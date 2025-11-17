רן בן שמעון: אני המאמין הכי גדול של הנבחרת

נבחרת ישראל סיימה אמש (ראשון) את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 עם ניצחון 1:4 על מולדובה האחרונה בבית, שלא עזר עבור ההעפלה לגביע העולם כמובן. השחקנים בכחול לבן סיימו במקום השלישי מתחת לנורבגיה ואיטליה, עם מאזן של 12 נקודות אחרי שמונה מחזורים.

רגע לפני שהנבחרת תחזור היום לארץ, המאמן רן בן שמעון קיים לאחר המשחק נגד המולדובים אסיפה עוד בטרם חלק מהשחקנים התחילו להתפזר. במהלך השיחה בן שמעון ציין את האווירה הטובה שיש בנבחרת ואת האנרגיות של השחקנים ששמחים להגיע לנבחרת: "אנחנו נספק לכם את כל התנאים, יש כאן צוותים שעוטפים אתכם, שיהיה לכם תמיד את הכי טוב. אנחנו צריכים לנטרל רעשי רקע”.

“הביקורת הכי גדולה שאנחנו נשמע היא הביקורת שאנחנו מבקרים את עצמנו. יש לנו מטרה ואנחנו יודעים ונדע איך להגיע אליה. אני מאוד גאה בשחקנים, בגישה שלכם. באתם לשני משחקים מול ליטא ומולדובה שכאילו פחות קריטיים בגישה הכי רצינית ומחויבת, ולרגע זה הרגיש לי כאילו זה המשחק הכי חשוב שלנו, הוסיף המאמן הלאומי.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

בן שמעון פירגן מאוד לכל הצוותים ולסגל והמשיך: "אני המאמין הכי גדול של הנבחרת הזאת, ואני בטוח שאנחנו נגיע לטורניר גדול". המאמן הודיע לשחקנים שהוא והצוות שלו יהיו בקשר הדוק איתם בחודשים הקרובים: "אנחנו צריכים להיות כמו קבוצה ולשמור על זה, כי רק ככה אנחנו נוכל לעשות דברים גדולים".

האיש על הקווים של נבחרת ישראל החמיא גם לראשי ההתאחדות לכדורגל ואמר: "הם שותפים אמיתיים לדרך. כל דבר שאנחנו מבקשים הם נותנים לנו ומאפשרים לנו, ואיתנו לגמרי בחזון ובתהליך".