הפועל תנקום? היחסים ב-Winner לדרבי של ת"א

הפועל ת"א מול מכבי ת"א, אדום נגד צהוב, דימיטריס איטודיס נגד עודד קטש. הדרבי הגדול של ת"א שוב כאן והערב (שני, 20:50) היכל מנורה מבטחים יארח את הקרב העירוני השני לעונה, הפעם בליגה, ובו קבוצת הכוכבים של עופר ינאי תנסה לנקום במכבי על ההפסד ביורוליג.

הפועל ת"א פייבוריטית לניצחון וההפרש שנקבע הוא ארבע. אם האדומים ינצחו בפער של חמש נקודות ומעלה, היחס לכך הוא פי 1.8, כמו גם לניצחון בשלוש נקודות ומטה, ניצחון של מכבי ת"א או שהדרבי יילך להארכה. מי שיהמר על ניצחון אדום בארבע הפרש בדיוק וזה מה שיקרה, ירוויח פי תשע מסכום ההימור.

עוד לפני הדרבי, ב-18:30 בני הרצליה תארח את עירוני ר"ג והיא הפייבוריטית. ניצחון של הרצליה בפער של ארבע נקודות ומעלה קיבל יחס של פי 1.8. אם היא תנצח בשלוש הפרש, היחס לכך הוא פי תשע ואילו לכל תסריט אחר יש יחס של פי 1.8.

דן אוטורו וג'יילן הורד (רדאד ג'בארה)

גם כדורגל יש הערב: ב-21:45 גרמניה תארח את סלובקיה במוקדמות המונדיאל. מדובר בקרב ישיר על הכרטיס הישיר לגביע העולם ב-2026 ובעצם למנשאפט מספיק תיקו, בעוד ניצחון סלובקיה ישלח אותה למונדיאל ואת גרמניה לפלייאוף.

איטודיס: "ההפסד הקודם למכבי היה שיעור"

הגרמנים פייבוריטים כמובן עם יחס של פי 1.2 לניצחון לעומת פי 8.6 לניצחון סלובקי. במקרה של תיקו, היחס הוא פי 4.8.