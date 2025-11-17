יום שני, 17.11.2025 שעה 08:00
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-6 5גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

הולאנד הוביל את חגיגות נורבגיה ברחובות מילאנו

חלוץ סיטי ושחקני נבחרתו חגגו עד השעות הקטנות, סורלות': "שתיתי 4 בירות, וזה יעלה ל-15-20". סולבאקן התנצל בפני גאטוזו: "זה קצת יצא משליטה"

|
נורבגיה חוגגת (IMAGO)
נורבגיה חוגגת (IMAGO)

שעות ספורות אחרי שחתמה ניצחון מפואר 1:4 על איטליה בסן סירו והבטיחה את מקומה במונדיאל לראשונה מאז 1998, שחקני נבחרת נורבגיה יצאו מהמלון במילאנו מעט אחרי השעה שתיים לפנות בוקר. הם עלו לאוטובוס וחצו את מרכז העיר בדרכם למועדון "הוליווד", שם המשיכו את החגיגות. כ-100 מטר מהמועדון הם ירדו מהאוטובוס והמשיכו ברגל, כשעוברים המומים במילאנו זיהו לפתע את ארלינג הולאנד שהוביל את החגיגות, סורלות’ ושאר כוכבי הנבחרת הולכים מולם באמצע הלילה.

לאחר המשחק, אלכסנדר סורלות’ היה מהראשונים לדבר, ובכנות אופיינית. "שתיתי ארבע בירות, אני מטרנדלג אז אני יכול להתמודד עם זה", אמר בחיוך. "הלילה זה כנראה יהיה בין 15 לעשרים וחמש בירות". כשנשאל מי המועמד המוביל להשתולל בחגיגות, ענה: "כולם. הלילה אנחנו הולכים עד הסוף".

ביום שני צפויה חגיגה נוספת באוסלו, תחילה ברחבת העירייה ולאחר מכן במתחם "קארלס". עבור הנבחרת, שסיימה לילה חלומי באיטליה, זו הייתה אחת מהופעותיה הגדולות ביותר. בחדר ההלבשה חגגו השחקנים עם יורש העצר הנורבגי ועם הנסיך סוורה מגנוס. על כר הדשא התפוצצו הרגשות, כשהשחקנים חגגו ארוכות עם אלפי האוהדים.

שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים (IMAGO)שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים (IMAGO)

אבל בתוך האופוריה, המאמן סטאלה סולבאקן עשה צעד יוצא דופן: הוא ניגש לג'נארו גאטוזו לאחר השריקה וביקש סליחה. "התנצלתי בפני גאטוזו", אמר. "זה קצת יצא משליטה. כשיורגן סטרנד לארסן כבש את הרביעי, ארא הוקסטאד בכה, פרודה גרודאס התייפח וכולם רצו לכל כיוון. אלה סצנות שלא היית מצפה לראות על ספסל של נבחרת".

כשנשאל מה ענה לו המאמן האיטלקי, ציין סולבאקן: "הוא אמר שזה מובן". שחקנים בנבחרת חושבים שההתנצלות מיותרת. הקשר פטריק ברג אמר: "לא, אני לא חושב שהיה משהו פסול. גם הם מבינים את הרקע. אני אישית מעולם לא חוויתי טורניר גדול עם נורבגיה. מגיע לנו לחגוג. עבדנו קשה מאוד, וכל אומה חיכתה לזה זמן רב".

מומחי הכדורגל בנורבגיה לא חסכו מילים. "זה אחד הדברים הכי מטורפים שראיתי בחיים", אמר פרשן NRK כריסטופר לאקברג על התצוגה שהביאה לניצחון הגדול. גם שחקני הנבחרת חוו תחושת הקלה עצומה. "ידענו שיהיו חגיגות," אמר סורלות’, "אבל לעשות את זה אחרי ניצחון כזה, זה משהו אחר לגמרי. כולנו רוצים לנצח".

שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים (IMAGO)שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים (IMAGO)

המאמן סולבאקן הודה כי הלחץ בחודשים האחרונים היה כבד. "זה היה קשה", אמר. "קל להגיד שאחרי שניצחנו את איטליה באולוואל הכל נגמר, אבל היינו צריכים לעבור עוד כמה משחקים. עכשיו סוף סוף זה שלנו".

אחרי מחצית ראשונה חלשה יחסית, נורבגיה עלתה אחרת לגמרי למחצית השנייה, כבשה ארבעה שערים והשלימה ערב חלומי. ארלינג הולאנד, שכבש צמד, סיכם ברגש: "זה כיף, זה יפה, זה גדול. אני נהנה", אמר כשהוא בקושי מצליח לעצור את החיוך. נורבגיה חוגגת, ומיליוני אוהדים ברחבי המדינה כבר מצפים לדבר אחד, לראות את הנבחרת שלהם סוף סוף על הבמה הגדולה ביותר בעולם.

