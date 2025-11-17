יום שני, 17.11.2025 שעה 10:06
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

מחמאות לטוכל וקיין, אבל הזעם של בלינגהאם במוקד

באנגליה שיבחו את המאמן על הקמפיין המושלם וגם את החלוץ שעבר את פלה בכמות השערים בנבחרת, אולם הכעס של כוכב ריאל מדריד שהוחלף תפס את הכותרות

|
הכותרת ב'דיילי מייל' (צילום מסך)
הכותרת ב'דיילי מייל' (צילום מסך)

נבחרת אנגליה חזרה מאלבניה עם עוד ניצחון 0:2 ועוד שלב בהתרגלות לעידן תומאס טוכל, אבל הפעם באנגליה עסקו לא רק במאזן המושלם שלו, אלא גם בשיא ההיסטורי של הארי קיין ובסימני השאלה סביב ג׳וד בלינגהאם. ב’סאן’ היללו את המאמן עם משחק מילים על הכותרת TUCH OF MAGIC ותיארו איך אנגליה של טוכל השלימה שמונה ניצחונות משמונה משחקים במוקדמות המונדיאל, בעוד הכוכב הגדול בחוד כותב מחדש את ספרי ההיסטוריה.

באנגליה גם הקדישו מקום מיוחד ל"קנדי קיין", כפי שכינה אותו, והזכירו שהחלוץ לא רק כבש צמד מול אלבניה, אלא גם השאיר מאחוריו את פלה. "הארי קיין השתווה לשיא של פלה, אבל לא היה במצב רוח לבזבז זמן", נכתב, כשהם מדגישים שבמרחק שמונה דקות בלבד בין שני השערים הוא עבר את אגדת ברזיל עם 78 שערים במדי הנבחרת. מבחינת התקשורת באנגליה, זו הייתה תצוגת סקורר קלאסית של חלוץ שלא צריך הרבה כדי להעניש.

ב’סאן’ תיארו את אלבניה כ"מארחת עיקשת" ואת תחילת המשחק בטירנה כרגעים לא פשוטים עבור שלושת האריות, שידעו גם דקות של חוסר יציבות, אבל קיין הכריע את ההתמודדות. הצמד שלו הפך את הערב לעוד דוגמה למה שהם כינו "הצגה קלינית בהגדרה", כזו שבזכותה אנגליה מסיימת קמפיין מוקדמות עם מאזן מושלם ושער זכות היסטורי עבור הקפטן.

הארי קיין (IMAGO)הארי קיין (IMAGO)

אבל מאחורי המספרים המושלמים, הסיפור הגדול השני של הערב היה העימות השקט בין טוכל לג׳וד בלינגהאם. בדקות הסיום, מיד אחרי השער השני של קיין בדקה ה־84, טוכל החליט להכניס את מורגן רוג׳רס, בעוד בלינגהאם כבר עם כרטיס צהוב. כשכוכב ריאל מדריד הבין שהוא זה שיוצא, הוא הניף ידיים במחאה, מחווה שלא נעלמה מעיני המאמן ושפתחה דיון באנגליה סביב גבולות התחרותיות.

טוכל התייחס לכך בצורה ברורה. "ראיתי שהוא לא שמח", הודה. "אני צריך לעבור על זה שוב. במידה מסוימת, אם יש לך שחקנים כמו ג׳וד שהם כל כך תחרותיים, הם לעולם לא יאהבו את זה. אבל המילה שלי קובעת, אנחנו עוסקים בסטנדרטים וברמת מחויבות אחד לשני ובכבוד אחד לשני. אם מישהו מחכה בחוץ, לא נשנה את ההחלטה שלנו רק כי מישהו מניף את הידיים". אחר כך חזר על העיקרון: "אני לא רוצה לעשות מזה יותר ממה שזה, אבל אני דבק במילים שלי, התנהגות היא המפתח וכבוד לחברים שנכנסים. החלטות מתקבלות ואתה צריך לקבל אותן כשחקן".

גג'וד בלינגהאם ותומאס טוכל (IMAGO)

המאמן נדרש גם לשאלה האם בלינגהאם בכלל חגג עם החברים אחרי השער של קיין, וטען כי מבחינתו זה לא הסיפור שהוא רוצה לראות. "אני אצטרך לבדוק את זה, כי הייתי מאוד שמח מהשער, דיברתי מהר עם מורגן רוג׳רס והייתי בטוח שכולם יחגגו יחד. אבל זו לא התמונה שאנחנו רוצים לשדר, כי אנחנו מרגישים שכולם מחויבים וכולם מקבלים גם החלטות קשות, לפני המשחק או במהלכו, זה לא מוציא אף אחד מהמשוואה".

טוכל ניצל את ההזדמנות להזכיר שגם רוג׳רס עצמו לא תמיד מרוצה, אבל מקבל את המציאות. "מורגן רוג׳רס בטוח לא היה שמח כשהוא לא יכול היה לפתוח היום, כי הוא ראוי לשחק בשבילנו ורוצה לשחק כל הזמן", אמר המאמן. "נתנו לו מעט מנוחה כי הוא הגיע עם הרבה דקות מהמועדון שלו ושיחק נגד סרביה. מורגן לא אהב להיות בחוץ וגם לא הגיע לו להיות בחוץ". המסר של טוכל היה כפול, גם שמירה על היררכיית הערכים וגם הדגשה שהמאבק בין בלינגהאם לרוג׳רס על עמדת מספר עשר הוא אמיתי.

תומאס טוכל (IMAGO)תומאס טוכל (IMAGO)

במקביל, התקשורת באנגליה הציגה את הערב בטירנה כחלק מסדנת בנייה גדולה יותר של טוכל בדרך למונדיאל. אחרי שמונה ניצחונות, 22 שערי זכות ואפס ספיגה, כתבו שהמאמן השלים את "שלב א" במשימה שלשמה הובא, לזכות במונדיאל ולהסיר סוף סוף את משקולת השישים שנה ללא תואר גדול. כעת, לפי הניתוחים, הוא צריך להכריע בשאלות העמוקות יותר, ובראשן זהות מי שיפתח בעמדת הפליימייקר וגם מי יעמוד מאחורי קיין כחלוץ מחליף.

