ממציא את עצמו מחדש: רובן הפך לשחקן פאדל

אחרי הפרישה, ספורטאים רבים מחליטים להמשיך במקצוע שלהם. בין אם כמאמנים, אנשי צוות או ניהול. בסופו של דבר, הענף בו הם התמקצעו במשך חייהם הוא לרוב מה שהם יודעים. במקרה של אריאן רובן, הסיפור שונה בתכלית.

אגדת באיירן מינכן ונבחרת הולנד, בגיל 41, שפרש ב-2021 אחרי ששב לשחק במועדון בו החל את צעדיו הראשונים - כרונינגן, בחר מסלול אחר לחלוטין ועבר מענף הכדורגל, אל הפאדל הצובר תאוצה בשנים האחרונות ואף כונה כ”ספורט המתפתח ביותר בעולם”, כשיותר מ-25 מיליון אנשים משחקים בו.

רובן שיתף כי האהבה לענף החלה כבר בימיו בבאיירן מינכן: “הייתי משחק שלוש פעמים בשבוע כשהייתי בגרמניה”, כשלפני שלושה חודשים, באוגוסט, זכה בנקודות ראשונות כשחקן מקצועי, שם הפסיד יחד עם שותפו ורנר לוטסמה בשלב 32 האחרונים.

זלאטן איברהימוביץ'. הפך את הפאדל לרציני בשבדיה (IMAGO)

אך למרות ההפסד, יריביו החמיאו לו בסיום ואמרו: “הוא כדורגלן העבר הכי טוב שאנחנו מכירים שמשחק פאדל”, כשההולנדי יודע שהוא רק בתחילת הדרך: “אני לא חושב שאני יכול לקחת את עצמי יותר מדי ברצינות. התחלתי עם ציפיות נמוכות, אבל ניסיתי להילחם על המגרש ולהשיג כמה שיותר נקודות”.

כרגע, מי שזכה בשמונה אליפויות בבונדסליגה מדורג במקום ה-1,980 בעולם כשהשיג שלוש נקודות, אך השאיפה שלו גדולה הרבה יותר, כשהוא מקווה לעזור גם לענף לצמוח במדינת הולדתו: “דיברתי על כך מספר פעמים עם אשתי. זלאטן איברהימוביץ’ הפך את הפאדל לענף חשוב בשבדיה, אני חושב שאני יכול לעשות דברים דומים בהולנד”.

אריאן רובן מסיים מרתון (IMAGO)

זה לא ענף הספורט היחיד בו רובן התחרה מאז שהכריז על פרישה, כשהשתתף פעמיים במרתון רוטרדם. את השני אף סיים בקצב של 4.23 דקות לקילומטר, אחרי שחצה את קו הסיום בחלוף שעתיים ו-58 דקות, כשאמר: “אני מפורק, אבל עשיתי את זה. זה מתקרב לזכייה בתואר בכדורגל. מגניב”.