מי קיבל הכי הרבה קרדיט מרן בן שמעון בקמפיין?

מערכת ONE
|
מוקדמות מונדיאל 2026 לא האירו פנים לנבחרת ישראל, בדיוק כמו בפעמים הקודמות. החבורה של רן בן שמעון התאמצה, אבל זה שוב לא הספיק בבית מספר 9 בו נורבגיה ואיטליה שלטו, כשרק את אסטוניה והמולדובים החבורה של רן בן שמעון כן הצליחה לעקוף.
במהלך הקמפיין, שהיה מורכב מחמישה חלונות של פגרת נבחרות ושמונה משחקים בסך הכל, המאמן הלאומי הסתמך על שחקנים רבים. לפעמים זה היה בעקבות החלטות מקצועיות, לפעמים לאור פציעות או אי כשירות – כאשר חלק מהסגל זכה לדקות משמעותיות ואילו חלק אחר, קצת פחות.
בן שמעון השתמש בסגל ב-40 שחקנים שונים סך הכל מתחילת התחרות במרץ, ועד חתימתה היום (ראשון) בנובמבר הנוכחי. לאורך שמונת החודשים הוא זימן מספר גדול יותר של שחקנים, אך לא כולם נכללו ברשימות למשחקים עצמם בסופו של דבר.
מי שקיבל הכי הרבה דקות בקמפיין הוא אוסקר גלוך עם 719, אחריו רוי רביבו עם 678, ואת החמישייה הראשונה סוגרים מנור סולומון (606), אליאל פרץ (591) ודן ביטון (575). עוד בחלק העליון נמצאים שחקנים כמו דניאל פרץ, אלי דסה ועידן נחמיאס, כאשר למטה עם אפס דקות על הדשא שחקנים כמו איתן אזולאי ועומרי גאנדלמן.
עוד מבחינת המספרים וחוץ מחלוקת הדקות, אין ספק כי עקב אכילס המוכר יש לציין של נבחרת ישראל בקמפיין הזה, היה כמות הספיגות. ההגנה הישראלית ספגה 20 שערים בשמונה מחזורים. מלבד המחזור החמישי ב-0:4 על מולדובה בסיבוב הראשון, החניכים של בן שמעון לא הצליחו לשמור על רשת נקייה בשום משחק ואף ספגו שתי חמישיות (מהאיטלקים ומהנורבגים).
דקות שחקני הנבחרת במוקדמות המונדיאל
אוסקר גלוך – 719
רוי רביבו – 678
מנור סולומון – 606
אליאל פרץ – 591
דן ביטון – 575
דניאל פרץ – 540
אלי דסה – 553
עידן נחמיאס – 482
רז שלמה – 349
דור פרץ – 327
דור תורג’מן – 282
ענאן חלאילי – 281
אור בלוריאן – 273
מוחמד אבו פאני – 270
תאי בריבו – 206
סתיו למקין – 192
עמרי גלזר – 180
מחמוד ג’אבר – 173
מתן בלטקסה – 148
גבי קניקובסקי – 103
גיא מזרחי – 92
דין דוד – 71
ליאל עבדה – 62
שון גולדברג – 46
איתמר נוי – 45
שגיב יחזקאל – 35
ירדן שועה – 34
סתיו טוריאל – 32
עידן טוקלומטי – 9
ירין לוי – 1
אסף צור – 0
יואב גראפי – 0
עומר ניראון – 0
ניב אליאסי – 0
ניקיטה סטויאנוב – 0
דני גרופר – 0
איתן אזולאי – 0
עומרי גאנדלמן – 0
נטע לביא – 0
אמיר גנאח – 0