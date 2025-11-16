יום שני, 17.11.2025 שעה 00:18
ליגת העל לנוער 25-26
2110-1810הפועל ת"א1
2117-2210בית"ר ירושלים2
2018-3510מכבי נתניה3
197-199מכבי חיפה4
1815-2010הפועל פ"ת5
1712-2110מכבי ת"א6
1713-1910הפועל ב"ש7
1712-1810מכבי פ"ת8
1415-209הפועל רעננה9
1423-1310עירוני ק"ש10
1314-1810הפועל כפ"ס11
1310-1210בני יהודה12
1316-1610מ.ס. אשדוד13
1024-1110מכבי הרצליה14
824-1210הפועל ראשל"צ15
826-1110הפועל חיפה16
724-1610הפועל רמה"ש17
130-910הפועל עכו18

בקרוב בישראל: ליגת נוער חדשה ושינויים בגביע

הנהלת ההתאחדות צפויה לאשר בקרוב את המלצות ועדת הנוער לשינויים משמעותיים בליגות ובמשחקי הגביע, בראשם הקמת ליגת נוער ב'. שאר השינויים בפנים

|
אריאל שריקי מול דניאל דרזי (רועי כפיר)
אריאל שריקי מול דניאל דרזי (רועי כפיר)

ועדת הנוער של ההתאחדות לכדורגל, שהתכנסה בשבוע שעבר, דנה בשורה של המלצות ליישום בתקופה הקרובה הנוגעים לליגות השונות וכן למשחקי הגביע. שבע מההמלצות שהוצעו זכו לרוב בין חברי הועדה, ויקודמו בישיבה הקרובה של הנהלת ההתאחדות לכדורגל, שצפויה לתת אור ירוק ליישומם. אז מהם הרעיונות המוצעים?

גביע המדינה

משחקים במגרשים סינטטים: לאור מצוקת מגרשי הדשא בתקופה זו, הומלץ לאפשר לקבוצות מליגת העל לקיים את משחק הגביע הקרוב בסוף החודש על מגרש סינטטי. קבוצות רלוונטיות: בני יהודה ת"א, שתארח בשבוע הבא את מכבי עמק חפר, הפועל באר שבע, שתארח את מכבי עירוני אשדוד, הפועל ראשל"צ, שתארח את מכבי חיפה, הפועל ת"א, שתארח את הפועל הרצליה, הפועל כפר סבא, שתארח את מ.כ נווה יוסף חיפה, הפועל חיפה, שתארח את סקציה נס ציונה, מכבי פ"ת, שתארח את הפועל מרמורק רחובות. מכבי הרצליה נקבעה כמי שתארח את בית"ר ירושלים, אך המגרש הסינטטי בהרצליה אינו תקני מבחינת מידות לארח משחקים בדרג ליגת על.

התחשבות גאוגרפית: בסיבוב הראשון של משחקי גביע המדינה בעונה הבאה, ההגרלות יתחשבו בפן הגאוגרפי.

הצטרפות בשלב מתקדם של קבוצות ליגת העל: קבוצות נערים מליגות העל יצטרפו בשלב מתקדם יותר למעגל המשחקים, כפי שקורה במשחקי גביע המדינה לנוער.

עילאי בן סימון חוגג (ראובן שוורץ)עילאי בן סימון חוגג (ראובן שוורץ)

ליגות: הצעות ליישום בעונה הבאה

הקמת ליגת נוער ב': ליגה שתשמש כמעין ליגת פיתוח בהשתתפות קבוצות ליגת העל לנוער, תכלול לפחות 20 מחזורי ליגה ותאפשר לשחקנים שעלו מקבוצת נערים א' אפשרות לדקות משחק. הליגה תכלול טבלה תחרותית, אך האחרונות בטבלה בסיום לא ירדו ליגה.

ביטול חלונות רישום בליגות מחוזיות לנוער ונערים: בכדי לצמצם נשירה של שחקנים מהענף, יתאפשר עד לשלב האמצע של העונה בליגות השונות לרשום שחקנים, דבר שיאפשר לשחקנים הרבה יותר אפשרויות למציאת קבוצה.

קריטריונים לשיבוצים בליגות ילדים וטרומים: תוקם ועדה עם נציגים ממספר מועדונים, על מנת לגבש פרמטרים לשיבוץ הקבוצות בליגות בהן אין טבלה רשמית.

בדיקות רפואיות: מתן אפשרות לקיום בדיקות רפואיות לשחקנים הרשומים כפעילים במועדון, גם מחוץ לחלונות הרישום - על מנת לאפשר ליותר שחקנים לחדש פעילות. 

/* LAST / NEXT ROUNDs */