רוי רביבו: הייתי על סף בכי כשהשער שלי נכנס

קמפיין מוקדמות המונדיאל תם לו באופן סופי, והפנים כבר כעת הולכים לכיוון מוקדמות אליפות אירופה. נבחרת ישראל לא תהיה בגביע העולם, אך היא כן הצליחה לחתום את המוקדמות עם ניצחון, כשגברה 1:4 אתמול (ראשון) על נבחרת מולדובה וסיימה עם 12 נקודות בסך הכל.

שחקן הנבחרת, רוי רביבו, סיכם: “אני רוצה לומר שיש לי צמד, אבל אסתפק באחד, כי נתנו עצמי. איך שנכנס השער הייתי בתהרגשות כולי, על סף בכי אני יכול להגיד, מאוד שמח שזה קרה ואני פה כדי להמשיך, להבקיע כמה שיותר, לעשות את העבודה שלי”.

עוד אמר: “אני חושב שיש לנו על מה לעבוד, כמו כל הנבחרות, ראינו את איטליה גם מתקשה, זה כדורגל וזה דינמי. אני רואה את הדור הזה מוביל אותנו לאנשהו, אני מאמין וכל החיים שלי האמנתי, רצינו לעשות היסטוריה, ואני עדיין מאמין שנעשה היסטוריה”.

לסיכום דיבר על ההגנה: “זה דברים שנעבוד עליהם, זה משהו שהוא חשוב לשפר אותו, כקבוצה וגם כשחקנים כל אחד, ואני יכול לומר גם על עצמי אישית שאני צריך להשתפר בזה, גם בהתקפה וגם בהגנה כשחקן. מילה למשפחה? אני אוהב אותם. אירופה? אני לא יודע, כרגע אני במכבי ת”א וזה הכי מעניין, אני רוצה לקחת אליפות, זה הכל”.