חוזר לליגה א': אסי אלימלך חתם בשמשון ת"א

אסי אלימלך חוזר לקווים, זאת לאחר שבחודש שעבר נפרד מהפועל חדרה מהליגה הלאומית, שלא הצליחה לנצח בשבעה מחזורי ליגה תחת הדרכתו. היום (ראשון) המאמן חתם על חוזה בשמשון ת"א, שמדורגת במקום ה-13 בטבלת ליגה א' דרום.

הקבוצה מרוחקת חמש נקודות מהמקום החמישי, שמוביל לפלייאוף העליון בתום העונה – המטרה שהוצבה בשמשון עוד בתחילת העונה. אסי אלימלך יחליף בתפקיד את חי אבייב, שנפרד לאחרונה מהקבוצה אחרי פתיחת עונה לא מוצלחת.

אסי אלימלך בן ה-43, שאימן שנים רבות במחלקות הנוער הירושלמיות, חוזר לנקודת הפתיחה שלו כמאמן בוגרים, זאת לאחר שאימן תקופה את הפועל אשקלון בליגה א' דרום, משם עבר למחוז הצפוני, לעונה וחצי בהפועל באקה אל גרביה, אותה הצליח להשאיר בליגה ועונה לאחר מכן הוביל אותה עם תקציב צנוע לפלייאוף העליון.

אסי אלימלך ועומר בירן (שחר גרוס)

התחנה הבאה הייתה הפועל רעננה, אותה הוביל בגאון לזכייה באליפות הליגה ולחזרה לליגה הלאומית. את העונה שעברה החל בהפועל רעננה ובאמצע העונה פוטר ע"י אייל ברקוביץ', שנכנס לתפקיד המנהל המקצועי. את המחצית השנייה של העונה עשה בהפועל כפר סבא, שהחליטה להיפרד מהמאמן, למרות שתחת הדרכתו הגיעה הקבוצה לפלייאוף העליון.

לאחר חתימתו של אסי אלימלך בתור המאמן הראשי של שמשון תל אביב, הקבוצה מכוונת בתקופה הקרובה לשים את יהבה על חיזוק השורות בשחקני התקפה.