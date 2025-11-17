תיקו יספיק לגרמניה, הולנד צפויה לעלות רשמית

המחזור האחרון של מוקדמות מונדיאל 2026 באירופה יימשך גם הערב (שני), כאשר 32 נבחרות כבר הבטיחו את מקומן בגביע העולם הקרוב ומדינות אחרות רוצות גם הן לתת ודאות לחלום עם העפלה ישירה מראשות הבית, או לפחות להיות בשלב הפלייאוף מהמקום השני. עושים סדר לקראת המשחקים של היום.

בבית 1, גרמניה וסלובקיה ייפגשו ב-21:45 לקרב על הפסגה במחזור הסיום, כאשר נכון לרגע זה כל אחת מהן עם 12 נקודות. כלומר – המנצחת עולה אוטומטית למונדיאל, המפסידה הולכת לפלייאוף. בתיקו, הגרמנים יסיימו ראשונים הודות להפרש שערים עדיף.

בבית 7, הולנד עלתה מעשית משום שהיא צפויה לסיים במקום הראשון לאור פער 3 נקודות והפרש שערים עדיף ב-13 על זה של פולין, שבמקום השני. ב-21:45, ההולנדים יארחו את ליטא ורק תבוסה היסטורית וחסרת תקדים לצד ניצחון פולני על מלטה בהפרש גבוה, ימנע מהם העפלה אוטומטית רשמית. בכל מקרה, אף נבחרת אחרת בבית לא יכולה לסיים באחד משני המקומות הראשונים.

שחקני הולנד (IMAGO)

כל הנבחרות שכבר העפילו למונדיאל

מארחות: ארצות הברית, מקסיקו, קנדה.

אירופה: אנגליה, צרפת, קרואטיה, פורטוגל, נורבגיה.

אסיה: איראן, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, יפן, אוסטרליה, קטאר, ערב הסעודית.

אפריקה: מרוקו, מצרים, סנגל, דרום אפריקה, חוף השנהב, קייפ ורדה, אלג'יריה, טוניסיה, גאנה.

דרום אמריקה: ארגנטינה, אקוודור, ברזיל, קולומביה, אורוגוואי, פרגוואי.

אוקיאניה: ניו זילנד.

מונדיאל 2026 יהיה הראשון בו ישתתפו 48 נבחרות, כאשר הטורניר יתפרס על פני שלוש מדינות – ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כ-32 נבחרות בסך הכל כבר הבטיחו את מקומן. ב-5 בדצמבר תיערך בארה”ב (בוושינגטון) ההגרלה, שבה יתגבש לראשונה לוח המשחקים של הטורניר הגדול שייערך בין הפ11 ביוני ל-19 ביולי.