בריינה מנסים להכשיר את אלמקייס לחידוש הליגה

בני ריינה חזרה להתאמן תחת המאמן אדהם האדיה מתוך ידיעה שמיד עם חזרת הליגה לפעילות, מצפה לקבוצה משחק קריטי מול עירוני טבריה שנמצאת מעל הקו האדום.

מדובר במשחק שלתוצאה שלו תהיה השלכה ישירה על עתיד הקבוצה ומאבק ההישרדות שלה בליגת העל, שכן כרגע ריינה סוחבת את כל הליגה על גבה עם נקודה אחת בלבד מ-30 אפשריות – מה שלא משאיר ספק לגבי חשיבות ההתמודדות מול טבריה לה יש 10 נקודות וגם היא נמצאת בצרות משלה.

פרט פיקנטי הוא שהמשחק ישוחק באצטדיון גרין שמשמש את שתי הקבוצות כמגרש הביתי שלהן בליגת העל. בריינה החליטו שלא לצאת למחנה האימונים שתוכנן באילת ממספר סיבות והאימונים יתקיימו כרגיל בריינה.

אדהם האדיה (שחר גרוס)

מרבית שחקני הסגל מתאמנים כולל הזרים שנחתו בארץ בסוף השבוע שעבר. היחידים שכרגע לא מתאמנים הם אנטוניו ספר שמרגע פציעתו מול בית"ר ירושלים במחזור החמישי חסר מאוד למערך של הקבוצה.

כזכור, ספר נפצע מיד לאחר שכבש שער מפנדל מול הירושלמים וכתוצאה מזה סבל מקרע ניתוק באזור המפשעה, שמשבית אותו לתקופה ארוכה. גם עילי אלמקייס שהגיע בסמוך לתום מועד העברות מתאושש מפציעה, והוא בספק למשחק מול האקסית בשורותיה חתם בתחילת העונה ומשם עבר לריינה.

אלמקייס עובר שיקום ובריינה מקווים לנסות להכשיר את הקשר למשחק החשוב. השחקן יעבור השבוע עוד מספר בדיקות לאחריהן ניתן יהיה לדעת את מצבו לקראת החזרה למגרשים. ערב הגיבוש שתוכנן להתקיים בסוף השבוע שעבר בחוותו של הבעלים סעיד בסול, בוטל בגלל מזג האוויר.