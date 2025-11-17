נבחרת האגדות של ישראל צפתה בניצחון על מולדובה

נבחרת האגדות של הכדורגל הישראלי התכנסה אתמול לצפייה משותפת בניצחון של הנבחרת על מולדובה, במסגרת מפגש נוסף של "מועדון אגדות הכדורגל" של ההתאחדות לכדורגל.

במפגש השתתפו דמויות מפתח, מאמנים ושחקנים, שהטביעו חותם עמוק בכדורגל הישראלי: אברהם גרנט, שלמה שרף, יוסי בניון, אלון חרזי, רונן חרזי, עבאס סואן, ניר דוידוביץ', עומר גולן, פיני בלילי, קלמי סבן, עמרי אפק, ז׳אן טלסניקוב ודדי בן דיין. את ההתאחדות ייצגו באירוע סגן היו"ר מורן מאירי, המשנה למנכ"ל רונן מושקוביץ ועידן בורשטיין , מנהל פרויקט האגדות יחד עם זיו סולומון.

המפגש התקיים במסעדת "דיינר מקום של בשר" בקריית אונו, כחלק מהפעילות השוטפת של המועדון, שנועדה לחזק את הקשר האישי והמקצועי בין שחקני העבר לבין הכדורגל הישראלי ולשמר את הקשר בין ההתאחדות לבין מי שהשיאו תרומה לכדורגל הישראלי, חיבור של העבר עם ההווה והעתיד.

מפגש הצפייה של "מועדון אגדות הכדורגל"

במחצית המשחק נערך חידון תחרותי בין המשתתפים על היסטוריה של נבחרת ישראל, כאשר קלמי סבן הוכתר כמנצח וזכה בארוחה זוגית לאחר שעקף בסיבוב האחרון את ניר דוידוביץ'. המשתתפים הפגינו בקיאות רבה וכמצופה מהם, אופי תחרותי, ללא פשרות. שלמה שרף הגיע למקום הרביעי המכובד.

אגדות נבחרת ישראל (ההתאחדות לכדורגל)

עו"ד מורן מאירי, סגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל, אמר: ״מרגש תמיד לפגוש את מי שהם הכדורגל הישראלי. נהניתי מאוד מהצפייה המשותפת והחידון. הוקרת העבר של הכדורגל היא תנאי הכרחי למי שרוצים עתיד מבטיח עבורו״.

עמרי אפק וניר דוידוביץ' (ההתאחדות לכדורגך)

ניר דוידוביץ' אמר: "האירוע אתמול היה מרגש בצורה יוצאת דופן, זאת הייתה הפעם הראשונה שמשהו הצליח להחזיר אותי לרגעים מרגשים ומשמעותיים מהעבר. עצם העובדה שביליתי עם כל הנוכחים זמן משמעותי מאוד בקריירה ובחיים הפכה את המפגש למיוחד עוד יותר ומלא תחושת נוסטלגיה באווירה טובה וקלילה. אני מודה לכל מי שהיה מעורב בארגון המפגש הזה, שהוכיח כי מועדון אגדות הכדורגל הוא לא רק רעיון אלא עשייה אמיתית".

שלמה שרף (ההתאחדות לכדורגל)

שלמה שרף אמר: "אתמול היה ערב יוצא מן הכלל. אני רוצה לשבח את ההתאחדות לכדורגל על הארגון ועל היוזמה שמביאה יחד כל כך הרבה שחקני עבר. המפגש הזה מזכיר לנו כמה חשוב לשמור על החיבור בין הדורות והלוואי שנמשיך לקיים מפגשים כאלה. במשחק הבא אני אשמח מאוד לארח את כולם אצלי בבית. האווירה הייתה נפלאה ואני מודה להתאחדות ולמורן מאירי על העבודה המצוינת שהובילה לערב מיוחד ומרגש״.