */