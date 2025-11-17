יום שני, 17.11.2025 שעה 10:05
כדורגל ישראלי

"עשיתי כל מאמץ וניסיון לאפשר לרמה"ש להתאושש"

ראש עיריית רמה"ש איציק רוכברגר התייחס למצבה הקשה של הקבוצה: "אין הצדקה להעביר תמיכה כספית עקב ההתנהלות השערורייתית, שהיא מה שהביא לקריסה"

|
איציק רוכברגר ושחקני רמה
איציק רוכברגר ושחקני רמה"ש (רדאד ג'בארה וראובן שוורץ)

קריסת עירוני רמת השרון הפכה לרגע שובר לב עבור העיר כולה, וראש העיר איציק רוכברגר הנושא עמו קשר רגשי עמוק לקבוצה מאז ילדותו. רוכברגר הדגיש כי עשה כל מאמץ כדי לאפשר למועדון להתאושש ולהמשיך לפעול, אך לאחר שבית הדין העליון הוריד את הקבוצה לליגה השלישית בשל ניהול כושל, ולאחר שההנהלה לא עמדה בתנאים שהציבה העירייה, קבע רוכברגר כי ההתנהלות הפנימית היא זו שהביאה לקריסה.

“הגיע זמן סיום. קריסת מועדון הכדורגל עירוני רמת השרון, היא רגע כואב ומצער לכל מי שאוהב את הספורט בעיר. אין זה סוד, כי מאז ימי ילדותי אני אוהד את קבוצת הכדורגל הפועל רמת השרון, הייתה לי גם הזכות להיות שותף להישגים ששיאם העפלת הקבוצה לליגה הראשונה ליגת העל”, כתב רוכברגר בפוסט.

“כראש העיר עשיתי כל מאמץ וכל ניסיון כדי לאפשר למועדון להתאושש, להתייצב ולשמור על פעילות קבוצות הגברים והנשים. לדאבון הלב, בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל קבע, כי בשל הניהול הכושל על הפועל עירוני ניר רמה"ש לרדת לליגה השלישית. לצערי, הנהלת המועדון לא עמדה בתנאים המוסכמים, שהעמידה העירייה ובראשם הדרישה להפקדת מכתבי התפטרות של כלל חברי העמותה עד ליום 12.11.2025, כדי לאפשר מינוי נציג מטעם העירייה, על מנת שיוביל את פעילות המועדון למשך כחודשיים ובזמן הזה לנסות ולמצוא רוכש כדי למנוע את פירוקו”, הוסיף.

שחקני רמת השרון (חגי מיכאלי)שחקני רמת השרון (חגי מיכאלי)

“ההתנהלות הפנימית של המועדון היא זו שהביאה אותו אל הקריסה, ולא השאירה לעירייה כל מרחב פעולה נוסף. ההודעה החריגה והחמורה של ההתאחדות לכדורגל, שלפיה בכוונתה להרחיק מפעילות את מנהלי קבוצת הנשים, חלקם לצמיתות, לצד הטלת קנסות כבדים והורדת הקבוצה ליגה, מוכיחה עד כמה המצב גרוע, חסר תקדים וחסר אחריות”, הוסיף.

“במצב שנוצר, אין כל אפשרות ואין כל הצדקה להעביר כל תמיכה כספית בשל ההתנהלות השערורייתית, שפגעה במועדון, בשחקנים, בשחקניות ובקהילת הספורט כולה. למרות האכזבה, נמשיך לפעול למען עתידו של הספורט ברמת השרון, להמשך פעילות מחלקת הנוער, הנערים והנערות ביצירת מסגרות חדשות, נקיות, מקצועיות ויציבות, כאלה שהקהילה יכולה להתגאות בהן”, סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */