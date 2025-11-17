הולאנד הוביל את חגיגות נורבגיה ברחובות מילאנו

שעות ספורות אחרי שחתמה ניצחון מפואר 1:4 על איטליה בסן סירו והבטיחה את מקומה במונדיאל לראשונה מאז 1998, שחקני נבחרת נורבגיה יצאו מהמלון במילאנו מעט אחרי השעה שתיים לפנות בוקר. הם עלו לאוטובוס וחצו את מרכז העיר בדרכם למועדון "הוליווד", שם המשיכו את החגיגות. כ-100 מטר מהמועדון הם ירדו מהאוטובוס והמשיכו ברגל, כשעוברים המומים במילאנו זיהו לפתע את ארלינג הולאנד שהוביל את החגיגות, סורלות’ ושאר כוכבי הנבחרת הולכים מולם באמצע הלילה.

לאחר המשחק, אלכסנדר סורלות’ היה מהראשונים לדבר, ובכנות אופיינית. "שתיתי ארבע בירות, אני מטרנדלג אז אני יכול להתמודד עם זה", אמר בחיוך. "הלילה זה כנראה יהיה בין 15 לעשרים וחמש בירות". כשנשאל מי המועמד המוביל להשתולל בחגיגות, ענה: "כולם. הלילה אנחנו הולכים עד הסוף".

ביום שני צפויה חגיגה נוספת באוסלו, תחילה ברחבת העירייה ולאחר מכן במתחם "קארלס". עבור הנבחרת, שסיימה לילה חלומי באיטליה, זו הייתה אחת מהופעותיה הגדולות ביותר. בחדר ההלבשה חגגו השחקנים עם יורש העצר הנורבגי ועם הנסיך סוורה מגנוס. על כר הדשא התפוצצו הרגשות, כשהשחקנים חגגו ארוכות עם אלפי האוהדים.

שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים (IMAGO)

אבל בתוך האופוריה, המאמן סטאלה סולבאקן עשה צעד יוצא דופן: הוא ניגש לג'נארו גאטוזו לאחר השריקה וביקש סליחה. "התנצלתי בפני גאטוזו", אמר. "זה קצת יצא משליטה. כשיורגן סטרנד לארסן כבש את הרביעי, ארא הוקסטאד בכה, פרודה גרודאס התייפח וכולם רצו לכל כיוון. אלה סצנות שלא היית מצפה לראות על ספסל של נבחרת".

כשנשאל מה ענה לו המאמן האיטלקי, ציין סולבאקן: "הוא אמר שזה מובן". שחקנים בנבחרת חושבים שההתנצלות מיותרת. הקשר פטריק ברג אמר: "לא, אני לא חושב שהיה משהו פסול. גם הם מבינים את הרקע. אני אישית מעולם לא חוויתי טורניר גדול עם נורבגיה. מגיע לנו לחגוג. עבדנו קשה מאוד, וכל אומה חיכתה לזה זמן רב".

מומחי הכדורגל בנורבגיה לא חסכו מילים. "זה אחד הדברים הכי מטורפים שראיתי בחיים", אמר פרשן NRK כריסטופר לאקברג על התצוגה שהביאה לניצחון הגדול. גם שחקני הנבחרת חוו תחושת הקלה עצומה. "ידענו שיהיו חגיגות," אמר סורלות’, "אבל לעשות את זה אחרי ניצחון כזה, זה משהו אחר לגמרי. כולנו רוצים לנצח".

המאמן סולבאקן הודה כי הלחץ בחודשים האחרונים היה כבד. "זה היה קשה", אמר. "קל להגיד שאחרי שניצחנו את איטליה באולוואל הכל נגמר, אבל היינו צריכים לעבור עוד כמה משחקים. עכשיו סוף סוף זה שלנו".

אחרי מחצית ראשונה חלשה יחסית, נורבגיה עלתה אחרת לגמרי למחצית השנייה, כבשה ארבעה שערים והשלימה ערב חלומי. ארלינג הולאנד, שכבש צמד, סיכם ברגש: "זה כיף, זה יפה, זה גדול. אני נהנה", אמר כשהוא בקושי מצליח לעצור את החיוך. נורבגיה חוגגת, ומיליוני אוהדים ברחבי המדינה כבר מצפים לדבר אחד, לראות את הנבחרת שלהם סוף סוף על הבמה הגדולה ביותר בעולם.