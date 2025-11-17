יום שני, 17.11.2025 שעה 16:51
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

נמני: בן שמעון בקושי גירד את המינימום מהסגל

שחקן העבר על מאמן הנבחרת בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "רן היה צריך להוציא הרבה יותר. מאוכזב מגלוך ברמת הנבחרת, הוא לא מצליח לבוא לידי ביטוי"

|
רן בן שמעון (IMAGO)
רן בן שמעון (IMAGO)

נבחרת ישראל סיימה את קמפיין מוקדמות המונדיאל בטעם מתוק עם ניצחון 1:4 על מולדובה, אך ללא הכרטיס לפלייאוף ועם יכולת הגנתית לא טובה לאורך רוב המשחקים. אגדת מכבי תל אביב אבי נמני התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, סיכם את הכשלים בקמפיין וסיפק גם מבט קדימה.

מה אתה לוקח מהקמפיין ומה לא?
”אני מקבל מצד אחד את התגובות של רן בן שמעון שהתקדמנו והכל כי הבנתי במרוצת השנים שבכדורגל כל אחד רואה דברים באופן שונה, אבל אני לא רואה התקדמות ואני חושב שהלכנו אחורה בצעדי ענק”.

רן בן שמעון אמר שהיה קמפיין טוב והתקרבנו לאיטליה, אך התוצאות לא היו טובות.
”אני חושב שאיטליה יותר התקרבה לישראל. לא יכול להיות שנספוג 20 שערים בקמפיין בבית עם אסטוניה ומולדובה שהם בעיניי בין החמש נבחרות החלשות באירופה, ופה זה אומר דרשני. רן צריך להבין שבסוף גם המשפטים שהם בסוף סוג של הינדוס תודעה, וכל העברת המסרים הזו, זה לא עובד ובסוף צריך להשיג תוצאות. רן צריך להתרכז בעיקר ולא בטפל, הוא לא השיג את המקסימום אלא בקושי גירד את המינימום. אפשר להוציא מהסגל הזה יותר. אם הוא יסיק מסקנות, אין לי ספק שנגיע לתוצאות”.

אם היית צריך לתת ציון לרן בן שמעון?
”אחרי שספגת 20 שערים בקמפיין, לתת ציון זה לא חוכמה, בקמפיין הזה הוא נכשל”.

אבי נמני (חגי מיכאלי)אבי נמני (חגי מיכאלי)

בקמפיין הבא המשחקים אולי יהיו בארץ וזה יכול להיות יתרון.
”קודם כל בקמפיין הזה יש לו את מנור סולומון, לאלון חזן לא היה וזה הבדל עצום. בלעדיו קשה למצוא פתרונות בחלק הקדמי”.

אבל אתה לא יכול לבנות רק על שחקן אחד, הוא יכול להיות פתאום פצוע.
”זה נכון, אבל אין מה לעשות, אנחנו מחכים שיגיעו שחקנים בקנה המידה הזה ויורידו מסולומון את העומס. בינתיים זה לא קורה”.

עם איזה חלוץ היית משחק בקמפיין הבא?
”אני חושב שגם כאן יש בעיה כי מי שקיבל את ההזדמנויות לא לקח, לא בריבו ולא תורג’מן”.

רן בן שמעון ודור תורגרן בן שמעון ודור תורג'מן (ראובן שוורץ)

אני חושב שצריך ללכת עם חלוץ אחד.
”זה קשה לעשות את זה ברמת נבחרת, כי יש שחקנים שלפעמים פתאום לא משחקים בקבוצה שלהם”.

טוקלומטי יכול להיות שם?
”יכול להיות, אבל כל מי שקיבל הזדמנויות לא לקח אותן. וצריך לראות טביעת יד של מאמן, לא יכול להיות שאין משחק הגנה קבוצתי, הנבחרת צריכה להבין שהיא צריכה לשחק על תוצאות”.

עידן טוקלומטי (IMAGO)עידן טוקלומטי (IMAGO)

עם איזה שיטה היית משחק בקמפיין הבא?
”תלוי ביריבה, מול נבחרות חלשות אפשר לשחק מאוד פתוח עם קשר אחורי אחד. אך מול נבחרת בכירה צריך לבוא מאוד מוכנים מבחינה טקטית, גם במצבים הנייחים כי תיקו מול נבחרת בכירה זו לא תוצאה רעה”.

יש שחקן שחסר לך בנבחרת?
”חלק גדול מהתפקיד של מאמן בנבחרת זה לשים את היד על שחקנים חמים, שנמצאים בכושר טוב ויכולים להביא תועלת. אלה דברים שרן צריך לשים עליהם דגש. אני חושב שכל ההתנהלות התקשורתית בלהתעסק במה כל אחד אמר, ובאנחנו טובים ומצוינים מבלי שיש תוצאות, זה לחטוא בפני עצמך. מי שמסיק מסקנות הופך את עצמו ליותר טוב ולשם רן צריך לכוון”.

מילה על גלוך, זה לא מה שציפינו.
”לאורך שנים אני האוהד מספר 1 של אוסקר, אבל אני מאוכזב ממה שקורה איתו ברמת הנבחרת. הוא לא מצליח להביא את עצמו וזו תעלומה גדולה – עובדתית בכל המשחקים של הנבחרת עד כה הוא לא מהווה שום פקטור”.

