 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

אליאל פרץ: בקמפיין הבא יעניין רק מבחן התוצאה

כוכב הפועל ב"ש שמח מגול הבכורה ביום הולדתו ב-1:4 על מולדובה: "המתנה הכי טובה. מקווה שתהיה לנו הגרלה טובה עם קצת מזל". וגם: הפריצה המאוחרת

|
אליאל פרץ (ראובן שוורץ)
אליאל פרץ (ראובן שוורץ)

קמפיין נוסף של נבחרת ישראל תם לו אתמול (ראשון) עם 1:4 על נבחרת מולדובה, כאשר בסופו של דבר הכחולים לבנים לא הצליחו להעפיל לטורניר גדול, והפנים כבר לקראת מוקדמות היורו, כיוון שבמונדיאל בקיץ הקרוב לא נהיה.

אליאל פרץ נשאל האם שער בכורה בנבחרת זו מתנה יום ההולדת הכי טובה: “האמת שכן, הבאתי לעצמי מתנה קטנה, עבדתי על זה כל כך קשה וחלמתי על זה מגיל קטן, לייצג את הנבחרת ולתת גול, זה רגע קסום, הרגשה מאוד כיפית כי זה גם בניצחון ומשחק טוב, כיף גדול, באמת. אני שמח שרן האמין בי בקמפיין, נתן לי הזדמנות ולקחתי אותה, אני תמיד מנסה להיות טוב, אני שמח על כל דקה פה ותמיד אעשה הכי טוב שאני יכול בשביל לייצג את המדינה שלי”.

על כך שפרח בשלב מאוחר יותר בקריירה בנבחרת: “אני חושב שכל דבר בזמן שלו, שילוב של כמה דברים, היו שחקנים אחרים שאולי חשבו שהם בכושר יותר טוב, אולי פחות עקבו, אבל זה לא משנה כי זה שייך לעבר, לכל מאמן יש את מה שהוא רואה, אני שמח שזה הזמן שלי ורק שימשיך כך. הקמפיין? נורבגיה ליגה אחרת, איטליה בחלקים מאוד גדולים אפילו הובלנו, אבל זה חלק מהבגרות שצריך להביא הלאה, אלו נבחרות בסופו של דבר יותר טובות, אבל בקמפיין הבא נצטרך להביא תוצאות מול הנבחרות בדרג הזה”.

לסיכום: “הגיע זמן לדבר על מבחן התוצאה, רק מבחן התוצאה יעניין בקמפיין הבא, עם כל הכבוד לתהליך ויש תהליך ויש דרך, עד אז יש שני כינוסים, גם מרץ וגם יוני, נעשה הכל, נעבוד חזק בקבוצות ונבוא לייצג את המדינה, אנחנו נחכה להגרלה טובה, נקווה שקצת יהיה מזל ואני מאמין שנוכל להגיע לטורניר גדול בעזרת השם. משחקים בארץ? אם היינו בישראל היו לנו יותר נקודות, אבל קשה להתעסק בזה, מקווה שבקמפיין הבא נשחק בישראל, רוצים להרגיש את הקהל, אני אישית לא חוויתי נבחרת בארץ ואני מקווה בעזרת השם שכן יוכלו המשחקים לחזור עכשיו שהמלחמה נגמרה”.

