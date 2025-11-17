"האירוע באתא - כשל חמור, דורשים ניצחון טכני"

משחק הכדורסל בין עירוני קריית אתא למכבי ראשון לציון במסגרת המחזור השישי של ליגת ווינר סל, היה אמור להיות משוחק אתמול (ראשון), אלא שתקלה בשעונים באולם רמז של הצפוניים, הביאה לכך שההתמודדות לא נפתחה מעולם.

בראשון לציון הוציאו הודעה בנושא: “המועדון רואה את אירועי אמש בקריית אתא ככשל חמור שאסור שיתרחש במעמד משחק בליגה הבכירה בישראל. המשחק בוטל לאחר המתנה של יותר משעה בשל תקלה בשעוני ה-24 שלא תוקנה, מצב שפגע בהיערכות המקצועית של הקבוצה ושל השחקנים שהתכוננו למפגש חשוב.

מעבר לפגיעה המקצועית, אנו מביעים צער עמוק כלפי האוהדים הכתומים שהשקיעו מזמנם, נסעו דרך ארוכה, התייצבו ביציע וסיימו את הערב בתחושת החמצה גדולה ועל כך אנו מחויבים להשמיע עמדה ברורה ולדרוש טיפול הולם של האירוע ופסיקת ניצחון טכני.

המועדון נמצא בקשר עם נציגי מנהלת הליגה ואיגוד הכדורסל ופועל לקדם בחינה רצינית של המקרה. יחד עם זאת נכבד כל החלטה שתתקבל על ידי הגורמים המקצועיים ונמשיך לפעול למען ספורט הוגן, תקין ומכבד את השחקנים ואת הקהל”.