בקרוב בישראל: ליגת נוער חדשה ושינויים בגביע

ועדת הנוער של ההתאחדות לכדורגל, שהתכנסה בשבוע שעבר, דנה בשורה של המלצות ליישום בתקופה הקרובה הנוגעים לליגות השונות וכן למשחקי הגביע. שבע מההמלצות שהוצעו זכו לרוב בין חברי הועדה, ויקודמו בישיבה הקרובה של הנהלת ההתאחדות לכדורגל, שצפויה לתת אור ירוק ליישומם. אז מהם הרעיונות המוצעים?

גביע המדינה

משחקים במגרשים סינטטים: לאור מצוקת מגרשי הדשא בתקופה זו, הומלץ לאפשר לקבוצות מליגת העל לקיים את משחק הגביע הקרוב בסוף החודש על מגרש סינטטי. קבוצות רלוונטיות: בני יהודה ת"א, שתארח בשבוע הבא את מכבי עמק חפר, הפועל באר שבע, שתארח את מכבי עירוני אשדוד, הפועל ראשל"צ, שתארח את מכבי חיפה, הפועל ת"א, שתארח את הפועל הרצליה, הפועל כפר סבא, שתארח את מ.כ נווה יוסף חיפה, הפועל חיפה, שתארח את סקציה נס ציונה, מכבי פ"ת, שתארח את הפועל מרמורק רחובות. מכבי הרצליה נקבעה כמי שתארח את בית"ר ירושלים, אך המגרש הסינטטי בהרצליה אינו תקני מבחינת מידות לארח משחקים בדרג ליגת על.

התחשבות גאוגרפית: בסיבוב הראשון של משחקי גביע המדינה בעונה הבאה, ההגרלות יתחשבו בפן הגאוגרפי.

הצטרפות בשלב מתקדם של קבוצות ליגת העל: קבוצות נערים מליגות העל יצטרפו בשלב מתקדם יותר למעגל המשחקים, כפי שקורה במשחקי גביע המדינה לנוער.

עילאי בן סימון חוגג (ראובן שוורץ)

ליגות: הצעות ליישום בעונה הבאה

הקמת ליגת נוער ב': ליגה שתשמש כמעין ליגת פיתוח בהשתתפות קבוצות ליגת העל לנוער, תכלול לפחות 20 מחזורי ליגה ותאפשר לשחקנים שעלו מקבוצת נערים א' אפשרות לדקות משחק. הליגה תכלול טבלה תחרותית, אך האחרונות בטבלה בסיום לא ירדו ליגה.

ביטול חלונות רישום בליגות מחוזיות לנוער ונערים: בכדי לצמצם נשירה של שחקנים מהענף, יתאפשר עד לשלב האמצע של העונה בליגות השונות לרשום שחקנים, דבר שיאפשר לשחקנים הרבה יותר אפשרויות למציאת קבוצה.

קריטריונים לשיבוצים בליגות ילדים וטרומים: תוקם ועדה עם נציגים ממספר מועדונים, על מנת לגבש פרמטרים לשיבוץ הקבוצות בליגות בהן אין טבלה רשמית.

בדיקות רפואיות: מתן אפשרות לקיום בדיקות רפואיות לשחקנים הרשומים כפעילים במועדון, גם מחוץ לחלונות הרישום - על מנת לאפשר ליותר שחקנים לחדש פעילות.