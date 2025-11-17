מיציץ' מחוץ לסגל הפועל, ווקר לא נרשם במכבי

בכל פעם שהן נפגשות זה ענק, הכי גדול שיש, וזה יקרה גם היום (שני, 20:50). הפועל תל אביב תארח בהיכל מנורה מבטחים את מכבי תל אביב במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל, כששתי הקבוצות עם מאזן מושלם ולאחר ששתי הקבוצות גם נפגשו העונה ביורוליג, שם זה נגמר בניצחון צהוב בוהק.

הפעם זה יקרה בליגה ותחת ההגבלות שיש בליגה, כאשר כל מאמן יכול לרשום חמישה זרים להתמודדות וחייב להיות עם ישראלי על הפרקט בכל רגע נתון. אז לקראת המשחק, הסגלים פורסמו וכל מאמן בחר מי הם חמשת הזרים אותם בחר להלביש לדרבי הגדול.

הפתעה גדולה נרשמה בשתי הקבוצות, כאשר וסיליה מיציץ’ לא יתלבש בצד האדום ולוני ווקר לא ישחק בצד הצהוב. המשמעות בבחירה בדן אוטורו: רק אחד מבין מיציץ’ או ברונו קבוקלו שטרם נרשמו יוכל לשחק בהמשך העונה בליגה במדי הפועל תל אביב.

חמישיית הזרים של הפועל ת”א: דן אוטורו, טיילר אניס, אלייז’ה בראיינט, אנטוניו בלייקני וג’ונתן מוטלי.

חמישיית הזרים של מכבי ת”א: ג’ף דאוטין ג’וניור, ג’ימי קלארק, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ומרסיו סנטוס.

שתי קבוצות בלבד מושלמות בליגה עד כה ואלו שתי הקבוצות הללו, כאשר מכבי תל אביב עם מאזן של חמישה ניצחונות ואפס הפסדים, והפועל תל אביב עם ארבעה ניצחונות ואפס הפסדים, זכר למשחק אחד שנדחה לו בעקבות ההשתתפות בגמר גביע ווינר, בו הפסידה להפועל ירושלים.