ליגה איטלקית 25-26
2412-2611אינטר1
245-1211רומא2
229-1711מילאן3
2210-1611נאפולי4
218-1811בולוניה5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1517-1211אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
716-811גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20

"התפרקות מדאיגה", "לא מקובל": הלם באיטליה

האזורי הובסו, דונארומה, לוקאטלי וגאטוזו סיפקו אמירות קשות אחרי נורבגיה. המאמן: "הייתי מעדיף לקבל מהם שיעור בכדורגל מההתחלה עד הסוף מאשר זה"

דונארומה (IMAGO)
דונארומה (IMAGO)

איטליה יצאה מהתבוסה 4:1 לנורבגיה בסן סירו כשהיא מוצפת בביקורת פנימית, תסכול עמוק ותהיות כבדות על הדרך. המאמן ג'נארו גאטוזו לא ניסה להסתיר דבר במסיבת העיתונאים ונשמע חריף במיוחד. "הייתי מעדיף שנורבגיה תלמד אותנו שיעור בכדורגל מתחילתו ועד סופו", אמר, "ההתפרקות הזאת מדאיגה, הייתי צבוע אם הייתי אומר אחרת".

גאטוזו זעם בעיקר על הקריסה לאחר מחצית ראשונה טובה. "אחרי ההפסקה, תוך שלושים שניות נתנו להם הזדמנות, ואז נסוגנו. שיחקנו בדיוק ליתרונות שלהם והם פגעו בנו. זה לא היה כושר גופני", הסביר. לדבריו, הבעיה עמוקה יותר. "הפסקנו לעשות את התנועות הנכונות, אפילו היציאה מאחור נראתה אחרת. זה הכאב הגדול ביותר".

המאמן לקח אחריות אך גם הודה בקול ברור שהאיטלקים כמעט איבדו שליטה מוחלטת. "אנחנו מתנצלים בפני האוהדים ולוקחים אחריות. לא יכולנו להתפרק ככה ולהיות מובכים ברגע הראשון של קושי". בהמשך החריף את הטון: "משחק כזה לא יכול להסתיים 4:1. יש שחקנים שיכולים להפוך משחק בחמש דקות, אבל אסור לנו להישבר ככה. זה מטריד מאוד".

הלם באיטליה (IMAGO)הלם באיטליה (IMAGO)

גאטוזו כינה את הנבחרת "שברירית", מילה שחזרה שוב גם אצל שחקניו. "אנחנו לא יכולים להיות עם בלם יד משוך בגלל הפחד לטעות", אמר, "אם אתה מפחד, אתה לא יכול לשחק. זה הוציא אותי מדעתי במחצית השנייה". גם עניין הביטחון עלה שוב ושוב: "במחצית הראשונה הכל היה טוב, במחצית השנייה הכל קרס. אסור שזה יקרה ברמה הזאת".

גם לגבי פרדריקו קייזה נשאל גאטוזו, אך שמר על זהירות. "הוא שחקן חשוב, נדבר שוב ונראה", אמר. המאמן הוסיף כי זמן ההכנה לפלייאוף במרץ בעייתי, וגם בעניין זה נשמע פסימי. "אין תאריכים, זה המצב. הלוואי שהייתה לנו יותר עבודה משותפת".

גג'נארו גאטוזו (IMAGO)

ג'אנלואיג'י דונארומה, שהיה אחד מהבולטים בראיונות שלאחר המשחק, לא חסך מעצמו ומחבריו. "הבעיה הגדולה הייתה שהפסקנו לשחק במחצית השנייה", קבע, "זה היה משחק אחר לגמרי. במחצית הראשונה לא נתנו להם לצאת מהחצי שלהם. אי אפשר שזה יהיה לשתיים, רק 45 דקות".

השוער המשיך ותקף את התגובה של הנבחרת לשערים שספגה. "אי אפשר להתפרק ככה, לאבד ביטחון, לאבד שליטה. זה לא מקובל", אמר. "ברור שצריכים להשתפר בזה, לשמוע את המאמן, להישאר מרוכזים. נגד נבחרת כמו נורבגיה יהיו דקות קשות, אבל חייבים לעבור אותן יחד, לא לקרוס".

דונארומה גם שלח מסר לאוהדים. "אנחנו מצטערים ומתוסכלים כמו שהם. אנחנו צריכים אותם במרץ, צריכים להיות ביחד. הערב היו שתי מחציות שונות לחלוטין וזה לא יכול לקרות יותר".

מנואל לוקאטלי הצטרף לקו הביקורת והדגיש את אותה נקודה מרכזית: "היינו שבריריים". לדבריו, "היינו צריכים לעשות יותר טוב. ניסינו לכבוש את השני, אבל היינו עדינים מדי וזה לא יכול לקרות שוב. חייבים לראות איפה טעינו ולהיות מאוחדים יותר ברגעים מסוימים".

לוקאטלי סיכם אולי את התחושה הכללית בסגל: "זה לא יכול להיות הרמה שלנו. אנחנו יכולים וצריכים להיות טובים יותר. במרץ חייבים להגיע עם גישה אחרת לגמרי". עבור איטליה, שמגיעה לפלייאוף אחרי שני מונדיאלים רצופים מחוץ לטורניר, המבחן האמיתי רק מתחיל.

