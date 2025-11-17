יום שני, 17.11.2025 שעה 12:03
כדורגל ישראלי

אחרי 4 חודשים: מולאט גברה שוחרר מקריית מלאכי

הקבוצה מהמקום השני בליגה השלישית בחשיבותה בישראל סיכמה על פרידה הדדית עם הקשר ההתקפי בן ה-28 שלה. השחקן צפוי לעבור לקבוצה אחרת באותה הליגה

|
מולאט גברה (יונתן גינזבורג)
מולאט גברה (יונתן גינזבורג)

מולאט גברה, אחד מהקשרים הבכירים בעונות האחרונות במחוז הדרומי של ליגה א', פונה לאתגרים חדשים, זאת לאחר שלא מצא את מקומו במכבי קריית מלאכי, סגנית המוליכה. גברה והנהלת המועדון הגיעו להסכמה על פרידה הדדית.

השחקן סיים את הפרק בקבוצה מהדרום עם הופעה מלאה במשחק הגביע בו הפסידה 1:0 בהתמודדות מול מכבי עירוני אשדוד, ועם שמונה הופעות חלקיות במשחקי הליגה, כשלזכותו שער אחד - שער שהבקיע במשחק הניצחון 0:5 על הפועל רמת השרון.

לקשר ההתקפי בן ה-28, זו כבר עונה שמינית ברציפות בליגה א' דרום. בעונות האחרונות מיצב את מעמדו כשחקן מרכזי בקבוצות צמרת. גברה לבש בעונה שעברה את מדיה של מ.ס דימונה, בשורותיה כבש ארבעה שערים.

עונה קודם לכן היה שותף לעליה של הפועל כפר שלם לליגה הלאומית, בשורותיה הבקיע תשעה שערים. קרוב לוודאי שהשחקן ימשיך את העונה בקבוצה בעלת יומרות באותה ליגה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */