אייאקס רוצה למנות עוזר נוסף: דני לנדזאט סומן

אייאקס ממשיכה לעבוד על גיבוש הצוות המקצועי החדש ולפי דיווח ב’טלחרף’ דני לנדזאט (49), ששיחק בעבר באייאקס, פיינורד, טוונטה ונבחרת הולנד והיה פעיל לאחרונה באינדונזיה, שם עבד לצד מאמן הנבחרת פטריק קלייברט, סומן על ידי הקבוצה מאמסטרדם.

העניין של אייאקס בלנדזאט אינו חדש. המנהל הטכני אלכס קרוס ניסה בעבר לצרפו לצוות האימון של ג’ון הייטינחה, אך לנדזאט זה עתה חתם בהתאחדות האינדונזית והחליט להישאר. לאחר שאינדונזיה פספסה את הכרטיס למונדיאל, השותפות הסתיימה.

לנדזאט שימש בעבר כעוזר מאמן תחת ג’ובאני ואן ברונקהורסט ויאפ סטאם בפיינורד, תחת ג’ון ואן דן ברום בלך פוזנן, ותחת פסקל ינסן בפרנצווארוש. בין יולי 2021 לאפריל 2022 הוא שימש כעוזרו של גרים, שהיה אז מאמנה של ווילם, ולכן מכיר היטב את לנדזאט.

פרד גרים (IMAGO)

לנדזאט, בעל 36 הופעות בין-לאומיות בהולנד, מתואר כאדם רגוע ונעים וכעוזר בעל כוח טקטי משמעותי. במשחק נגד אוטרכט, גרים נאלץ להסתפק ב"תחבושת זמנית" בדמותו של פול נוייטן. מאמן קבוצת הנוער עד גיל 19 של אייאקס מחזיק רק בניסיון כראש אקדמיה וכמאמן זמני, משחק אחד בלבד, בקווינס פארק הסקוטית, לשם הובא על ידי מאריין ביקר, המנהל הספורטיבי הנוכחי.

בתוך כך, לאחר שהמנכ"ל מננו חלן הודיע כי גרים יישאר, עקרונית, בתפקיד עד שיימצא מנהל טכני חדש, המאמן הזמני זקוק לצוות מנוסה יותר. כעת ברור שג’ורדי קרויף נמצא בין המועמדים לרשת את אלכס קרוס, אך לאייאקס יש עוד מספר שמות ברשימת המועמדים, כך נטען ב’טלחרף’.