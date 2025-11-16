ארי שטינברג ימונה ליו"ר החדש של מכון וינגייט

חילופים בצמרת המכון הלאומי לספורט. ארי שטינברג ימונה ליו"ר מכון וינגייט, כפי שפורסם ב-ONE לראשונה, לאחר שמועמדותו אושרה על ידי הוועדה לבדיקת המינויים בחברות הממשלתיות. בעקבות זאת, בחודש הבא המכון ייפרד מהיו"ר הנוכחי ד"ר יואב הלר.

שטינברג צפוי לעמוד בראש הנהלת המכון כאמור, לאחר שוועדת המינויים בחברות הממשלתיות, בראשות השופטת בדימוס שולמית דותן, אישרה את מועמדותו לתפקיד יו"ר מכון וינגייט הבא. לאחר שקיבל גם את אישור הייעוץ המשפטי במשרד התרבות והספורט, למעשה התקבלו כל האישורים בדרך למינוי הרשמי.

המינוי של שטינברג הוא בסמכותו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר מתוקף חוק וינגייט. כתב המינוי ייכנס לתוקפו ב-5 בדצמבר, אז המכון ייפרד מהיו"ר הנוכחי, ד"ר יואב הלר, לאחר כשלוש שנות כהונה. הודעה על כך נמסרה גם למכון וינגייט שנערך לחילוף.

ארי שטינברג, המשמש כיו"ר מנהלת הליגה בכדורסל, יקבל על עצמו תפקיד נוסף בספורט הישראלי ויעמוד גם בראש המכון הלאומי לספורט, בו מתאמנות נבחרות ישראל השונות, בעיקר מהספורט האולימפי. למנהלת הליגה בכדורסל אין פעילות במכון ולכן אין ניגוד עניינים במינוי.