לפני הדרבי: אוהדי מכבי תל אביב פרצו לאימון

מכבי תל אביב קיימה אימון לפני הדרבי שייערך מחר (שני, 20:50). מחאת אוהדי הקבוצה נגד ההנהלה של המועדון עלתה שלב, כאשר במהלך האימון אוהדי הצהובים מארגון הגייט פרצו לפרקט ושוחחו עם השחקנים. כמו כן, המאמן עודד התייחס לרישומי הסגל, למעמד המשחק ולאופן שבו קבוצתו מגיעה. המאמן הדגיש כי הוא יודע באיזה סגנון ישחק וכי היכרות עמוקה עם שחקני הפועל מייתרת את הדאגה סביב מי יירשם.

"הרישומים בסגל? זו כבר תקופה לא היתרון של מכבי, של הרבה קבוצות בליגה. אני יודע באיזה סגנון אנחנו עומדים לשחק ואנחנו יודעים כמה עוגנים בטוח ישחקו ואת ההתאמות האחרונות נעשה, אבל את כולם אנחנו מכירים. כל העניין של מי ישחק פחות רלוונטי כשאתה רגיל להתכונן לקבוצות וסגלים ביורוליג, גם ביורוליג אתה מקבל שעה לפני המשחק סגלים ושחקנים שאתה יודע שלא שיחקו, אתה אמור להתכונן להרבה מאוד שחקנים, ובמקרה של הפועל בגלל שאנחנו רואים אותם כל הזמן גם בזירה המקומית אנחנו מכירים את השחקנים יותר טוב מקבוצות אחרות אז זו לא בעיה", אמר קטש.

על מעמד הדרבי: "אני חושב שזה די ברור, דרבי זה דרבי, זה מרגש מעבר לזה שזו יריבה ברמה גבוהה ותהיה פה אווירה טובה נקווה שתהיה אווירה ספורטיבית וטובה ושיהיה משחק טוב".

יש לכם יתרון בגזרת הישראלים לאור, איך מביאים את השחקנים לבוא יותר דרוכים ולא בתחושה שיש את היתרון ואז הדברים יהיו קלים יותר?

"אם אתה דואג שנרגיש פייבוריטים הסר דאגה מליבך, להרגיש כך ולא משנה מי חסר, יש להם מספיק ישראלים טובים, יש להם סגל מאוד רחב גם בזרים וגם בישראלים, אז אל תדאג לא נבוא בתחושה של פייבוריטים".