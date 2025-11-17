יום שני, 17.11.2025 שעה 10:06
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
67%1375-141912אטלנטה הוקס
67%1410-144712קליבלנד קאבלירס
55%1306-134611טורונטו ראפטורס
55%1340-137111מיאמי היט
50%1298-137412בוסטון סלטיקס
50%1419-138512מילווקי באקס
50%1207-120710שיקגו בולס
42%1388-138912אורלנדו מג'יק
36%1293-128111שארלוט הורנטס
18%1353-122711ברוקלין נטס
8%1473-130512אינדיאנה פייסרס
8%1537-135312וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1386-157013אוקלהומה ת'אנדר
90%1122-125710דנבר נאגטס
80%1122-124710יוסטון רוקטס
73%1238-131511סן אנטוניו ספרס
67%1386-139312לוס אנג'לס לייקרס
62%1473-152213גולדן סטייט ווריורס
55%1299-130811מינסוטה טימברוולבס
54%1505-154513פיניקס סאנס
45%1353-135311יוטה ג'אז
45%1341-135511פורטלנד בלייזרס
33%1387-132712דאלאס מאבריקס
25%1456-133612ממפיס גריזליס
25%1485-137012סקרמנטו קינגס
18%1267-119711לוס אנג'לס קליפרס
18%1336-117911ניו אורלינס פליקנס

גרין התעמת עם אוהד: המשיך לקרוא לי 'אישה'

פורוורד גולדן סטייט ספג הקנטות ב-106:124 על ניו אורלינס וניגש לאוהד: "בהתחלה זה היה מצחיק, אבל אי אפשר להמשיך לקרוא לי ככה. יש לי 4 ילדים"

|
דריימונד גרין מתעמת עם האוהד (צילום מסך)
דריימונד גרין מתעמת עם האוהד (צילום מסך)

גולדן סטייט ניצחה הלילה (בין ראשון לשני) 106:124 את ניו אורלינס, אבל מה שעמד במוקד היה עימות בין דריימונד גרין לאוהד שישב בשורה הראשונה. במהלך הרבע השני נרשם עימות מילולי בין הפורוורד לאותו אוהד על רקע קריאות מצד האחרון.

האירוע התרחש 2:02 דקות לסיום המחצית הראשונה, כאשר גרין ניגש אל האוהד לאחר שזה חזר מספר פעמים על קריאות שפגעו בו. אחרי המשחק, גרין הסביר את הרקע: “הוא פשוט המשיך לקרוא לי ‘אישה’. בהתחלה זה היה מצחיק, זו הייתה בדיחה טובה, אבל אי אפשר להמשיך לקרוא לי ככה. יש לי ארבעה ילדים ועוד אחד בדרך, אי אפשר להמשיך עם זה. בסוף הוא השתתק, אז הכול היה בסדר”.

על פי דיווח סוכנות ‘AP’, האוהד הוא סם גרין, בן 35 מניו אורלינס, שטען כי צעק לעבר גרין, ‘אנג’ל ריס’ - שמה של כוכבת ה-WNBA - כעקיצה על כך שהפורוורד לקח ריבאונדים רבים, אך כמעט לא זרק לסל עד אותו עימות. בעוד מבחינת האוהד זו הייתה בדיחה על סגנון המשחק, גרין פירש את הקריאה כעלבון מגדרי מאחר שהאוהד חזר עליה שוב ושוב, עד שחש שהדבר נועד “להפוך אותו לאישה”, כפי שהתבטא לאחר המשחק.

דריימונד גרין (רויטרס)דריימונד גרין (רויטרס)

גרין שיבח את השופט הוותיק קורטני קירקלנד על תגובתו: “אנשי האבטחה הגיעו, אבל קירקלנד פשוט אמר לי: ‘זה בסדר, אני מטפל בזה. שמעתי אותו שוב ושוב. התמודדת יפה, אל תסתבך’. הוא היה מצוין”.

מאמן הווריירס, סטיב קר, לא שמע את תוכן הקריאות, אך תמך באופן שבו שחקנו הגיב: “כל עוד זה לא מחריף, אין בעיה לגשת ולדבר. זה בסדר. חבל שאנשי האבטחה לא הגיעו קצת מוקדם יותר”.

גרין עצמו הבהיר שהוא בדרך כלל נהנה מעקיצות במשחקי חוץ, אך הפעם הרגיש שהאוהד חצה גבול: “אני אוהב חוסר כבוד בחוץ, כי בדרך כלל אנחנו מנצחים הרבה בדרכים - לא העונה, אבל לרוב. להשתיק אולם ביתי זה תמיד כיף. האולם הזה גם ככה לא היה הכי רועש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */