"דור יכול לכבוש שני שערים כל שלושה משחקים"

נבחרת ישראל סגרה את קמפיין מוקדמות המונדיאל עם ניצחון 1:4 על מולדובה, במשחק בו חלוצה של ניו אינגלנד, דור תורג’מן, מצא את הרשת. אביו של השחקן, גבי, התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ והתייחס ליכולת של בנו ולהמשך הדרך.

מה שלומך?

”ברוך השם הכל בסדר”.

איך אתה מסכם את המשחק של הילד?

”אני חושב שגם המשחק הקודם וגם במשחק הזה, היה דומיננטי, בעט ומסר. אמרו הרבה את השם שלו וזה בסדר גם אם לא כבש, ואתמול הבקיע”.

הפנדל שלו אתמול היה חצי דרדל’ה, השוער כמעט לקח.

”אין כמעט, זה או בפנים או בחוץ”.

דור תורג'מן (ראובן שוורץ)

היה לו עוד גול יפה מול נורבגיה בתחילת הקמפיין, הוא פתח בערך בחצי מהמשחקים ואני מניח שהוא רוצה לשחק ולהבקיע יותר.

”כל אחד רוצה יותר, הוא יתחיל עכשיו עוד עונה בארה”ב, הוא יתאמן וימשיך הלאה”.

איך אתה מסכם את הנגיעה שלו עד כה בארה”ב?

”ברוך השם, הוא בא וכובש, גם במשחק הראשון ושיחק מול מסי. זה כיף”.

יש עוד שחקנים ששאלו אותו על ה-MLS?

”לא דיברתי איתו על זה, כרגע הוא חזר ונח קצת, מתכוננים לטיסה הבאה ולמשחקים”.

אז עוד מעט הוא פותח עונה חדשה בניו אינגלנד, יש מטרות שהוא הציב לעצמו?

”לקראת סוף העונה הקודמת רצינו לדרוך על הקרקע שם, להכיר את הליגה, הקבוצה, החברים והמאמן. זה היה קצר, סוף, אך התחלה טובה. עכשיו כשהוא יודע למה הוא הולך, הוא צריך לתת מספרים שם כי לא הביאו אותו סתם לשבת על הספסל. המטרות הן לעלות שלבים, לעלות לפלייאוף, להבקיע והשמיים הם הגבול”.

דור תורג'מן במדי ניו אינגלנד (IMAGO)

אנחנו מדברים על שחקנים שרוצים להגיע לטורניר גדול ודור היה חלק מההצלחה של הנבחרות הצעירות. כמה זה בוער בו להגיע לטורניר גדול? כמה אתם מדברים על זה?

”מאוד רוצה, אני מגיל 4-5 עם הבן שלי במגרשים, גם בטורנירים שהיו בחו”ל. הוא מאוד רוצה ומייחל לזה, הוא אוהב את הנבחרת ואני מקווה שגם נצליח סוף סוף לעלות”.

אתה אופטימי שהנבחרת הזו תוכל להגיע ליורו?

”זו הציפייה של כולם, אני מאוד מקווה. מה יהיה אף אחד לא יודע, גם בקמפיין הזה איטליה לא הייתה במיטבה ואני חושב שיכולנו לעשות יותר, לפחות תיקו למשל אצלם באיטליה ולא להפסיד 5:4”.

כמה שערים אתה חושב שדור שווה אם ישחק בקמפיין שלם?

”אתה נותן לי פה להמר. תלוי גם בדקות, מאמין שכל משחק גול או כל שלושה משחקים שני גולים בממוצע, זה יהיה סבבה לגמרי. אנחנו תמיד מצפים להגיע כמה שיותר למעלה, לתת כמה שיות מספרים ולהיות על המגרש, הוא אוהב ורוצה לתת את כל כולו”.