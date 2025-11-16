יום שני, 17.11.2025 שעה 00:23
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

מי קיבל הכי הרבה קרדיט מרן בן שמעון בקמפיין?

לא פחות מ-40 שחקנים שונים עברו בסגל של ישראל במוקדמות מונדיאל 2026, מי היה לרוב על הדשא ומי לא קיבל דקות כלל? וגם: נקודת החולשה של הנבחרת

|
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

מוקדמות מונדיאל 2026 לא האירו פנים לנבחרת ישראל, בדיוק כמו בפעמים הקודמות. החבורה של רן בן שמעון התאמצה, אבל זה שוב לא הספיק בבית מספר 9 בו נורבגיה ואיטליה שלטו, כשרק את אסטוניה והמולדובים החבורה של רן בן שמעון כן הצליחה לעקוף.

במהלך הקמפיין, שהיה מורכב מחמישה חלונות של פגרת נבחרות ושמונה משחקים בסך הכל, המאמן הלאומי הסתמך על שחקנים רבים. לפעמים זה היה בעקבות החלטות מקצועיות, לפעמים לאור פציעות או אי כשירות – כאשר חלק מהסגל זכה לדקות משמעותיות ואילו חלק אחר, קצת פחות.

בן שמעון השתמש בסגל ב-40 שחקנים שונים סך הכל מתחילת התחרות במרץ, ועד חתימתה היום (ראשון) בנובמבר הנוכחי. לאורך שמונת החודשים הוא זימן מספר גדול יותר של שחקנים, אך לא כולם נכללו ברשימות למשחקים עצמם בסופו של דבר.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

מי שקיבל הכי הרבה דקות בקמפיין הוא אוסקר גלוך עם 719, אחריו רוי רביבו עם 678, ואת החמישייה הראשונה סוגרים מנור סולומון (606), אליאל פרץ (591) ודן ביטון (575). עוד בחלק העליון נמצאים שחקנים כמו דניאל פרץ, אלי דסה ועידן נחמיאס, כאשר למטה עם אפס דקות על הדשא שחקנים כמו איתן אזולאי ועומרי גאנדלמן.

עוד מבחינת המספרים וחוץ מחלוקת הדקות, אין ספק כי עקב אכילס המוכר יש לציין של נבחרת ישראל בקמפיין הזה, היה כמות הספיגות. ההגנה הישראלית ספגה 20 שערים בשמונה מחזורים. מלבד המחזור החמישי ב-0:4 על מולדובה בסיבוב הראשון, החניכים של בן שמעון לא הצליחו לשמור על רשת נקייה בשום משחק ואף ספגו שתי חמישיות (מהאיטלקים ומהנורבגים).

אוסקר גלוך (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך (ראובן שוורץ)

דקות שחקני הנבחרת במוקדמות המונדיאל

אוסקר גלוך – 719

רוי רביבו – 678

מנור סולומון – 606

אליאל פרץ – 591

דן ביטון – 575

דניאל פרץ – 540

אלי דסה – 553

עידן נחמיאס – 482

רז שלמה – 349

דור פרץ – 327

דור תורג’מן – 282

ענאן חלאילי – 281

אור בלוריאן – 273

מוחמד אבו פאני – 270

תאי בריבו – 206

סתיו למקין – 192

עמרי גלזר – 180

מחמוד ג’אבר – 173

מתן בלטקסה – 148

גבי קניקובסקי – 103

גיא מזרחי – 92

דין דוד – 71

ליאל עבדה – 62

שון גולדברג – 46

איתמר נוי – 45

שגיב יחזקאל – 35

ירדן שועה – 34

סתיו טוריאל – 32

עידן טוקלומטי – 9

ירין לוי – 1

אסף צור – 0

יואב גראפי – 0

עומר ניראון – 0

ניב אליאסי – 0

ניקיטה סטויאנוב – 0

דני גרופר – 0

איתן אזולאי – 0

עומרי גאנדלמן – 0

נטע לביא – 0

אמיר גנאח – 0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */