רבע 3, 09:28: הפועל ת"א - מכבי ת"א 49:43

בשעה זו אנו מקבלים את אחד המשחקים הטובים ביותר שיש לכדורסל הישראלי להציע וזה קורה במחזור השישי בליגת ווינר סל, כשהפועל תל אביב מארחת את מכבי תל אביב לדרבי הלוהט הראשון של העונה בזירה המקומית, כששתי הקבוצות במאזן מושלם. מי תפסיד לראשונה העונה בליגה ומי תישאר בלתי מנוצחת בתום ההתמודדות?

האדומים כאמור, מגיעים להתמודדות כשהם לא הפסידו העונה בליגה, ולהם יתרון הביתיות. החבורה של דימיטריס איטודיס, שכבר ראתה את הגב של היריבה בצהוב העונה אחרי שהפסידה לה ביורוליג, עולה לפרקט במנורה לאחר שנכנעה לפנרבחצ’ה 74:68 ואיבדה גובה במפעל האירופי. כעת היא רוצה “לנקום” על ההפסד באירופה, ולחגוג בדרבי על היריבה המושבעת.

האורחים בצהוב לעומת זאת, מגיעים לאחר שסוף סוף הצליחו לעצור את רצף ההפסדים המשפיל שלהם בזירה האירופית, כשהיה זה מול בסקוניה עליה גברו 83:89 בתום דרמה. גם חניכיו של עודד קטש מגיעים כשהם מושלמים בליגה, הצהובים רוצים להמשיך את היכולת מהיורוליג ולהראות מי הקבוצה ששולטת בעיר.

כזכור, שני הצדדים כבר נפגשו העונה, אך במסגרת היורוליג. אז בחודש אוקטובר, במשחק היסטורי במפעל הבכיר של אירופה, הצד הצהוב יצא עם ידו על העליונה בזכות 90:103 על הצד האדום.

הפועל תל אביב ניצחה את כל ארבעת הדרבים האחרונים שאירחה בעונה הסדירה, כאשר ניצחון החוץ האחרון של מכבי תל אביב במפגש בין השתיים היה לפני כמעט חמש שנים, בינואר 2021, אז חגגו הצהובים בהדרכתו של יאניס ספרופולוס על החבורה של דני פרנקו 69:85 בהיכל קבוצת שלמה.

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אריאל בית הלחמי בא לצפות בדרבי (רועי כפיר)

שמעון מזרחי (רדאד ג'בארה)

עופר ינאי (רדאד ג'בארה)

רבע ראשון: 23:25 למכבי תל אביב

חמישיית הפועל תל אביב: טיילר אניס, אנטוניו בלייקני, בר טימור, ג’ונתן מוטלי ודן אוטורו.

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, ג’ף דאוטין ג’וניור, ג’יילן הורד, אושיי בריסט ורומן סורקין.

עודד קטש ודימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)

הג'אמפ בול שהוציא את הדרבי לדרך (רדאד ג'בארה)

בר טימור פתח את המשחק עם חדירה לצבע, אותה סיים בלייאפ ונקודות ראשונות בהתמודדות, כשאנטוניו בלייקני התחיל את הספירה שלו עם ג’אמפ שוט. רומן סורקין היה הראשון ללכת לקו, משם קלע פעמיים והוסיף לאחר מכן גם לייאפ, כשג’ונתן מוטלי החטיא מהצבע, אבל דן אוטורו היה שם כדי לכפות עליו ולקלוע.

ג’ף דאוטין ג’וניור קלע וסחט עבירה, אותה המיר לנקודה נוספת, אך טיילר אניס בין לבין מצא את הסל פעמיים כדי לברוח לפער של חמש נקודות. ההפרש צומק במהרה בזכות סורקין, כשג’יילן הורד הטביע והוסיף נקודה נוספת מהקו כדי להשוות.

טיילר אניס מנסה לעצור את מרסיו סנטוס (רדאד ג'בארה)

ג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)

מוטלי לא התרגש והחזיר את ההובלה לצד האדום, כשאנטוניו בלייקני איפס את הידית ושלח שלשה מדויקת ראשונה, עליה הגיב תמיר בלאט באופן מיידי עם זריקה מדויקת מחוץ לקשת. הצהובים הצליחו לבסוף לקחת את ההובלה לקראת סוף הרבע, אחרי שמרסיו סנטוס וג’ימי קלארק מצאו את הנקודות מהקו.

תמיר בלאט מול יפתח זיו (רועי כפיר)

אנטוניו בלייקני עם ג'ון דיברתולומאו (רועי כפיר)

רבע שני: 41:49 למכבי תל אביב

החניכים של עודד קטש המשיכו מאיפה שהפסיקו עם שתי נקודות של סנטוס, כשגם טי ג’יי ליף הצטרף לחגיגה, אבל אניס הרגיע את הרוחות עם שלשה שצימקה את ההפרש לארבע. משחק ההגנה בצהוב המשיך להוביל את הדרך בהתמודדות, אבל אלייז’ה בראיינט הוכיח כמה הוא מניה בטוחה עם סל וסחיטת עבירה, אותה קלע ואיזן את התוצאה.

אחרי דקות רבות, היתרון חזר אל המארחת בדם, יזע ודמעות אחרי שמוטלי החטיא שלוש פעמים ברצף מהצבע, אבל הפעם היה זה אוטורו שכיפה עליו. אושיי בריסט ומוטלי החליפו שלשות כדי לשמור על סטטוס קוו, שנשבר זמנית על ידי שתי זריקות מדויקות מהקו של סורקין, שיצא לבדו לריצת 0:8, בדרך ליתרון של שש נקודות לזכות האורחת, שהצליח אף לגדול עד לסיום הרבע, שנצבע בשליטה צהובה.