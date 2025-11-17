יום שני, 17.11.2025 שעה 10:05
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
67%1375-141912אטלנטה הוקס
67%1410-144712קליבלנד קאבלירס
55%1306-134611טורונטו ראפטורס
55%1340-137111מיאמי היט
50%1298-137412בוסטון סלטיקס
50%1419-138512מילווקי באקס
50%1207-120710שיקגו בולס
42%1388-138912אורלנדו מג'יק
36%1293-128111שארלוט הורנטס
18%1353-122711ברוקלין נטס
8%1473-130512אינדיאנה פייסרס
8%1537-135312וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1386-157013אוקלהומה ת'אנדר
90%1122-125710דנבר נאגטס
80%1122-124710יוסטון רוקטס
73%1238-131511סן אנטוניו ספרס
67%1386-139312לוס אנג'לס לייקרס
62%1473-152213גולדן סטייט ווריורס
55%1299-130811מינסוטה טימברוולבס
54%1505-154513פיניקס סאנס
45%1353-135311יוטה ג'אז
45%1341-135511פורטלנד בלייזרס
33%1387-132712דאלאס מאבריקס
25%1456-133612ממפיס גריזליס
25%1485-137012סקרמנטו קינגס
18%1267-119711לוס אנג'לס קליפרס
18%1336-117911ניו אורלינס פליקנס

אבדיה: האחריות עליי, הייתי צריך להיות חכם יותר

הישראלי התייחס להחטאה הדרמטית שלו לסל ניצחון בהפסד 138:133 הדרמטי של פורטלנד מול דאלאס: "הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב, אני לומד מזה"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה יצא מההפסד 138:133 לדאלאס בתחושת פספוס גדולה. הפורוורד הישראלי סיפק עוד ערב התקפי מרשים עם 29 נקודות ו־7 אסיסטים, ואף שימש כיוזם המרכזי של ההתקפה בהיעדרו של ג'רו הולידיי, אבל המהלך האחרון בזמן החוקי הפך לנקודה שכולם דיברו עליה.

בדקה המכריעה, אבדיה ושיידון שארפ עמדו זה לצד זה רחוק מהסל, כשהכדור האחרון בידיים של דני. במקום לחדור או לייצר מהלך מסודר, הוא כדרר יותר מדי זמן, התנתק צעד הצידה וזרק שלשה קשה. הכדור פספס את הטבעת לחלוטין והמשחק הלך להארכה, שם פורטלנד כבר לא הצליחה להתאושש.

אבדיה לא ניסה להתחמק ולקח אחריות מלאה. כך אמר בעברית לאחר המשחק: "אני לוקח אחריות על הזריקה האחרונה. הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב. זה עליי. בזבזתי יותר מדי את השעון והלכתי לשלשה. הייתי צריך לחדור קצת או להתקרב. אני לומד מזה. הייתי צריך להיות חכם יותר".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

למרות הסיום, בבלייזרס מרוצים מהאופן שבו אבדיה ניהל את המשחק לאורך הערב, במיוחד כשחסר היה גארד מנוסה שיוביל בקלאץ'. התצוגה שלו מבליטה את התהליך שעובר עליו העונה, שחקן שלוקח יותר החלטות, יוזם, ומקבל גם את האחריות הטעונה לרגעים המכריעים.

עכשיו, אחרי מסע חוץ מאתגר ושתי הופעות התקפיות מרשימות, אבדיה חוזר עם פורטלנד לאורגון במטרה לסגור את המעגל ולתקן את מה שפספס. כמו שאמר, הוא לומד, וצפוי לראות שוב את הכדור אצלו כשהמשחק הבא יהיה צמוד.

