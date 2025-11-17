"משחקים כדורגל התקפי טהור, הבעיה: הספיגה"

בנבחרת ישראל סגרו אתמול (ראשון) את קמפיין מוקדמות המונדיאל בצורה חיובית עם ניצחון משכנע 1:4 על מולדובה. בנבחרת משוכנעים שזה היה ניצחון שיכול היה בקלות להסתיים בתוצאה כפולה אם השחקנים בחלק הקדמי היו מגלים קצת יותר ריכוז בסיומת

שער השיוויון של מולדובה שהושג במצב של יתרון מספרי של הנבחרת והיה בו כדי להמחיש עוד יותר את הבעיה במשחק ההגנה של הכחולים לבנים עם לא פחות מ-20 שערי חובה בקמפיין. “הגענו למלא מצבים, יצרנו דומיננטיות ויכולנו לעשות את זה הרבה יותר פשוט”, אמרו בנבחרת, “הסתבכנו קצת, אבל ידענו להתגבר. יש הרבה דברים טובים ויש דברים שכמו שכולם ראו - צריך להשתפר בהם.

"אנחנו משחקים כדורגל התקפי טהור עם חילופים סופר התקפיים ויצירתיים, אבל מודעים לכך שיש בעיה ברמת הספיגה. נצטרך למצוא את האיזון ההגנתי כדי לספוג כמה שפחות כי ברמת הספיגה של הקמפיין האחרון לא נוכל להגיע לשום טורניר גדול".

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

רן בן שמעון יחד עם כל הצוות שלו ימשיכו גם לקמפיין הבא בליגת האומות שיהווה הכנה ובסיס למשחקי מוקדמות היורו. לאורך כל המוקדמות, המאמן היה מאוד קשוב לביקורת בתקשורת, אבל ידע להפנים, לכבד ולתקן מתוך מטרה לנסות כל הזמן לשפר את רמת הכדורגל ולקדם את השחקנים שאיתם ניתן יהיה לצאת למלחמה לקראת המשימות הבאות.

בנבחרת לא מסתירים את שביעות הרצון מהתקדמות של מספר שחקנים, ביניהים רוי רביבו שמוכיח שמדובר במגן שמאלי ברמה גבוהה - דבר שהיה חסר לאורך שנים בנבחרת, אליאל פרץ שהפך לבורג חשוב מאוד במערך, כמו גם דן ביטון שהפך לבאנקר.

"יש מטרה להגיע בסופו של דבר ליורו 2028 ועוד קודם לכן יש את ליגת האומות ואח"כ את מוקדמות היורו, שם הנבחרת תיבחן ותישפט”, הוסיפו בנבחרת, “יש כאן נבחרת כדורגל שאנשים אוהבים לראות אותה".

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

הקשר דור פרץ סיכם: "רצינו להוכיח יותר ואנחנו עם המבט קדימה להמשיך את הדרך שלנו. יש כאן נבחרת מאוד מלוכדת ואני מקווה שנעמוד בהמשך ביעדים שלנו. זה יהיה חלום לחזור ולשחק בארץ. אני מאד מחכה לראות את האוהדים בארץ".