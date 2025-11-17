גרין התעמת עם אוהד: המשיך לקרוא לי 'אישה'

גולדן סטייט ניצחה הלילה (בין ראשון לשני) 106:124 את ניו אורלינס, אבל מה שעמד במוקד היה עימות בין דריימונד גרין לאוהד שישב בשורה הראשונה. במהלך הרבע השני נרשם עימות מילולי בין הפורוורד לאותו אוהד על רקע קריאות מצד האחרון.

האירוע התרחש 2:02 דקות לסיום המחצית הראשונה, כאשר גרין ניגש אל האוהד לאחר שזה חזר מספר פעמים על קריאות שפגעו בו. אחרי המשחק, גרין הסביר את הרקע: “הוא פשוט המשיך לקרוא לי ‘אישה’. בהתחלה זה היה מצחיק, זו הייתה בדיחה טובה, אבל אי אפשר להמשיך לקרוא לי ככה. יש לי ארבעה ילדים ועוד אחד בדרך, אי אפשר להמשיך עם זה. בסוף הוא השתתק, אז הכול היה בסדר”.

על פי דיווח סוכנות ‘AP’, האוהד הוא סם גרין, בן 35 מניו אורלינס, שטען כי צעק לעבר גרין, ‘אנג’ל ריס’ - שמה של כוכבת ה-WNBA - כעקיצה על כך שהפורוורד לקח ריבאונדים רבים, אך כמעט לא זרק לסל עד אותו עימות. בעוד מבחינת האוהד זו הייתה בדיחה על סגנון המשחק, גרין פירש את הקריאה כעלבון מגדרי מאחר שהאוהד חזר עליה שוב ושוב, עד שחש שהדבר נועד “להפוך אותו לאישה”, כפי שהתבטא לאחר המשחק.

דריימונד גרין (רויטרס)

גרין שיבח את השופט הוותיק קורטני קירקלנד על תגובתו: “אנשי האבטחה הגיעו, אבל קירקלנד פשוט אמר לי: ‘זה בסדר, אני מטפל בזה. שמעתי אותו שוב ושוב. התמודדת יפה, אל תסתבך’. הוא היה מצוין”.

מאמן הווריירס, סטיב קר, לא שמע את תוכן הקריאות, אך תמך באופן שבו שחקנו הגיב: “כל עוד זה לא מחריף, אין בעיה לגשת ולדבר. זה בסדר. חבל שאנשי האבטחה לא הגיעו קצת מוקדם יותר”.

גרין עצמו הבהיר שהוא בדרך כלל נהנה מעקיצות במשחקי חוץ, אך הפעם הרגיש שהאוהד חצה גבול: “אני אוהב חוסר כבוד בחוץ, כי בדרך כלל אנחנו מנצחים הרבה בדרכים - לא העונה, אבל לרוב. להשתיק אולם ביתי זה תמיד כיף. האולם הזה גם ככה לא היה הכי רועש”.