יום שני, 17.11.2025 שעה 11:01
כדורגל ישראלי

רן בן שמעון: אני המאמין הכי גדול של הנבחרת

המאמן הלאומי כינס אסיפה מסכמת לקמפיין, בה הבטיח לשחקנים שישמור איתם על קשר בחודשים הקרובים: "נספק לכם את כל התנאים, צריכים לנטרל רעשי רקע"

|
רן בן שמעון ושחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון ושחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל סיימה אמש (ראשון) את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 עם ניצחון 1:4 על מולדובה האחרונה בבית, שלא עזר עבור ההעפלה לגביע העולם כמובן. השחקנים בכחול לבן סיימו במקום השלישי מתחת לנורבגיה ואיטליה, עם מאזן של 12 נקודות אחרי שמונה מחזורים.

רגע לפני שהנבחרת תחזור היום לארץ, המאמן רן בן שמעון קיים לאחר המשחק נגד המולדובים אסיפה עוד בטרם חלק מהשחקנים התחילו להתפזר. במהלך השיחה בן שמעון  ציין את האווירה הטובה שיש בנבחרת ואת האנרגיות של השחקנים ששמחים להגיע לנבחרת: "אנחנו נספק לכם את כל התנאים, יש כאן צוותים שעוטפים אתכם, שיהיה לכם תמיד את הכי טוב. אנחנו צריכים לנטרל רעשי רקע”.

“הביקורת הכי גדולה שאנחנו נשמע היא הביקורת שאנחנו מבקרים את עצמנו. יש לנו מטרה ואנחנו יודעים ונדע איך  להגיע אליה. אני מאוד גאה בשחקנים, בגישה שלכם. באתם לשני משחקים מול ליטא ומולדובה  שכאילו פחות קריטיים  בגישה הכי רצינית ומחויבת, ולרגע זה הרגיש לי כאילו זה המשחק הכי חשוב שלנו, הוסיף המאמן הלאומי.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

בן שמעון פירגן מאוד לכל הצוותים ולסגל והמשיך: "אני המאמין הכי גדול של הנבחרת הזאת, ואני בטוח שאנחנו נגיע לטורניר גדול". המאמן הודיע לשחקנים שהוא והצוות שלו יהיו בקשר הדוק איתם בחודשים הקרובים: "אנחנו צריכים להיות כמו קבוצה ולשמור על זה, כי רק ככה אנחנו נוכל לעשות דברים גדולים".

האיש על הקווים של נבחרת ישראל החמיא גם לראשי ההתאחדות לכדורגל ואמר: "הם שותפים אמיתיים לדרך. כל דבר שאנחנו מבקשים הם נותנים לנו ומאפשרים לנו, ואיתנו לגמרי בחזון ובתהליך".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */