יום ראשון, 16.11.2025 שעה 22:39
כדורסל ישראלי

"נדון על המקרה החמור, וגם לגבי הפסד טכני"

במנהלת הליגה התייחסו למשחק בין קריית אתא לראשל"צ שלא שוחק בגלל תקלה בשעונים: "התרענו בפני הקבוצות, ההחלטה אם יהיה מפגש חוזר תפורסם בהקדם"

|
שעון כדורסל (חגי מיכאלי)
שעון כדורסל (חגי מיכאלי)

המחזור השישי בליגת ווינר סל היה אמור להפגיש הערב (ראשון) ב-20:30 בין עירוני קריית אתא להפועל ראשון לציון. אלא שההתמודדות בין הצפוניים לכתומים לא יצאה לדרך, וזאת בעקבות תקלה בשעונים באולם רמז.

במנהלת הליגה הוציאו הודעה בנושא: “ליגת ווינר סל רואה את אי קיום המשחק הערב בקריית אתא בחומרה רבה. ראשית, אנו מתנצלים בפני אוהדי הכדורסל, באולם ובבית. רק בתאריך 3.11 התרענו בפני הקבוצות כי יותר מידי תקלות שעונים מתרחשות וכי על הקבוצות לוודא את תקינות הציוד באולמם הביתי. 

לצערנו, המסקנות המתבקשות לא הוסקו, ובמבחן התוצאה כשלנו. המקרה החמור יידון במסגרת מנהלת הליגה והמסקנות, כמו גם ההחלטה לגבי קיום משחק חוזר או הפסד טכני, יפורסמו בהקדם”.

ב-28 באוקטובר 2024, שלחה המנהלת למנכ”לי הקבוצות מכתב בדבר “איחורים בלתי נסבלים במועדי פתיחת משחקים”. באותו מכתב הייתה התייחסות לעיכוב של למעלה משעה, כפי שקרה היום.

“לאחר 60 דקות וע"פ התקנון, באפשרות המנהלת להורות על ביטול/דחיית המשחק ולפסוק על הקבוצה שבגינה נגרם הביטול/דחייה הפסד טעני ו/או כיסוי כל ההוצאות בגין הביטול/דחייה”, נרשם במכתב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */