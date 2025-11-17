יום שני, 17.11.2025 שעה 10:06
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

תיקו יספיק לגרמניה, הולנד צפויה לעלות רשמית

שלבי ההכרעה במוקדמות המונדיאל של אירופה ממשיכים: קרב ישיר לגרמנים מול סלובקיה על הכרטיס האוטומטי מהפסגה, האורנג' עשויים לחגוג סופית העפלה

|
שחקני גרמניה (IMAGO)
שחקני גרמניה (IMAGO)

המחזור האחרון של מוקדמות מונדיאל 2026 באירופה יימשך גם הערב (שני), כאשר 32 נבחרות כבר הבטיחו את מקומן בגביע העולם הקרוב ומדינות אחרות רוצות גם הן לתת ודאות לחלום עם העפלה ישירה מראשות הבית, או לפחות להיות בשלב הפלייאוף מהמקום השני. עושים סדר לקראת המשחקים של היום.

בבית 1, גרמניה וסלובקיה ייפגשו ב-21:45 לקרב על הפסגה במחזור הסיום, כאשר נכון לרגע זה כל אחת מהן עם 12 נקודות. כלומר – המנצחת עולה אוטומטית למונדיאל, המפסידה הולכת לפלייאוף. בתיקו, הגרמנים יסיימו ראשונים הודות להפרש שערים עדיף.

בבית 7, הולנד עלתה מעשית משום שהיא צפויה לסיים במקום הראשון לאור פער 3 נקודות והפרש שערים עדיף ב-13 על זה של פולין, שבמקום השני. ב-21:45, ההולנדים יארחו את ליטא ורק תבוסה היסטורית וחסרת תקדים לצד ניצחון פולני על מלטה בהפרש גבוה, ימנע מהם העפלה אוטומטית רשמית. בכל מקרה, אף נבחרת אחרת בבית לא יכולה לסיים באחד משני המקומות הראשונים.

שחקני הולנד (IMAGO)שחקני הולנד (IMAGO)

כל הנבחרות שכבר העפילו למונדיאל

מארחות: ארצות הברית, מקסיקו, קנדה.

אירופה: אנגליה, צרפת, קרואטיה, פורטוגל, נורבגיה.

אסיה: איראן, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, יפן, אוסטרליה, קטאר, ערב הסעודית.

אפריקה: מרוקו, מצרים, סנגל, דרום אפריקה, חוף השנהב, קייפ ורדה, אלג'יריה, טוניסיה, גאנה.

דרום אמריקה: ארגנטינה, אקוודור, ברזיל, קולומביה, אורוגוואי, פרגוואי.

אוקיאניה: ניו זילנד.

מונדיאל 2026 יהיה הראשון בו ישתתפו 48 נבחרות, כאשר הטורניר יתפרס על פני שלוש מדינות – ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כ-32 נבחרות בסך הכל כבר הבטיחו את מקומן. ב-5 בדצמבר תיערך בארה”ב (בוושינגטון) ההגרלה, שבה יתגבש לראשונה לוח המשחקים של הטורניר הגדול שייערך בין הפ11 ביוני ל-19 ביולי.

