"דרבי זה דרבי, לא צריך להסביר את החשיבות"

הדרבי הראשון של ליגת העל לעונת 2025/26 ישוחק הערב (שני, 20:50) כאשר הפועל תל אביב תארח את מכבי תל אביב בהיכל מנורה מבטחים במסגרת המחזור השישי. "דרבי זה דרבי, לא צריך להסביר את חשיבותו", אמרו אצל הצהובים לפני המפגש מול חניכיו של דימיטריס איטודיס שאמנם יהיה הראשון בזירה המקומית, אך השני של העונה. שתי הקבוצות מגיעות למחזור הנוכחי כאשר הן מושלמות בטבלת הליגה וכשבהמשך השבוע הן יפגשו יריבות איטלקיות ביורוליג, הפועל תל אביב את מילאנו הפצועה ומכבי תל אביב את וירטוס בולוניה.

"כל משחק יכול להכריע יתרון ביתיות", הוסיפו בסביבת הקבוצה הצהובה כאשר התייחסו לטבלה, הרי שהמנצחת תייצר לעצמה יתרון קטן להמשך כאשר בסוף העונה הקבוצה שמסיימת במקום הראשון נהנית מיתרון ביתיות לכל אורכן של סדרות הפלייאוף. "יש חשיבות רבה ליתרון ביתיות, כל משחק נגד הגדולות, כמו נגד הקטנות, יכול לקבוע".

המשחק מבחינתה של מכבי תל אביב הוא כזה בעל חשיבות עליונה שכן מדובר בדרבי, אך במועדון יודעים: "מעבר להכל לא התחלנו טוב את העונה, חשוב לנו לתקן", ובכל הנוגע לחשיבות ,בסביבת הקבוצה זוכרים כבר את צמד ההפסדים שספגו בקדם העונה להפועל ירושלים, האחד בגמר הסופרקאפ והשני במסגרת חצי גמר גביע ווינר, כאשר במועדון מבהירים: "אין לנו באמת פריבילגיה להיות שאננים".

עודד קטש (רדאד ג'בארה)

בהמשך השבוע שתי הקבוצות ייצאו למחזור היורוליג ה-12 במספר אליו מגיעים האדומים מהמקום הראשון בטבלת היורוליג בעוד שחניכיו של עודד קטש מגיעים מהמקום ה-18, כאשר מרחב הטעויות שלהם כבר לא באמת קיים. הצהובים נותנים כבוד ליריבה ומציינים כי הם באים להילחם. שתי הקבוצות נחשבות העונה בתחרות הבכירה של אירופה לקבוצות התקפה טובות מאוד, הפועל תל אביב מדורגת ראשונה במפעל ומכבי תל אביב מדורגת במקום הרביעי, בעוד שבזירה המקומית לבנים מדורגים ראשונים וקבוצתו של עודד קטש מדורגת במקום השני.