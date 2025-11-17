כבר מחר? מסתמן משחק חוזר בין אתא לראשל"צ

המשחק בין עירוני קריית אתא למכבי ראשון לציון, במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל, הופסק אתמול בשל תקלה בשעון המשחק הראשי, אך במנהלת הליגה צפויים לקיים את המשחק באולם רמז בשנית.

כזכור, מנהלת הליגה פרסמה אתמול הודעה שהיא רואה בחומרה את המקרה והאפשרויות שעמדו על הפרק הן הפסד טכני למארחת, קריית אתא, שבאחריותה לדאוג לתקינות אולמה הביתי, לבין קיום משחק חוזר. כפי שנראה, האפשרות שנבחרה היא האפשרות השנייה ומנהלת הליגה צפויה לפרסם החלטה בנושא בשעות הקרובות.

הרצון הוא לקיים את המשחק כבר מחר, כאשר לצפוניים יש משחק נוסף במסגרת הליגה ביום חמישי הקרוב, בבאר שבע. המשחק הבא של הקבוצה מעיר היין יתקיים ב-22.11 בגן-נר מול הפועל העמק. האפשרות הנוספת היא לקיים את המשחק בשלישי הבא, בזמן פגרת הנבחרות.

המנהלת פסלה את האולם בקריית אתא עד שיראו למנהלת שהכל עובד. האפשרות היא שהמשחק יתקיים באולם בגן נר.