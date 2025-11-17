יום שני, 17.11.2025 שעה 07:57
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

"משחקים כדורגל התקפי טהור, הבעיה: הספיגה"

בנבחרת סיכמו את הקמפיין אחרי ה-1:4 על מולדובה: "יש כאן נבחרת שאנשים אוהבים לראות", בן שמעון ימשיך. דור פרץ: "זה יהיה חלום לחזור לשחק בארץ"

|
רן בן שמעון ושחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון ושחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

בנבחרת ישראל סגרו אתמול (ראשון) את קמפיין מוקדמות המונדיאל בצורה חיובית עם ניצחון משכנע 1:4 על מולדובה. בנבחרת משוכנעים שזה היה ניצחון שיכול היה בקלות להסתיים בתוצאה כפולה אם השחקנים בחלק הקדמי היו מגלים קצת יותר ריכוז בסיומת

שער השיוויון של מולדובה שהושג במצב של יתרון מספרי של הנבחרת והיה בו כדי להמחיש עוד יותר את הבעיה במשחק ההגנה של הכחולים לבנים עם לא פחות מ-20 שערי חובה בקמפיין. “הגענו למלא מצבים, יצרנו דומיננטיות ויכולנו לעשות את זה הרבה יותר פשוט”, אמרו בנבחרת, “הסתבכנו קצת, אבל ידענו להתגבר. יש הרבה דברים טובים ויש דברים שכמו שכולם ראו - צריך להשתפר בהם.

"אנחנו משחקים כדורגל התקפי טהור עם חילופים סופר התקפיים ויצירתיים, אבל מודעים לכך שיש בעיה ברמת הספיגה. נצטרך למצוא את האיזון ההגנתי כדי לספוג כמה שפחות כי ברמת הספיגה של הקמפיין האחרון לא נוכל להגיע לשום טורניר גדול".

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

רן בן שמעון יחד עם כל הצוות שלו ימשיכו גם לקמפיין הבא בליגת האומות שיהווה הכנה ובסיס למשחקי מוקדמות היורו. לאורך כל המוקדמות, המאמן היה מאוד קשוב לביקורת בתקשורת, אבל ידע להפנים, לכבד ולתקן מתוך מטרה לנסות כל הזמן לשפר את רמת הכדורגל ולקדם את השחקנים שאיתם ניתן יהיה לצאת למלחמה לקראת המשימות הבאות.

בנבחרת לא מסתירים את שביעות הרצון מהתקדמות של מספר שחקנים, ביניהים רוי רביבו שמוכיח שמדובר במגן שמאלי ברמה גבוהה - דבר שהיה חסר לאורך שנים בנבחרת, אליאל פרץ שהפך לבורג חשוב מאוד במערך, כמו גם דן ביטון שהפך לבאנקר.

"יש מטרה להגיע בסופו של דבר ליורו 2028 ועוד קודם לכן יש את ליגת האומות ואח"כ את מוקדמות היורו, שם הנבחרת תיבחן ותישפט”, הוסיפו בנבחרת, “יש כאן נבחרת כדורגל שאנשים אוהבים לראות אותה".

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

הקשר דור פרץ סיכם: "רצינו להוכיח יותר ואנחנו עם המבט קדימה להמשיך את הדרך שלנו. יש כאן נבחרת מאוד מלוכדת ואני מקווה שנעמוד בהמשך ביעדים שלנו. זה יהיה חלום לחזור ולשחק בארץ. אני מאד מחכה לראות את האוהדים בארץ".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
