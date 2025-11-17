מאמן חדש לקבוצת האוהדים של מכבי פתח תקווה

קבוצת גיסין פ”ת, שהוקמה בקיץ האחרון ע”י אוהדים של מכבי פ”ת ושובצה במחוז דן של ליגה ג', הודיעה הערב על מינוי מאמן ראשי חדש, זאת לאחר שבחודש שעבר הודיע בלם העבר, שרון צופין, על עזיבת הקבוצה ברוח טובה, בשל סיבות אישיות.

מי שיעמוד על הקווים בקבוצה הוא ליאור אג'ימן, שבקיץ חתם בהפועל אשדוד אך נפרד ממנה עוד בטרם החלה העונה בגין חילוקי דעות עם ההנהלה. אג'ימן נחשב לאחד מהמאמנים המצליחים בליגות ב' ו-ג'. בעונה שעברה אימן את בני הרצליה, שנאבקה על עליה לליגה ב'. עונה קודם לכן הוביל את מכבי גבעת שמואל לעליה לליגה ב' ואת עירוני בית דגן להישארות בליגה ב', תופס פיקוד על הקבוצה ויעבוד לצידו של יונתן מרגונינסקי, ששב לעמדת העוזר, כשמעליהם המנהל המקצועי, כדורגלן העבר הבינלאומי, עידן טל.

מ.כ גיסין פ”ת היא ללא ספק המרעננת הגדולה של ליגות ג' בעונה זו. הקבוצה מושכת מאות אוהדים למשחקיה ובהחלט הוסיפה הרבה עניין למחוז דן. בתום שישה מחזורים מוצאת את עצמה הקבוצה במקום השני בטבלה, עם מאזן של שישה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת, כשהיא מרוחקת שתי נקודות מהמוליכה בעלת המאזן המושלם, בני יהוד. הגנת הקבוצה בראשות השוער עמית צור והבלם יואב יונתן שכבש עד כה צמד שערים, ספגה שני שערים בלבד,הכמות הנמוכה בליגה. התקפת הקבוצה בראשותם של אנדשלה מולה, מלך השערים עם ארבע כיבושים ועידן שמש, ששב מפרישה וכבש עד כה שלושה שערים, הבקיעה 19 שערים.