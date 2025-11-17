נמני: בן שמעון בקושי גירד את המינימום מהסגל

נבחרת ישראל סיימה את קמפיין מוקדמות המונדיאל בטעם מתוק עם ניצחון 1:4 על מולדובה, אך ללא הכרטיס לפלייאוף ועם יכולת הגנתית לא טובה לאורך רוב המשחקים. אגדת מכבי תל אביב אבי נמני התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, סיכם את הכשלים בקמפיין וסיפק גם מבט קדימה.

מה אתה לוקח מהקמפיין ומה לא?

”אני מקבל מצד אחד את התגובות של רן בן שמעון שהתקדמנו והכל כי הבנתי במרוצת השנים שבכדורגל כל אחד רואה דברים באופן שונה, אבל אני לא רואה התקדמות ואני חושב שהלכנו אחורה בצעדי ענק”.

רן בן שמעון אמר שהיה קמפיין טוב והתקרבנו לאיטליה, אך התוצאות לא היו טובות.

”אני חושב שאיטליה יותר התקרבה לישראל. לא יכול להיות שנספוג 20 שערים בקמפיין בבית עם אסטוניה ומולדובה שהם בעיניי בין החמש נבחרות החלשות באירופה, ופה זה אומר דרשני. רן צריך להבין שבסוף גם המשפטים שהם בסוף סוג של הינדוס תודעה, וכל העברת המסרים הזו, זה לא עובד ובסוף צריך להשיג תוצאות. רן צריך להתרכז בעיקר ולא בטפל, הוא לא השיג את המקסימום אלא בקושי גירד את המינימום. אפשר להוציא מהסגל הזה יותר. אם הוא יסיק מסקנות, אין לי ספק שנגיע לתוצאות”.

אם היית צריך לתת ציון לרן בן שמעון?

”אחרי שספגת 20 שערים בקמפיין, לתת ציון זה לא חוכמה, בקמפיין הזה הוא נכשל”.

אבי נמני (חגי מיכאלי)

בקמפיין הבא המשחקים אולי יהיו בארץ וזה יכול להיות יתרון.

”קודם כל בקמפיין הזה יש לו את מנור סולומון, לאלון חזן לא היה וזה הבדל עצום. בלעדיו קשה למצוא פתרונות בחלק הקדמי”.

אבל אתה לא יכול לבנות רק על שחקן אחד, הוא יכול להיות פתאום פצוע.

”זה נכון, אבל אין מה לעשות, אנחנו מחכים שיגיעו שחקנים בקנה המידה הזה ויורידו מסולומון את העומס. בינתיים זה לא קורה”.

עם איזה חלוץ היית משחק בקמפיין הבא?

”אני חושב שגם כאן יש בעיה כי מי שקיבל את ההזדמנויות לא לקח, לא בריבו ולא תורג’מן”.

רן בן שמעון ודור תורג'מן (ראובן שוורץ)

אני חושב שצריך ללכת עם חלוץ אחד.

”זה קשה לעשות את זה ברמת נבחרת, כי יש שחקנים שלפעמים פתאום לא משחקים בקבוצה שלהם”.

טוקלומטי יכול להיות שם?

”יכול להיות, אבל כל מי שקיבל הזדמנויות לא לקח אותן. וצריך לראות טביעת יד של מאמן, לא יכול להיות שאין משחק הגנה קבוצתי, הנבחרת צריכה להבין שהיא צריכה לשחק על תוצאות”.

עידן טוקלומטי (IMAGO)

עם איזה שיטה היית משחק בקמפיין הבא?

”תלוי ביריבה, מול נבחרות חלשות אפשר לשחק מאוד פתוח עם קשר אחורי אחד. אך מול נבחרת בכירה צריך לבוא מאוד מוכנים מבחינה טקטית, גם במצבים הנייחים כי תיקו מול נבחרת בכירה זו לא תוצאה רעה”.

יש שחקן שחסר לך בנבחרת?

”חלק גדול מהתפקיד של מאמן בנבחרת זה לשים את היד על שחקנים חמים, שנמצאים בכושר טוב ויכולים להביא תועלת. אלה דברים שרן צריך לשים עליהם דגש. אני חושב שכל ההתנהלות התקשורתית בלהתעסק במה כל אחד אמר, ובאנחנו טובים ומצוינים מבלי שיש תוצאות, זה לחטוא בפני עצמך. מי שמסיק מסקנות הופך את עצמו ליותר טוב ולשם רן צריך לכוון”.

מילה על גלוך, זה לא מה שציפינו.

”לאורך שנים אני האוהד מספר 1 של אוסקר, אבל אני מאוכזב ממה שקורה איתו ברמת הנבחרת. הוא לא מצליח להביא את עצמו וזו תעלומה גדולה – עובדתית בכל המשחקים של הנבחרת עד כה הוא לא מהווה שום פקטור”.