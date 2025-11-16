יום ראשון, 16.11.2025 שעה 23:28
כדורגל עולמי

עקב זמן המשחק של אצ'ברי: פפ זועם על לברקוזן

על פי דיווחים בארגנטינה, מאמן סיטי כועס ולא מרוצה מכמות הדקות הנמוכה שמקבל המושאל שלו אצל הגרמנים. זו הבקשה של השחקן אליה התנגדו במנצ'סטר

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

בינואר 2024, קלאודיו אצ’ברי חתם במנצ’סטר סיטי תמורת 14.5 מיליון אירו. התכולים לא רצו שהכישרון הארגנטינאי יברח ואחרי הרכישה הרשמית השאילו אותו מיד לקבוצה ממנה קנו אותו, ריבר פלייט. בינואר 2025, בן ה-19 נחת באנגליה לראשונה כדי להצטרף לסיטיזנס.

חצי עונה בה לא קיבל יותר מדי הזדמנויות הביאה אותו ליעד אחר במהלך חלון ההעברות של הקיץ האחרון, כאשר מסיטי הקשר הושאל לבאייר לברקוזן כדי לקבל יותר דקות בבונדסליגה תחת המעטפת של סגנית אלופת גרמניה. אלא שגם אצל הגרמנים אצ’ברי לא בדיוק מוביל.

יליד 2006 שעשה את קפיצת המדרגה לאירופה, השתתף רק בשמונה משחקים עד כה העונה תחת קספר יולמן – בשלושה מהם בלבד פתח ב-11 ובכל מקרה הוא לא הצליח לסיים 90 דקות אף פעם. על פי הדיווחים בארגנטינה, יש אדם אחד שממש לא אוהב את המצב הנוכחי של אצ’ברי, ומדובר בפפ גווארדיולה.

קלאודיו אצקלאודיו אצ'ברי (IMAGO)

התקשורת הארגנטינאית טוענת כי חוסר הדקות בלברקוזן, שם היה אמור לצבור ניסיון, מרגיז את השחקן עצמו, את הנהלת סיטי ובמיוחד את גווארדיולה כשהמאמן תואר כזועם על הסיטואציה. עוד במדינתו של אצ’ברי, מספרים על מהלך שהשחקן ניסה לעשות כדי לשפר את מצבו, כזה שנתקל בהתנגדות מצד סיטי.

ברשת ‘TyC Sport’ דיווחו שאצ’ברי ביקש מראשי המועדון ממנצ’סטר להשאיל אותו שוב לריבר פלייט, המקום בו גדל וגם עלה במדיו לבוגרים. אך כאמור, סיטי לא התלהבה מהרעיון, מתוך אמונה שחזרה לכדורגל של דרום אמריקה עלולה לפגוע בהתפתחות הרצויה שלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */