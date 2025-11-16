מי קיבל הכי הרבה קרדיט מרן בן שמעון בקמפיין?

מוקדמות מונדיאל 2026 לא האירו פנים לנבחרת ישראל, בדיוק כמו בפעמים הקודמות. החבורה של רן בן שמעון התאמצה, אבל זה שוב לא הספיק בבית מספר 9 בו נורבגיה ואיטליה שלטו, כשרק את אסטוניה והמולדובים החבורה של רן בן שמעון כן הצליחה לעקוף.

במהלך הקמפיין, שהיה מורכב מחמישה חלונות של פגרת נבחרות ושמונה משחקים בסך הכל, המאמן הלאומי הסתמך על שחקנים רבים. לפעמים זה היה בעקבות החלטות מקצועיות, לפעמים לאור פציעות או אי כשירות – כאשר חלק מהסגל זכה לדקות משמעותיות ואילו חלק אחר, קצת פחות.

בן שמעון השתמש בסגל ב-40 שחקנים שונים סך הכל מתחילת התחרות במרץ, ועד חתימתה היום (ראשון) בנובמבר הנוכחי. לאורך שמונת החודשים הוא זימן מספר גדול יותר של שחקנים, אך לא כולם נכללו ברשימות למשחקים עצמם בסופו של דבר.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

מי שקיבל הכי הרבה דקות בקמפיין הוא אוסקר גלוך עם 719, אחריו רוי רביבו עם 678, ואת החמישייה הראשונה סוגרים מנור סולומון (606), אליאל פרץ (591) ודן ביטון (575). עוד בחלק העליון נמצאים שחקנים כמו דניאל פרץ, אלי דסה ועידן נחמיאס, כאשר למטה עם אפס דקות על הדשא שחקנים כמו איתן אזולאי ועומרי גאנדלמן.

עוד מבחינת המספרים וחוץ מחלוקת הדקות, אין ספק כי עקב אכילס המוכר יש לציין של נבחרת ישראל בקמפיין הזה, היה כמות הספיגות. ההגנה הישראלית ספגה 20 שערים בשמונה מחזורים. מלבד המחזור החמישי ב-0:4 על מולדובה בסיבוב הראשון, החניכים של בן שמעון לא הצליחו לשמור על רשת נקייה בשום משחק ואף ספגו שתי חמישיות (מהאיטלקים ומהנורבגים).

אוסקר גלוך (ראובן שוורץ)

דקות שחקני הנבחרת במוקדמות המונדיאל

אוסקר גלוך – 719

רוי רביבו – 678

מנור סולומון – 606

אליאל פרץ – 591

דן ביטון – 575

דניאל פרץ – 540

אלי דסה – 553

עידן נחמיאס – 482

רז שלמה – 349

דור פרץ – 327

דור תורג’מן – 282

ענאן חלאילי – 281

אור בלוריאן – 273

מוחמד אבו פאני – 270

תאי בריבו – 206

סתיו למקין – 192

עמרי גלזר – 180

מחמוד ג’אבר – 173

מתן בלטקסה – 148

גבי קניקובסקי – 103

גיא מזרחי – 92

דין דוד – 71

ליאל עבדה – 62

שון גולדברג – 46

איתמר נוי – 45

שגיב יחזקאל – 35

ירדן שועה – 34

סתיו טוריאל – 32

עידן טוקלומטי – 9

ירין לוי – 1

אסף צור – 0

יואב גראפי – 0

עומר ניראון – 0

ניב אליאסי – 0

ניקיטה סטויאנוב – 0

דני גרופר – 0

איתן אזולאי – 0

עומרי גאנדלמן – 0

נטע לביא – 0

אמיר גנאח – 0