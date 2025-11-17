אליאל פרץ: בקמפיין הבא יעניין רק מבחן התוצאה

קמפיין נוסף של נבחרת ישראל תם לו אתמול (ראשון) עם 1:4 על נבחרת מולדובה, כאשר בסופו של דבר הכחולים לבנים לא הצליחו להעפיל לטורניר גדול, והפנים כבר לקראת מוקדמות היורו, כיוון שבמונדיאל בקיץ הקרוב לא נהיה.

אליאל פרץ נשאל האם שער בכורה בנבחרת זו מתנה יום ההולדת הכי טובה: “האמת שכן, הבאתי לעצמי מתנה קטנה, עבדתי על זה כל כך קשה וחלמתי על זה מגיל קטן, לייצג את הנבחרת ולתת גול, זה רגע קסום, הרגשה מאוד כיפית כי זה גם בניצחון ומשחק טוב, כיף גדול, באמת. אני שמח שרן האמין בי בקמפיין, נתן לי הזדמנות ולקחתי אותה, אני תמיד מנסה להיות טוב, אני שמח על כל דקה פה ותמיד אעשה הכי טוב שאני יכול בשביל לייצג את המדינה שלי”.

על כך שפרח בשלב מאוחר יותר בקריירה בנבחרת: “אני חושב שכל דבר בזמן שלו, שילוב של כמה דברים, היו שחקנים אחרים שאולי חשבו שהם בכושר יותר טוב, אולי פחות עקבו, אבל זה לא משנה כי זה שייך לעבר, לכל מאמן יש את מה שהוא רואה, אני שמח שזה הזמן שלי ורק שימשיך כך. הקמפיין? נורבגיה ליגה אחרת, איטליה בחלקים מאוד גדולים אפילו הובלנו, אבל זה חלק מהבגרות שצריך להביא הלאה, אלו נבחרות בסופו של דבר יותר טובות, אבל בקמפיין הבא נצטרך להביא תוצאות מול הנבחרות בדרג הזה”.

לסיכום: “הגיע זמן לדבר על מבחן התוצאה, רק מבחן התוצאה יעניין בקמפיין הבא, עם כל הכבוד לתהליך ויש תהליך ויש דרך, עד אז יש שני כינוסים, גם מרץ וגם יוני, נעשה הכל, נעבוד חזק בקבוצות ונבוא לייצג את המדינה, אנחנו נחכה להגרלה טובה, נקווה שקצת יהיה מזל ואני מאמין שנוכל להגיע לטורניר גדול בעזרת השם. משחקים בארץ? אם היינו בישראל היו לנו יותר נקודות, אבל קשה להתעסק בזה, מקווה שבקמפיין הבא נשחק בישראל, רוצים להרגיש את הקהל, אני אישית לא חוויתי נבחרת בארץ ואני מקווה בעזרת השם שכן יוכלו המשחקים לחזור עכשיו שהמלחמה נגמרה”.