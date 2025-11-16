יום ראשון, 16.11.2025 שעה 19:16
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

רוברטו מרטינס: פורטוגל טובה יותר עם רונאלדו

למרות התשיעייה, מאמן פורטוגל העביר מסר שהוא מסתמך על CR7 המורחק אחרי הבטחת הכרטיס למונדיאל. גונסאלו ראמוס התרברב: "אנחנו הפייבוריטים לזכות"

|
כריסטיאנו רונאלדו ורוברטו מרטינס (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו ורוברטו מרטינס (IMAGO)

פורטוגל סיימה הערב (ראשון) את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 עם תצוגת ענק ו-1:9 מוחץ על ארמניה, בדרך להבטחת המקום בטורניר. המאמן רוברטו מרטינס והחלוץ גונסאלו ראמוס התייצבו אחרי המשחק וסיכמו את הניצחון הגדול, רגע לפני שהנבחרת מסיטה את המבט לטורניר הגדול בקיץ.

מרטינס התייחס לשינוי בגישת השחקנים לעומת ההפסד בצפון אירלנד ואמר: "זה היה משחק שונה לעומת מה שהיה באירלנד. הרעיון הראשון הוא ששיחקנו כדי להיות טובים מארמניה, כדי לנסות לנצח ולהיעזר בכוח של האוהדים. באירלנד היינו לחוצים, שיחקנו כדי להבטיח העפלה למונדיאל וזה מאוד קשה. נגד הונגריה היינו על סף עלייה ואז מחוץ לה, וזה היה קשה לניהול”.

“היום אהבתי מאוד את התגובה של השחקנים, ניתחנו את מה שעשינו באירלנד והיום ראינו קבוצה מאוד מחויבת ומאוחדת וזה מה שהשתנה. פסיכולוגית, זו הייתה ההפסד הראשון שלי אחרי 43 משחקי מוקדמות ליורו ולמונדיאלים, והבנתי שזה לא היה עניין טקטי או פיזי, אלא פסיכולוגי, של לשחק עם הרעיון של לאבד את הכרטיס במקום לשחק כדי לנצח", הוסיף.

רוברטו מרטינס (IMAGO)רוברטו מרטינס (IMAGO)

כשנשאל האם פורטוגל היא קבוצה שונה בלי כריסטיאנו רונאלדו, השיב המאמן בביטחון: "לא. אנחנו טובים יותר עם רונאלדו, נונו מנדש ופדרו נטו. הדבר הכי חשוב הוא שכדורגל הוא משחק של טעויות, קשיים וחוסן, וכשחסרים שחקנים מסוימים אנחנו חייבים למצוא את הדרך לנצח. חשוב שיהיו לנו את כל השחקנים החשובים, אבל גם שתהיה אמונה ורעיון ברור שאנחנו יכולים לנצח כששחקנים מסוימים לא פותחים בהרכב".

על המטרות לקראת המונדיאל אמר מרטינס: "ההכנה חשובה, שכולם ייהנו מההגרלה. יום ההכנה חשוב, ומחנה האימונים במרץ יהיה חשוב מאוד כדי להתכונן לטורניר."

גם גונסאלו ראמוס, שכבש הערב והיה בין המצטיינים, שידר ביטחון רב. כשנשאל אם פורטוגל רצתה להגיב אחרי ההפסד לאירלנד, אמר: "לא. היום זה היה לנצח או לנצח. היינו עדיפים בצורה ברורה והראינו את זה במגרש. המשחק האחרון לא הלך טוב, אבל היום הייתה לנו הזדמנות להבטיח את העלייה למונדיאל. יש ימים שהכדור פשוט לא רוצה להיכנס. היום יצרנו יותר מצבים מאשר במשחק הקודם".

ברונו וראמוס חוגגים (IMAGO)ברונו וראמוס חוגגים (IMAGO)

לגבי הציפיות לקראת המונדיאל אמר החלוץ: "בכל תחרות שאנחנו משתתפים בה אנחנו פייבוריטים, אבל זה צעד אחרי צעד. יש לנו משחקי הכנה במרץ ועוד עונה שלמה לפנינו".

כשהתייחס לשאלת דקות המשחק בנבחרת אמר ראמוס בצניעות: "כולם עוזרים, ואני רק אחד נוסף. כולם היו רוצים יותר זמן".

