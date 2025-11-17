יום שני, 17.11.2025 שעה 12:04
כדורגל ישראלי

בריינה מנסים להכשיר את אלמקייס לחידוש הליגה

הקבוצה מהמגזר חזרה להתאמן תחת האדיה לקראת המשחק הקריטי מול טבריה, שנמצאת מעל הקו האדום. הקשר עובר שיקום, הקבוצה לא תצא למחנה האימון באילת

|
עילאי אלמקייס (עירוני טבריה)
עילאי אלמקייס (עירוני טבריה)

בני ריינה חזרה להתאמן תחת המאמן אדהם האדיה מתוך ידיעה שמיד עם חזרת הליגה לפעילות, מצפה לקבוצה משחק קריטי מול עירוני טבריה שנמצאת מעל הקו האדום.

מדובר במשחק שלתוצאה שלו תהיה השלכה ישירה על עתיד הקבוצה ומאבק ההישרדות שלה בליגת העל, שכן כרגע ריינה סוחבת את כל הליגה על גבה עם נקודה אחת בלבד מ-30 אפשריות – מה שלא משאיר ספק לגבי חשיבות ההתמודדות מול טבריה לה יש 10 נקודות וגם היא נמצאת בצרות משלה.

פרט פיקנטי הוא שהמשחק ישוחק באצטדיון גרין שמשמש את שתי הקבוצות כמגרש הביתי שלהן בליגת העל. בריינה החליטו שלא לצאת למחנה האימונים שתוכנן באילת ממספר סיבות והאימונים יתקיימו כרגיל בריינה.

אדהם האדיה (שחר גרוס)אדהם האדיה (שחר גרוס)

מרבית שחקני הסגל מתאמנים כולל הזרים שנחתו בארץ בסוף השבוע שעבר. היחידים שכרגע לא מתאמנים הם אנטוניו ספר שמרגע פציעתו מול בית"ר ירושלים במחזור החמישי חסר מאוד למערך של הקבוצה.

כזכור, ספר נפצע מיד לאחר שכבש שער מפנדל מול הירושלמים וכתוצאה מזה סבל מקרע ניתוק באזור המפשעה, שמשבית אותו לתקופה ארוכה. גם עילי אלמקייס שהגיע בסמוך לתום מועד העברות מתאושש מפציעה, והוא בספק למשחק מול האקסית בשורותיה חתם בתחילת העונה ומשם עבר לריינה.

אלמקייס עובר שיקום ובריינה מקווים לנסות להכשיר את הקשר למשחק החשוב. השחקן יעבור השבוע עוד מספר בדיקות לאחריהן ניתן יהיה לדעת את מצבו לקראת החזרה למגרשים. ערב הגיבוש שתוכנן להתקיים בסוף השבוע שעבר בחוותו של הבעלים סעיד בסול, בוטל בגלל מזג האוויר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */