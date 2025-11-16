"התרחקנו מאלה שמתחתינו והתקרבנו למעלינו"

קמפיין נוסף של נבחרת ישראל תם לו הערב (ראשון) עם 1:4 על נבחרת מולדובה, כאשר בסופו של דבר הכחולים לבנים לא הצליחו להעפיל לטורניר גדול, והפנים כבר לקראת מוקדמות היורו, כיוון שבמונדיאל בקיץ הקרוב לא נהיה.

מאמן הנבחרת, רן בן שמעון, סיכם לאחר הניצחון על מולדובה: “אתה רואה שמגיע אלייך דברים שהם לא מתוכננים, אם אתה שומר על עצמך ולא נותן ליריב לשלוט אתה תמצא גולים, היה חשוב לי לראות נבחרת שכיף לראות אותה, מפרגנת, הכדור זז יפה, זה ניצחון חשוב מאוד, רצינו לנצח ולסיים את הקמפיין בטעם טוב, רציתי שישראל תיראה טוב, שתתנפל בחזרה, השחקנים ידעו לבוא לשמור על רצינות”.

עוד אמר: “ה-5:4 של איטליה היה מרשים מאוד, גם כשהפסדנו 3:0 על טעויות קטנות היינו לא פחות טובים, השאיפה הבאה זה לדעת לנצח משחקים שאנחנו טובים יותר, התרחקנו מאלו שלמטה, ומאלה שלמעלה התקרבנו, אין לי ספק שהרצינות שיש כאן, אז אנחנו עוד נעשה דברים גדולים לנבחרת ישראל. אני מרגיש שהתקדמנו, יש עוד דרך לעבור, אין סיכוי שנעוף על עצמנו, יש על מה לעבוד, אבל יש חבר’ה עם עיניים פתוחות ללמידה. יש צוות טוב, אז ממשיכים הלאה, הניצחון הזה ייתן לנו עוד אוויר בחודשים הקרובים”.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

המאמן הוסיף: “אני חושב שהנבחרת הזו היא אמיתית, אני מרגיש את הקהל בישראל ובאמת מסתובב במדינה שלנו, הרבה אנשים מתחברים לנבחרת, יש וייב טוב, אז אני חושב שהבית יתרום, הרבה. העתיד שלי? אני מרגיש שנותנים לי גיבוי ביום יום, אני לא צריך ניצחונות או הפסדים, יש לי משימה, אני מרוכז בה, לא נותן לרעשי רקע להיכנס, לא נותן לשום אנרגיה שלילית, אני יודע בדיוק מה קורה מסביבי. רוצה לשמור על אנרגיה חיובית ולא לתת לכלום להשפיע. צריך הפעם לשמור על שקט ועבודה, התפתחות, לעשות את התהליך שאני מקווה שהוא חיובי וטוב”.

לסיכום: “אני לא מאמין בזה שאני האיש שיעלה את הנבחרת לטורניר גדול, לא יהיה איש אחד או אדם אחד, זה צוות, אנחנו 50 איש ולכל אחד יש את המשמעות שלו, לצוות הלוגיסטי, הרפואי, השחקנים, האימון, הכל. כשהולכים ביחד כקבוצה זה יותר איטי, אבל יותר בטוח. יש לנו שותפים, אנחנו נהיה בטורניר גדול וזה אין לי שום ספק”.