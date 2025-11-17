משחקו הטוב ביותר: 14 נק' למאייר בניצחון פרדו

עומר מאייר רשם הלילה (בין ראשון לשני) את משחקו הטוב ביותר במכללות עד כה: הגארד קלע 14 נקודות בניצחון 79:97 על אקרון, מה שהשאיר את פרדו מושלמת עם מאזן 0:4 מתחילת העונה.

מאייר עלה מהספסל של פרדו ל-23 דקות (הכי הרבה מכל המחליפים), בהן קלע ב-5 מ-10 מהשדה, 3 מ-7 מחוץ לקשת, 1 מ-2 מקו העונשין והוסיף גם שישה אסיסטים, ארבעה ריבאונדים ושתי חטיפות. תשע מהנקודות שלו הגיעו במחצית הראשונה.

למעשה, מאייר הכפיל את כמות הנקודות שלו מאז הגיע לפרדו. עד עתה הוא קלע שבע נקודות בניצחונות על אוואנסוויל ואלבמה, ובתווך לא קלע ב-11 דקות מול אוקלנד. 23 הדקות שקיבל הפעם זו גם הכמות הגדולה ביותר מתחילת העונה.

עומר מאייר במשחק הטוב ביותר שלו העונה

טריי קאופמן רן הוביל את קלעי פרדו עם 17 נקודות והוריד גם 15 ריבאונדים, בריידן סמית’ (10 אסיסטים) ופלטשר לוייר קלעו 16 נקודות כל אחד, ואוסקר קלאף (14 ריבאונדים) הוסיף 14. באקרון בלט טבארי ג’ונסון עם 20 נקודות.