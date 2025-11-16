"חייב לכבד": טוכל ביקר את התנהגות בלינגהאם

בעידן שאחרי גארת סאות’גייט, נבחרת אנגליה הצליחה לסיים את קמפיין מוקדמות המונדיאל במאזן מושלם עם שמונה ניצחונות בשמונה משחקים, במהלכם כבשה 22 פעמים ולא ספגה אפילו פעם אחת, כל זה תחת ניצוחו של תומאס טוכל.

אלא שלא הכל ורוד אצל נבחרת שלושת האריות, כשעל הניצחון 0:2 שחתם את קמפיין הקמודמות הערב (ראשון), העיבה תגובתו של ג’וד בלינגהאם לחילוף שלו, כשירד מכר הדשא בדקה ה-84. מאמן האנגלים התייחס למורת רוחו של קשר ריאל מדריד, שגם נבחר למצטיין המשחק.

“ראיתי שג’וד בלינגהאם לא מרוצה בזמן שהוא הוחלף. אני לא רוצה לעשות יותר ממה שזה, אבל אני דבק במילים שלי, התנהגות וכבוד לשאר שחקני הקבוצה שנכנסים למגרש הם המפתח. שינויים מתבצעים וכשחקן אתה חייב לקבל את זה”.