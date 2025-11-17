יום שני, 17.11.2025 שעה 10:05
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

ברצלונה "מצפה ליותר" משני מגניה ושוקלת חיזוק

אלופת ספרד מאוכזבת מהיכולת של קונדה ובאלדה, בעיקר מהאחרון, ושוקלת להתחזק בעמדת המגן השמאלי, כאשר גרימאלדו שמחזיק בסעיף יציאה מיוחד על הפרק

|
קונדה, גרימאלדו ובאלדה (IMAGO)
קונדה, גרימאלדו ובאלדה (IMAGO)

בברצלונה מתחילים לסכם מסקנות לגבי הקיץ הבא, והעמדה שהכי מטרידה את אנשי המועדון היא דווקא זו שהייתה אמורה להיות סגורה לעוד שנים רבות, עמדת המגן השמאלי. אלחנדרו באלדה, בן 22, שמחזיק בחוזה עד 2028 ומצטיין בפיזיות וביכולת אישית, לא עומד בציפיות העונה. בבארסה מציינים כי הוא מציג רגעים טובים אך גם נכנס למצבים בעייתיים, והפציעה השרירית שסבל ממנה בספטמבר ופגעה ברצף שלו לא תרמה להתקדמותו.

מאחורי באלדה נמצאים ג׳רארד מרטין בן ה־23 וג׳ופר טורנטס בן ה־18, אך שניהם עדיין לא נתפסים כשחקנים שמוכנים לקחת את המושכות בהרכב. מרטין מציג הופעות טובות בחלק מהמקרים, כולל בעונה שעברה מול אינטר בליגת האלופות, אך המועדון מצפה ליותר עקביות ורמה גבוהה יותר. טורנטס מאובחן ככישרון ענק עם יכולות פיזיות וטכניות מרשימות, אך נחשב עדיין ללא בשל, במיוחד הגנתית, ולכן בברצלונה חוששים להעמיס עליו את האחריות בשלב מוקדם מדי.

לכן, המועדון ממשיך לבחון את השוק. כבר בקיץ האחרון ניסו לצרף את אלחנדרו גרימאלדו, וכעת שמו שב ועולה כמועמד מוביל. לגרימאלדו, בן 30, יש סעיף יציאה לברצלונה תמורת 15 עד 20 מיליון אירו בלבד, והוא מצהיר שהוא רוצה לחזור לליגה הספרדית. בבאייר לברקוזן נותרה לו שנה וחצי בחוזה, מה שהופך אותו להזדמנות אמיתית עבור הקטלונים.

גרימאלדו עם הכדור (IMAGO)גרימאלדו עם הכדור (IMAGO)

לצד גרימאלדו, שמות נוצצים כמו נונו מנדש מפ.ס.ז’ ויושקו גבארדיול ממנצ׳סטר סיטי עדיין אהובים במועדון, אך הקושי הכלכלי והחוזים הארוכים שלהם הופכים אותם ליעד לא ריאלי. גם ז’ואאו קאנסלו עדיין על הרדאר. המגן, שמסוגל לשחק בשני האגפים ומציג תרומה אדירה קדימה, אוהב את המועדון ורוצה לחזור לאירופה מוקדם ככל האפשר, אך משכורתו באל הילאל גבוהה מדי עבור ברצלונה, ויש גם ספק עד כמה האנזי פליק סומך עליו מבחינה הגנתית. מועמד נוסף הוא דניאל מוניוס מקריסטל פאלאס, שאינו מסתיר את חלומו ללבוש את המדים הכחולים אדומים. הוא שחקן התקפי מאוד, כזה שרוצה להתקדם לרמה הגבוהה.

בצד ימין התמונה מעט רגועה יותר. ז׳ול קונדה, שעמדתו הטבעית היא בלם, למד לתפקד בהצלחה כמגן ימני ושמר על מעמדו בהרכב, למרות ירידה חדה ביכולתו העונה. אחרי שער ניצחון בגמר הגביע מול ריאל מדריד בעונה שעברה, העונה הוא פחות משפיע התקפית ומציג פחות ביטחון בהגנה. עם זאת, בברצלונה מזכירים שהוא האריך חוזה עד 2030 ונהנה מאמון הצוות המקצועי. גם אריק גארסיה מועמד להמשך, ואף מילא את תפקיד המגן הימני בצורה טובה כשנדרש לכך.

זז'ול קונדה (IMAGO)

בשל העובדה שקונדה וגארסיה יכולים לכסות את העמדה, ההחלטה הנוכחית היא שלא חובה להשקיע במגן ימני, אלא אם מדובר בשחקן שישפר משמעותית את ההרכב. שמות כאלה כוללים את דנזל דאמפריס מאינטר, שחקן כנף עם עוצמות התקפה והרבה כוח, שהייתה לו אפשרות לעזוב תמורת 25 מיליון אירו בקיץ האחרון.

כך או כך, המצב באגפי ההגנה של ברצלונה מורכב. בצד שמאל ברור שהמועדון מצפה ליותר מבאלדה ושוקל להביא חיזוק בדמות גרימאלדו או מועמדים אחרים בעלי רמה גבוהה. בצד ימין מודעים לירידה ביכולת של קונדה, אך עדיין רואים בו חלק מרכזי בבנייה העתידית ולכן לא ממהרים לצרף תחליף. ההחלטות שיתקבלו בחודשים הקרובים ישפיעו ישירות על העונה הבאה ויקבעו אם ברצלונה תעמיד קו הגנה יציב ומודרני יותר, בהתאם לדרישות של האנזי פליק ומגבלות הפייר פליי.

