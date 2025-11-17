יום שני, 17.11.2025 שעה 11:17
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11457-4986הפועל העמק
10435-4915מכבי ת"א
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8474-4236הפועל גליל עליון
7433-4215עירוני רמת גן
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5412-3894בני הרצליה

מיציץ' מחוץ לסגל הפועל, ווקר לא נרשם במכבי

איטודיס בחר באוטורו לסגל של הפועל תל אביב לדרבי הערב ב-20:50, גם קבוקלו לא נרשם. בסגל של עודד קטש, ווקר לא נכלל וסנטוס, קלארק והורד בפנים

|
לוני ווקר ו-וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ וחגי מיכאלי)
לוני ווקר ו-וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ וחגי מיכאלי)

בכל פעם שהן נפגשות זה ענק, הכי גדול שיש, וזה יקרה גם היום (שני, 20:50). הפועל תל אביב תארח בהיכל מנורה מבטחים את מכבי תל אביב במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל, כששתי הקבוצות עם מאזן מושלם ולאחר ששתי הקבוצות גם נפגשו העונה ביורוליג, שם זה נגמר בניצחון צהוב בוהק.

הפעם זה יקרה בליגה ותחת ההגבלות שיש בליגה, כאשר כל מאמן יכול לרשום חמישה זרים להתמודדות וחייב להיות עם ישראלי על הפרקט בכל רגע נתון. אז לקראת המשחק, הסגלים פורסמו וכל מאמן בחר מי הם חמשת הזרים אותם בחר להלביש לדרבי הגדול.

הפתעה גדולה נרשמה בשתי הקבוצות, כאשר וסיליה מיציץ’ לא יתלבש בצד האדום ולוני ווקר לא ישחק בצד הצהוב. המשמעות בבחירה בדן אוטורו: רק אחד מבין מיציץ’ או ברונו קבוקלו שטרם נרשמו יוכל לשחק בהמשך העונה בליגה במדי הפועל תל אביב.

חמישיית הזרים של הפועל ת”א: דן אוטורו, טיילר אניס, אלייז’ה בראיינט, אנטוניו בלייקני וג’ונתן מוטלי.

חמישיית הזרים של מכבי ת”א: ג’ף דאוטין ג’וניור, ג’ימי קלארק, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ומרסיו סנטוס.

שתי קבוצות בלבד מושלמות בליגה עד כה ואלו שתי הקבוצות הללו, כאשר מכבי תל אביב עם מאזן של חמישה ניצחונות ואפס הפסדים, והפועל תל אביב עם ארבעה ניצחונות ואפס הפסדים, זכר למשחק אחד שנדחה לו בעקבות ההשתתפות בגמר גביע ווינר, בו הפסידה להפועל ירושלים.

