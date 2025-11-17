יום שני, 17.11.2025 שעה 12:03
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
3117-4012פ.ס.וו. איינדהובן1
2812-3112פיינורד2
2418-2512אלקמאר3
2017-2212אייאקס4
1916-2212אוטרכט5
1917-1712כרונינגן6
1820-2912ניימיכן7
1618-2012טוונטה אנסחדה8
1618-1912גו אהד איגלס9
1620-1812פורטונה סיטארד10
1624-1412ספרטה רוטרדם11
1421-1912הירנביין12
1320-1612וולנדם13
1221-1512נאק ברדה14
1227-1412זוולה15
1023-1112אקסלסיור רוטרדם16
921-1412טלסטאר17
933-1712הראקלס אלמלו18

אייאקס רוצה למנות עוזר נוסף: דני לנדזאט סומן

דיווח ב'טלחרף': שחקן העבר בן ה-49 שוקל הצעה מאייאקס להפוך לעוזרו של המאמן הזמני פרד גרים. קרויף עדיין המועמד המוביל לתפקיד המנהל המקצועי

|
דני לנדזאט (IMAGO)
דני לנדזאט (IMAGO)

אייאקס ממשיכה לעבוד על גיבוש הצוות המקצועי החדש ולפי דיווח ב’טלחרף’ דני לנדזאט (49), ששיחק בעבר באייאקס, פיינורד, טוונטה ונבחרת הולנד והיה פעיל לאחרונה באינדונזיה, שם עבד לצד מאמן הנבחרת פטריק קלייברט, סומן על ידי הקבוצה מאמסטרדם.

העניין של אייאקס בלנדזאט אינו חדש. המנהל הטכני אלכס קרוס ניסה בעבר לצרפו לצוות האימון של ג’ון הייטינחה, אך לנדזאט זה עתה חתם בהתאחדות האינדונזית והחליט להישאר. לאחר שאינדונזיה פספסה את הכרטיס למונדיאל, השותפות הסתיימה.

לנדזאט שימש בעבר כעוזר מאמן תחת ג’ובאני ואן ברונקהורסט ויאפ סטאם בפיינורד, תחת ג’ון ואן דן ברום בלך פוזנן, ותחת פסקל ינסן בפרנצווארוש. בין יולי 2021 לאפריל 2022 הוא שימש כעוזרו של גרים, שהיה אז מאמנה של ווילם, ולכן מכיר היטב את לנדזאט.

פרד גרים (IMAGO)פרד גרים (IMAGO)

לנדזאט, בעל 36 הופעות בין-לאומיות בהולנד, מתואר כאדם רגוע ונעים וכעוזר בעל כוח טקטי משמעותי. במשחק נגד אוטרכט, גרים נאלץ להסתפק ב"תחבושת זמנית" בדמותו של פול נוייטן. מאמן קבוצת הנוער עד גיל 19 של אייאקס מחזיק רק בניסיון כראש אקדמיה וכמאמן זמני, משחק אחד בלבד, בקווינס פארק הסקוטית, לשם הובא על ידי מאריין ביקר, המנהל הספורטיבי הנוכחי.

בתוך כך, לאחר שהמנכ"ל מננו חלן הודיע כי גרים יישאר, עקרונית, בתפקיד עד שיימצא מנהל טכני חדש, המאמן הזמני זקוק לצוות מנוסה יותר. כעת ברור שג’ורדי קרויף נמצא בין המועמדים לרשת את אלכס קרוס, אך לאייאקס יש עוד מספר שמות ברשימת המועמדים, כך נטען ב’טלחרף’.

