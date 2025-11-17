יום שני, 17.11.2025 שעה 10:06
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

משחקו הטוב ביותר: 14 נק' למאייר בניצחון פרדו

צפו: הגארד עזר למכללה לשמור על מאזן מושלם עם 79:97 על אקרון. הוא הכפיל את כמות הנקודות שלו בפרדו והיו לו 6 אסיסטים, 4 ריבאונדים וגם 2 חטיפות

|
עומר מאייר (רויטרס)
עומר מאייר (רויטרס)

עומר מאייר רשם הלילה (בין ראשון לשני) את משחקו הטוב ביותר במכללות עד כה: הגארד קלע 14 נקודות בניצחון 79:97 על אקרון, מה שהשאיר את פרדו מושלמת עם מאזן 0:4 מתחילת העונה.

מאייר עלה מהספסל של פרדו ל-23 דקות (הכי הרבה מכל המחליפים), בהן קלע ב-5 מ-10 מהשדה, 3 מ-7 מחוץ לקשת, 1 מ-2 מקו העונשין והוסיף גם שישה אסיסטים, ארבעה ריבאונדים ושתי חטיפות. תשע מהנקודות שלו הגיעו במחצית הראשונה.

למעשה, מאייר הכפיל את כמות הנקודות שלו מאז הגיע לפרדו. עד עתה הוא קלע שבע נקודות בניצחונות על אוואנסוויל ואלבמה, ובתווך לא קלע ב-11 דקות מול אוקלנד. 23 הדקות שקיבל הפעם זו גם הכמות הגדולה ביותר מתחילת העונה.

עומר מאייר במשחק הטוב ביותר שלו העונה

טריי קאופמן רן הוביל את קלעי פרדו עם 17 נקודות והוריד גם 15 ריבאונדים, בריידן סמית’ (10 אסיסטים) ופלטשר לוייר קלעו 16 נקודות כל אחד, ואוסקר קלאף (14 ריבאונדים) הוסיף 14. באקרון בלט טבארי ג’ונסון עם 20 נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */