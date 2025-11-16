עירוני נס ציונה הודיעה: בעלות חדשה לקבוצה

עמותת נס ציונה כדורסל מודיעה היום (ראשון) כי משפחה יהודית מצפון אמריקה רכשה את רוב המניות של מועדון הכדורסל עירוני נס ציונה, המשחק בליגת העל הישראלית, והפכה לבעלי המועדון. עמותת נס ציונה כדורסל תמשיך להחזיק בבעלות מיעוט. גיא גולדברג, נציג המשפחה, ישמש כיו”ר הקבוצה החדש, בעוד מר יניב מזרחי, יו"ר המועדון הקודם ויו”ר העמותה, ימשיך בהתנדבותו למען המועדון וימונה למנכ"ל הקבוצה.

גיא גולדברג, יו”ר עירוני נס ציונה: “אנו גאים להיות חלק מעירוני נס ציונה ומהקהילה של נס ציונה. המטרה שלנו פשוטה: לעזור לקבוצה לצמוח, להפוך את הכדורסל למרגש יותר עבור האוהדים הנס ציוניים, ולחבר בין אנשים דרך הספורט שאנו כל כך אוהבים. אנחנו רוצים לתמוך בחלומות של האנשים בנס ציונה שכל כך אוהבים את הקבוצה שלהם”.

בהודעת המועדון נכתב: “המשפחה מתכננת להשקיע בפיתוח שחקנים, מאמנים ויוזמות קהילתיות כדי לעזור לעירוני נס ציונה לשגשג ולחזק את הגאווה המקומית בעיר. הם מקווים להפוך את הכדורסל למקור של שמחה ואחדות עבור אוהדים ברחבי ישראל, תוך שיתוף פעולה עם אגודת נס ציונה לכבד את צביון המועדון.

“עירוני נס ציונה, שהוקמה ב-2005, מתהדרת בהיסטוריה עשירה בזמן קצר בכדורסל הישראלי, כולל זכייה בגביע היורופקאפ של פיב”א ב-2021. בתמיכת המשפחה, הקבוצה מצפה לבנות על מורשתה ולייצר עתיד מבטיח לכדורסל הנס ציוני והסביבה”.

יניב מזרחי, מנכ"ל עירוני נס ציונה: “זהו צעד חשוב שמשדרג את המועדון שלנו קדימה. אנו נכנסים לעידן חדש וטוב יותר. מדובר בהתפתחות משמעותית, הן למועדון עצמו והן לקהילה שסובבת את המועדון. ביחד נבנה תשתית למועדון יציב וחזק יותר. אלו ימים מרגשים לכל מי שאוהד את עירוני נס ציונה. אני רוצה להודות לראש העיר מר שמואל בוקסר על שיתוף הפעולה והתמיכה במהלך”.