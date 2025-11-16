יום ראשון, 16.11.2025 שעה 19:15
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8474-4236הפועל גליל עליון
7433-4215עירוני רמת גן
7408-3875מכבי רעננה
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5412-3894בני הרצליה

עירוני נס ציונה הודיעה: בעלות חדשה לקבוצה

משפחה יהודית מצפון אמריקה, עם רקע בניהול הון, רכשה את רוב המניות של מועדון הכדורסל. מנכ"ל הקבוצה: "התפתחות משמעותית, צעד חשוב שמשדרג קדימה"

|
שחקני עירוני נס ציונה 2025/26 (חגי מיכאלי)
שחקני עירוני נס ציונה 2025/26 (חגי מיכאלי)

עמותת נס ציונה כדורסל מודיעה היום (ראשון) כי משפחה יהודית מצפון אמריקה רכשה את רוב המניות של מועדון הכדורסל עירוני נס ציונה, המשחק בליגת העל הישראלית, והפכה לבעלי המועדון. עמותת נס ציונה כדורסל תמשיך להחזיק בבעלות מיעוט. גיא גולדברג, נציג המשפחה, ישמש כיו”ר הקבוצה החדש, בעוד מר יניב מזרחי, יו"ר המועדון הקודם ויו”ר העמותה, ימשיך בהתנדבותו למען המועדון וימונה למנכ"ל הקבוצה.

גיא גולדברג, יו”ר עירוני נס ציונה: “אנו גאים להיות חלק מעירוני נס ציונה ומהקהילה של נס ציונה. המטרה שלנו פשוטה: לעזור לקבוצה לצמוח, להפוך את הכדורסל למרגש יותר עבור האוהדים הנס ציוניים, ולחבר בין אנשים דרך הספורט שאנו כל כך אוהבים. אנחנו רוצים לתמוך בחלומות של האנשים בנס ציונה שכל כך אוהבים את הקבוצה שלהם”.

בהודעת המועדון נכתב: “המשפחה מתכננת להשקיע בפיתוח שחקנים, מאמנים ויוזמות קהילתיות כדי לעזור לעירוני נס ציונה לשגשג ולחזק את הגאווה המקומית בעיר. הם מקווים להפוך את הכדורסל למקור של שמחה ואחדות עבור אוהדים ברחבי ישראל, תוך שיתוף פעולה עם אגודת נס ציונה לכבד את צביון המועדון.

“עירוני נס ציונה, שהוקמה ב-2005, מתהדרת בהיסטוריה עשירה בזמן קצר בכדורסל הישראלי, כולל זכייה בגביע היורופקאפ של פיב”א ב-2021. בתמיכת המשפחה, הקבוצה מצפה לבנות על מורשתה ולייצר עתיד מבטיח לכדורסל הנס ציוני והסביבה”.

יניב מזרחי, מנכ"ל עירוני נס ציונה: “זהו צעד חשוב שמשדרג את המועדון שלנו קדימה. אנו נכנסים לעידן חדש וטוב יותר. מדובר בהתפתחות משמעותית, הן למועדון עצמו והן לקהילה שסובבת את המועדון. ביחד נבנה תשתית למועדון יציב וחזק יותר. אלו ימים מרגשים לכל מי שאוהד את עירוני נס ציונה. אני רוצה להודות לראש העיר מר שמואל בוקסר על שיתוף הפעולה והתמיכה במהלך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */