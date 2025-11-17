"עשיתי כל מאמץ וניסיון לאפשר לרמה"ש להתאושש"

קריסת עירוני רמת השרון הפכה לרגע שובר לב עבור העיר כולה, וראש העיר איציק רוכברגר הנושא עמו קשר רגשי עמוק לקבוצה מאז ילדותו. רוכברגר הדגיש כי עשה כל מאמץ כדי לאפשר למועדון להתאושש ולהמשיך לפעול, אך לאחר שבית הדין העליון הוריד את הקבוצה לליגה השלישית בשל ניהול כושל, ולאחר שההנהלה לא עמדה בתנאים שהציבה העירייה, קבע רוכברגר כי ההתנהלות הפנימית היא זו שהביאה לקריסה.

“הגיע זמן סיום. קריסת מועדון הכדורגל עירוני רמת השרון, היא רגע כואב ומצער לכל מי שאוהב את הספורט בעיר. אין זה סוד, כי מאז ימי ילדותי אני אוהד את קבוצת הכדורגל הפועל רמת השרון, הייתה לי גם הזכות להיות שותף להישגים ששיאם העפלת הקבוצה לליגה הראשונה ליגת העל”, כתב רוכברגר בפוסט.

“כראש העיר עשיתי כל מאמץ וכל ניסיון כדי לאפשר למועדון להתאושש, להתייצב ולשמור על פעילות קבוצות הגברים והנשים. לדאבון הלב, בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל קבע, כי בשל הניהול הכושל על הפועל עירוני ניר רמה"ש לרדת לליגה השלישית. לצערי, הנהלת המועדון לא עמדה בתנאים המוסכמים, שהעמידה העירייה ובראשם הדרישה להפקדת מכתבי התפטרות של כלל חברי העמותה עד ליום 12.11.2025, כדי לאפשר מינוי נציג מטעם העירייה, על מנת שיוביל את פעילות המועדון למשך כחודשיים ובזמן הזה לנסות ולמצוא רוכש כדי למנוע את פירוקו”, הוסיף.

שחקני רמת השרון (חגי מיכאלי)

“ההתנהלות הפנימית של המועדון היא זו שהביאה אותו אל הקריסה, ולא השאירה לעירייה כל מרחב פעולה נוסף. ההודעה החריגה והחמורה של ההתאחדות לכדורגל, שלפיה בכוונתה להרחיק מפעילות את מנהלי קבוצת הנשים, חלקם לצמיתות, לצד הטלת קנסות כבדים והורדת הקבוצה ליגה, מוכיחה עד כמה המצב גרוע, חסר תקדים וחסר אחריות”, הוסיף.

“במצב שנוצר, אין כל אפשרות ואין כל הצדקה להעביר כל תמיכה כספית בשל ההתנהלות השערורייתית, שפגעה במועדון, בשחקנים, בשחקניות ובקהילת הספורט כולה. למרות האכזבה, נמשיך לפעול למען עתידו של הספורט ברמת השרון, להמשך פעילות מחלקת הנוער, הנערים והנערות ביצירת מסגרות חדשות, נקיות, מקצועיות ויציבות, כאלה שהקהילה יכולה להתגאות בהן”, סיכם.