יום ראשון, 16.11.2025 שעה 21:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11457-4986הפועל העמק
10435-4915מכבי ת"א
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8474-4236הפועל גליל עליון
7433-4215עירוני רמת גן
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5412-3894בני הרצליה

חשיפה: לב מזור עומד מאחורי רכישת נס ציונה

ל-ONE נודע שאיש העסקים היהודי-אמריקאי שמתגורר בימים אלו בארצות הברית הוא מי שעומד מאחורי קניית הכתומים. וגם: החברה שייסד וכמה אחוזים קנה?

|
שחקני נס ציונה (אורן בן חקון)
שחקני נס ציונה (אורן בן חקון)

מוקדם יותר היום (ראשון) נס ציונה הפתיעה את הכדורסל הישראלי והודיעה באופן רשמי שמשפחה יהודית מצפון אמריקה עם רקע בניהול הון רכשה את רוב המניות של מועדון הכדורסל. בינתיים, ל-ONE נודע לראשונה שמי שעומד בראש הרכישה הזו הוא לב מזור, יהודי-אמריקאי שמתגורר בארצות הברית, כאשר המשפחה קנתה 90% ו-10% יישארו אצל עמותת נס ציונה.

מזור (33) הוא מייסד חברת ‘קוואנטפורי’, פלטפורמת ברוקראז' גלובלית שמציעה מסחר והשקעה בלמעלה מ־2,000 נכסים, כולל מניות, מטבעות, חוזים עתידיים ו-ETF, וכל זאת ללא עמלות וללא עיוותי מחירים. הייחוד המרכזי שלה הוא שכל פעולה מתבצעת תמיד לפי מחירי הספוט בזמן אמת מהבורסות הגדולות בעולם, כמו NYSE, נאסד"ק, CME, בורסת פרנקפורט, בורסות אמריקה הלטינית וגם בורסות קריפטו כמו בינאנס וקוינבייס, בלי מרווחים מנופחים או מניפולציות שמקובלות אצל ברוקרים אחרים.

בנוסף לשקיפות המחירים, קוואנטפורי מעניקה למשתמשים גישה רחבה במיוחד לשווקים ברחבי העולם, עם מעל 1900 ניירות ערך מארה"ב, אירופה, מקסיקו וברזיל, כ־25 חוזים עתידיים על סחורות ומדדים מובילים, ויותר מ־70 צמדי מטבע, כולל פיאט וקריפטו. הפלטפורמה פועלת ללא עמלות מסחר, ללא דמי מינוף וללא דמי הלוואה, מה שמאפשר מסחר מקצועי בעלות אפסית גם עבור משקיעים קטנים. יתרון נוסף הוא ריבית של 4.75 אחוז שניתנת על יתרות מזומן ב־USD, USDT ו־USDC, המשולמת יומית ונשארת נזילה לחלוטין.

