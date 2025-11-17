יום שני, 17.11.2025 שעה 10:07
הנחיות משטרת ישראל לקראת הדרבי התל אביבי

המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים לקראת המפגש בין הפועל ת"א למכבי ת"א במנורה הערב (20:50): הסדרי התנועה, מתי ייפתחו השערים והיחס לפירוטכניקה

שוטר (דוברות המשטרה)
שוטר (דוברות המשטרה)

הדרבי התל אביבי הראשון לעונה בליגה ייערך הערב (שני) ב-20:50, כאשר הפועל תל אביב תארח את מכבי תל אביב. דוברות משטרת ישראל העבירה את ההיערכות שלה לקראת המפגש הלוהט בהיכל מנורה.

“במסגרת ההיערכות החל משעות הצהריים, יתפרסו שוטרים ממחוז ת"א, סדרנים ומאבטחים, ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון, לצד הכוונות תנועה באזור. שערי ההיכל צפויים להיפתח בשעה 19:00 ותתבצע בדיקה קפדנית, למניעת הכנסה של אמצעי פירוטכניקה המסכנים את שלומו וביטחונו של הציבור.

אנו קוראים לקהל האוהדים להימנע מגילויי אלימות מחוץ ובתוך ההיכל. המשטרה תציב שוטרים גלויים וסמויים לשמירה על החוק והסדר, ותפעל ביד קשה ובאפס סובלנות כלפי מעשה אלימות, פיזית ומילולית. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”. על הסדרי התנועה הוסיפו במשטרה: “משעה 18:30, רחוב וינגט יחסם לתנועה לכיוון מערב, מהצומת עם רחוב יגאל אלון”.

היכל מנורה (רועי כפיר)היכל מנורה (רועי כפיר)

הנחיות נוספות של המשטרה לאוהדים

“כלל באי המשחק נדרשים לחנות רק במקומות המותרים כחוק, תתבצע אכיפה וכלי רכב יגררו. במידה ובמהלך המשחק מתקבלת התרעה על  ירי תל"מ, יש לשבת במקומותיכם, להתכופף ולהגן על הראש עם הידיים למשך 10 דקות. בכל מקרה יש להישמע להוראות הסדרנים וכוחות המשטרה במקום.

על מנת להימנע מאי נוחות, אנו מבקשים מכלל באי המשחק להקדים הגעתם, לאור בידוק קפדני שיתבצע בכניסה להיכל. חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק להיכל. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. 

הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור המשטרה בלבד ולאחר אישור כבאות. מעבר קהל בין שערים ואי ציות להנחיות הסדרנים או השוטרים המוצבים במקום - מהווה עבירה על החוק ותטופל בהתאם.

נזכיר לקהל האוהדים, כי הפעלה של אמצעים פירוטכניים בתוך ההיכל עלולה לסכן חיי אדם, בעיקר בשל העובדה שהמשחק מתקיים באולם סגור, מה שעלול לגרום להפסקת המשחק”.

