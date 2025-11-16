יום ראשון, 16.11.2025 שעה 20:35
ספורט אחר  >> כדוריד

מכבי תל אביב סיימה את דרכה באירופה

הצהובים-כחולים, בהדרכתו של חן פומרנץ, הפסידו 40:33 לבוזאו החזקה, מוליכת הליגה הרומנית, במסגרת מפגש הגומלין ויחזרו להתמקד בזירה המקומית

שחקני מכבי תל אביב כדוריד (אגם לוי, באדיבות מכבי תל אביב)
קבוצת הכדוריד של מכבי תל-אביב סיימה הערב (ראשון) את דרכה באירופה לאחר שהפסידה במשחק הגומלין 40:33 לבוזאו, מוליכת הליגה הרומנית, במסגרת הסיבוב השלישי בגביע אירופה.

התל אביבים, שהפסידו 36:33 במשחק הראשון שהתקיים אתמול גם כן ברומניה, פתחו טוב את המשחק והצליחו להוביל בדקות הראשונות של המשחק מספר פעמים, כולל יתרון של שלושה שערים אחרי 13 דקות, 7:10. המקומיים הצליחו לחזור ועד לסיום המחצית המשיך המשחק השוויוני, כששתי הקבוצות לא הצליחו להגדיל את היתרון, ובסיום ירדו הרומנים ביתרון של שער 19:20. 

שחקני מכבי תל אביב כדוריד לפני המשחק (אגם לוי, באדיבות מכבי תל אביב)שחקני מכבי תל אביב כדוריד לפני המשחק (אגם לוי, באדיבות מכבי תל אביב)

המחצית השנייה נפתחה בסערה של המקומיים שהבקיעו שלושה שערים מהירים, אז לקח מאמן מכבי חן פומרנץ פסק זמן. הרומנים המשיכו להציג יכולת טובה יותר ונהנו מדחיפה של הקהל המקומי. הם הגדילו את היתרון לקראת הסיום, כשהסיפור כבר היה גמור. מילה טובה לאוהדי  מכבי תל-אביב, אלו שהגיעו מישראל ואלו שהצטרפו מרומניה, שדחפו את הצהובים לכל אורך המשחק.

גלב הרבוז (אגם לוי, באדיבות מכבי תל אביב)גלב הרבוז (אגם לוי, באדיבות מכבי תל אביב)

הבקיעו למכבי תל אביב: גיא רש-הרמן בלט עם 6 שערים, הקפטן שניר נציה ונועם סוסנה הוסיפו 5 כ״א, בן ליברטי וחן הרשקוביץ 4 כ״א, גלב הרבוז ופולג אסייאג 3 כ״א, ניתאי היימן 2 ואסף סוכוליצקי סיים עם שער אחד.

