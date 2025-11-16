יום ראשון, 16.11.2025 שעה 21:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

ינון אליהו בהתרשמות הדדית עם הפועל ירושלים

המגן הימני, שקרע את הרצועה הצולבת בדיוק לפני שנה, כשיר ורוצה לחזור לשחק, כשייתכן שהוא יחבור לסגל של זיו אריה. בנוסף, מחזיק ב-4 הצעות בלאומית

|
ינון אליהו (עמרי שטיין)
ינון אליהו (עמרי שטיין)

אמנם כבר אמצע העונה, אך עדיין יש קבוצות להן יש רצון להתחזק וייתכן שאחת מהן היא הפועל ירושלים, שפתחה לא טוב בכלל את הליגה ונמצאת עם ארבע נקודות בלבד וללא אף ניצחון. בינתיים, ל-ONE נודע שמי שהחל התרשמות הדדית במועדון הוא ינון אליהו.

המגן הימני מחזיק במקביל בארבע הצעות מהליגה הלאומית, ביניהן מכבי פתח תקווה, בני יהודה והפועל רמת גן, אך הוא שואף לליגת העל ואם השידוך עם הפועל ירושלים יילך אז הוא יצטרף לסגל של זיו אריה במטרה למנוע ירידת ליגה מהקבוצה מהבירה.

בנובמבר האחרון, בדיוק לפני שנה, אליהו קרע את הרצועה הצולבת כששיחק במדי הפועל חיפה במשחק נגד מ.ס אשדוד. מאז, הוא סיים חוזה אצל הצפוניים, כשכעת הוא כשיר ורוצה לחזור לשחק ברמת הגבוהות בישראל, ובעקבות כך הוא בהתרשמות הדדית עם הפועל ירושלים של זיו אריה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */