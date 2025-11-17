יום שני, 17.11.2025 שעה 11:21
ליגת ווינר סל 25-26
11457-4986הפועל העמק
10435-4915מכבי ת"א
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8474-4236הפועל גליל עליון
7433-4215עירוני רמת גן
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5412-3894בני הרצליה

כבר מחר? מסתמן משחק חוזר בין אתא לראשל"צ

לאחר שהמשחק הופסק אתמול בין שתי הקבוצות עקב תקלה בשעון הראשי, במנהלת הליגה מתלבטים בין הפסד טכני למארחת למשחק חוזר. ההחלטה בשעות הקרובות

|
קווה גרנט ואופק גול (שחר גרוס)
קווה גרנט ואופק גול (שחר גרוס)

המשחק בין עירוני קריית אתא למכבי ראשון לציון, במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל, הופסק אתמול בשל תקלה בשעון המשחק הראשי, אך במנהלת הליגה צפויים לקיים את המשחק באולם רמז בשנית. 

כזכור, מנהלת הליגה פרסמה אתמול הודעה שהיא רואה בחומרה את המקרה והאפשרויות שעמדו על הפרק הן הפסד טכני למארחת, קריית אתא, שבאחריותה לדאוג לתקינות אולמה הביתי, לבין קיום משחק חוזר. כפי שנראה, האפשרות שנבחרה היא האפשרות השנייה ומנהלת הליגה צפויה לפרסם החלטה בנושא בשעות הקרובות. 

הרצון הוא לקיים את המשחק כבר מחר, כאשר לצפוניים יש משחק נוסף במסגרת הליגה ביום חמישי הקרוב, בבאר שבע. המשחק הבא של הקבוצה מעיר היין יתקיים ב-22.11 בגן-נר מול הפועל העמק. האפשרות הנוספת היא לקיים את המשחק בשלישי הבא, בזמן פגרת הנבחרות.

המנהלת פסלה את האולם בקריית אתא עד שיראו למנהלת שהכל עובד. האפשרות היא שהמשחק יתקיים באולם בגן נר.

