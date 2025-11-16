ינון אליהו בהתרשמות הדדית עם הפועל ירושלים

אמנם כבר אמצע העונה, אך עדיין יש קבוצות להן יש רצון להתחזק וייתכן שאחת מהן היא הפועל ירושלים, שפתחה לא טוב בכלל את הליגה ונמצאת עם ארבע נקודות בלבד וללא אף ניצחון. בינתיים, ל-ONE נודע שמי שהחל התרשמות הדדית במועדון הוא ינון אליהו.

המגן הימני מחזיק במקביל בארבע הצעות מהליגה הלאומית, ביניהן מכבי פתח תקווה, בני יהודה והפועל רמת גן, אך הוא שואף לליגת העל ואם השידוך עם הפועל ירושלים יילך אז הוא יצטרף לסגל של זיו אריה במטרה למנוע ירידת ליגה מהקבוצה מהבירה.

בנובמבר האחרון, בדיוק לפני שנה, אליהו קרע את הרצועה הצולבת כששיחק במדי הפועל חיפה במשחק נגד מ.ס אשדוד. מאז, הוא סיים חוזה אצל הצפוניים, כשכעת הוא כשיר ורוצה לחזור לשחק ברמת הגבוהות בישראל, ובעקבות כך הוא בהתרשמות הדדית עם הפועל ירושלים של זיו אריה.